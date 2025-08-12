Samsung alza ancora una volta l’asticella dell’innovazione nel settore televisivo, l’azienda sudcoreana ha annunciato oggi Micro RGB , il primo TV al mondo a integrare retroilluminazione RGB in scala microscopica su un ampio pannello da 115 pollici, pensato per chi cerca il massimo della qualità d’immagine e dell’esperienza immersiva.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

LED sotto i 100 μm per una precisione cromatica mai vista con il nuovo TV Samsung Micro RGB

La nuova tecnologia Micro RGB Technology utilizza micro-LED rossi, verdi e blu con dimensioni inferiori a 100 micrometri, disposti in uno schema ultra denso e controllati singolarmente. A differenza delle soluzioni di retroilluminazione convenzionali, questa architettura consente un controllo puntuale di ogni singolo pixel luminoso, con un impatto diretto su contrasto, fedeltà cromatica e profondità d’immagine.

Secondo Taeyong Son, Executive VP e Head of R&D del reparto Visual Display di Samsung, si tratta di una vera rivoluzione:

Micro RGB raggiunge una precisione senza precedenti nel controllo dei LED RGB in scala micrometrica, alzando l’asticella per la fedeltà cromatica e il contrasto nei display consumer. Con questo lancio, fissiamo lo standard nel mercato dei TV di grandi dimensioni ultra-premium, ribadendo il nostro impegno verso l’innovazione dei display di nuova generazione.

Il cuore di Micro RGB è il Mirco RGB Engine, un processore proprietario che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare ogni fotogramma in tempo reale e ottimizzare automaticamente resa cromatica, contrasto e audio.

Tra le funzioni chiave troviamo il Micro RGB Color Booster Pro, capace di rilevare le scene con colori spenti e potenziarle in modo intelligente, senza alterare il realismo. La tecnologia Mirco RGB Precision Color, certificata dal VDE (uno dei principali enti tedeschi di certificazione ingegneristica), garantisce copertura completa dello spazio colore BT.2020, uno standard di riferimento per la fedeltà cromatica nei display professionali.

Samsung ha integrato la tecnologia Glare Free, pensata per ridurre al minimo i riflessi e migliorare la visibilità anche in stanze meno illuminate; il tutto è racchiuso in un design ultrasottile in metallo, elegante e minimal, pensato per adattarsi a contesti moderni e di lusso.

Oltre alla qualità d’immagine, Micro RGB punta anche sull’esperienza smart, grazie a Samsung Vision AI gli utenti possono usare la funzione Click to Search per ottenere informazioni istantanee su attori, film, serie TV e contenuti correlati, direttamente dalla schermata di riproduzione, sfruttando l’assistente vocale Bixby.

Dopo il debutto in Corea del Sud, Samsung porterà Micro RGB anche negli Stati Uniti, con un successivo rollout internazionale che comprenderà nuove dimensioni per adattarsi a esigenze e spazi differenti.

In conclusione, Micro RGB non è un semplice nuovo TV Samsung, ma un passo avanti tecnologico che potrebbe ridefinire il concetto di display ultra premium, con una combinazione di micro-LED RGB, IA avanzata, certificazioni di precisione cromatica e funzioni smart integrate, si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per il mercato.