Il mondo dell’intrattenimento in streaming non conosce sosta, tanto che gli appassionati e gli addetti ai lavori sono già propiettati verso le novità del 2026, che per quanto riguarda Apple TV si preannunciano molto interessanti.

Nelle scorse ore il colosso di Cupertino ha pubblicato su YouTube un video con il quale anticipa cinque delle nuove uscite che ci faranno compagnia all’inizio del prossimo anno.

Apple TV svela le prime uscite del prossimo anno

Il settore dello streaming si fa sempre più competitivo e nemmeno i colossi del calibro di Apple si possono permettere il lusso di concedersi delle pause e così ecco il motivo delle anticipazioni relative alle prime settimane del 2026, che vedranno cinque prestigiose uscite.

Si inizia il 14 gennaio con la seconda stagione di Hijack, seguita il 28 gennaio dalla terza stagione di Shrinking mentre il 20 febbraio arriverà il turno della seconda stagione de L’ultima cosa che mi ha detto e il 27 febbraio quello della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters.

La quinta novità in arrivo ad inizio 2026 su Apple TV è il film Eternity (uscito di recente nelle sale cinematografiche), una commedia romatica che ha tra i propri protagonisti Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner ma al momento il colosso statunitense non ha ancora fornito una data precisa (probabilmente bisognerà attendere la metà di febbraio).

Ecco il video promozionale pubblicato nelle scorse ore su YouTube:

Ricordiamo che Apple TV è un servizio che può essere provato gratuitamente per sette giorni, decorsi i quali gli utenti per proseguire la fruizione dovranno pagare un canone di 9,99 euro al mese. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.