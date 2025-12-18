Dalla Germania arriva una nuova brutta gatta da pelare per Amazon: il colosso dell’e-commerce, infatti, è stato ritenuto colpevole di avere imposto la pubblicità ai clienti Prime Video.

Almeno ciò è quanto ha deciso il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera, secondo il quale la modifica unilaterale del contratto da parte di Amazon è da ritenere illegittima.

Amazon è stata sconfitta in tribunale in Germania

La causa nei confronti di Amazon è stata avviata dalla Federazione delle organizzazioni tedesche dei consumatori, che ha deciso di opporsi alla decisione del colosso statunitense di trasferire unilateralmente i clienti Prime Video esistenti ad un modello che include gli annunci pubblicitari.

Ricordiamo che fino all’inizio dello scorso anno Prime Video era incluso senza pubblicità nell’abbonamento annuale regolare ma, in seguito ad un cambiamento di strategia, Amazon ha deciso di implementare le interruzioni pubblicitarie in film e serie TV, con la possibilità per chi desidera continuare lo streaming senza pubblicità di abbonarsi a un’opzione aggiuntiva (in Italia ha un costo di 1,99 euro al mese).

Il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera ha basato la sua decisione sulla normativa a tutela dei consumatori, ritenendo che l’assenza di pubblicità fosse una caratteristica fondamentale dell’abbonamento Prime originale. Inoltre, l’organo giudicante ha anche ritenuto che le informazioni inviate via e-mail ai clienti da Amazon fossero fuorvianti, in quanto creavano l’impressione che l’azienda avesse il diritto di apportare modifiche unilateralmente senza offrire agli utenti una reale scelta.

La sentenza in questione, che non è ancora definitiva, obbliga tra le altre cose Amazon a cessare le comunicazioni fuorvianti e a inviare lettere correttive ai clienti interessati.

Il colosso statunitense ha dichiarato di non condividere il contenuto di questa sentenza, che probabilmente sarà oggetto di impugnazione, anche perché rischia di rappresentare un pericoloso precedente. Staremo a vedere.