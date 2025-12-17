OpenAI continua a spingere con decisione sul fronte dell’innovazione e, come molti di voi avranno probabilmente notato nelle ultime settimane, il ritmo degli annunci si è fatto decisamente più serrato. Nel pieno di quella che internamente è stata definita una fase di codice rosso, l’azienda guidata da Sam Altman ha annunciato il rilascio di GPT-Image-1.5, la nuova versione del modello di generazione di immagini alla base di ChatGPT Images, accompagnando il tutto con un’anticipazione di nuove integrazioni di peso, tra cui Apple Music, destinate ad ampliare ulteriormente l’ecosistema di ChatGPT.

Il nuovo modello è disponibile da subito per tutti gli utenti di ChatGPT e anche tramite API, segnando un’accelerazione evidente rispetto ai piani iniziali, che secondo le indiscrezioni prevedevano un lancio più avanti, all’inizio del 2026; una mossa che va letta come una risposta diretta alla crescente pressione esercitata da Google, forte dei recenti successi di Gemini 3 e Nano Banana Pro, modelli che hanno iniziato a guadagnare terreno anche nei benchmark di riferimento come LMArena.

GPT-Image-1.5: immagini più rapide, coerenti e fedeli alle istruzioni

Entrando nel merito, GPT-Image-1.5 rappresenta un’evoluzione sostanziale rispetto a GPT-Image-1 rilasciato lo scorso aprile, il miglioramento più rilevante riguarda la capacità del modello di seguire le istruzioni in modo molto più affidabile, soprattutto quando si lavora per iterazioni successive sulla stessa immagine.

Uno dei limiti storici dei generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale è sempre stato quello di reinterpretare l’intera scena anche a fronte di richieste minime, con il risultato di perdere coerenza visiva tra una versione e l’altra. Con GPT-Image-1.5 invece, OpenAI promette modifiche mirate che intervengono esclusivamente sugli elementi richiesti, mantenendo stabili aspetti fondamentali come la somiglianza del volto, l’illuminazione, la composizione e la tonalità cromatica complessiva.

A tutto questo si affianca un deciso salto in avanti sul fronte delle prestazioni, con tempi di generazione fino a quattro volte più rapidi, un’aspetto tutt’altro che secondario per chi utilizza ChatGPT Images in ambito creativo o professionale e ha bisogno di iterare rapidamente senza tempi morti.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Editing avanzato e trasformazioni creative più controllate

Il nuovo modello eccelle anche nelle operazioni di editing più complesse, che spaziano dall’aggiunta o rimozione di soggetti fino alla fusione di elementi e alle trasposizioni stilistiche; l’obbiettivo in questo caso è preservare ciò che rende unica l’immagine originale, evitando quelle incoerenze che in passato spesso rendevano inutilizzabili i risultati finali.

Questo approccio apre la strada a casi d’uso decisamente più maturi, come le modifiche fotografiche di precisione, le prove di abbigliamento e acconciature più credibili, oppure le trasformazioni concettuali e artistiche che riescono a reinterpretare un’immagine senza snaturarla. Non a caso, OpenAI parla apertamente di ChatGPT come di uno studio creativo tascabile, capace di coprire sia esigenze pratiche sia sperimentazioni più espressive.

Migliora anche il rendering del testo nelle immagini

Un ulteriore passo avanti riguarda il rendering del testo, da sempre uno dei punti critici per i modelli di generazione di immagini; GPT-Image-1.5 riesce ora a gestire testi più piccoli, più densi e meglio strutturati, offrendo risultati decisamente più affidabili in contesti come poster, infografiche e layout complessi.

OpenAI evidenzia una maggiore fedeltà nella resa di contenuti testuali articolati, inclusi casi con formattazione avanzata e strutture simili a quelle di un vero articolo di giornale, mantenendo intatti numeri, titoli e gerarchie visive.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Una nuova esperienza Immagini direttamente in ChatGPT

L’aggiornamento non si limita al modello di generazione, OpenAI ha infatti introdotto una nuova sezione Immagini all’interno di ChatGPT, accessibile dalla barra laterale, pensata per funzionare più come uno spazio creativo dedicato che come una semplice estensione della chat testuale.

Questa nuova esperienza consente di esplorare immagini, sfruttare filtri preimpostati e suggerimenti di tendenza, oltre a riutilizzare facilmente immagini già caricate in precedenza. Il tutto è stato progettato per rendere più fluida la sperimentazione creativa, anche grazie alla possibilità di continuare a generare nuove immagini mentre altre sono ancora in elaborazione.

Secondo Fidji Simo, CEO delle applicazioni di OpenAI, l’obbiettivo è quello di ridurre la distanza tra ciò che l’utente ha in mente e la sua realizzazione concreta, integrando sempre più elementi visivi anche nelle risposte di ChatGPT, soprattutto nei contesti in cui le immagini risultano più efficaci delle sole parole.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

API, costi ridotti e focus su marketing ed e-commerce

GPT-Image-1.5 è disponibile anche tramite API e porta con sé gli stessi miglioramenti visti in ChatGPT Images, OpenAI sottolinea in particolare una maggiore coerenza nella conservazione di loghi ed elementi visivi di brand, un aspetto cruciale per attività di marketing, branding ed e-commerce, come la creazione di cataloghi di prodotto partendo da una singola immagine sorgente.

A rendere il tutto ancora più interessante c’è anche una revisione dei costi: gli input e gli output delle immagini risultano più economici del 20% rispetto a GPT-Image-1, permettendo di iterare su un numero maggiore di immagini a parità di budget. Non sorprende dunque che diverse realtà come Wix, Canva, Figma ed Envato abbiano già iniziato a utilizzare il nuovo modello nei propri flussi di lavoro.

Apple Music pronto a integrarsi in ChatGPT

Accanto alle novità sul fronte immagini, OpenAI ha confermato l’arrivo imminente di Apple Music tra le app integrate in ChatGPT, un’aggiunta che potrebbe avere un impatto concreto sull’esperienza quotidiana degli utenti. L’integrazione rientra nella strategia avviata lo scorso ottobre con l’introduzione delle app in ChatGPT, che ha già visto l’arrivo di servizi come Spotify, Booking.com, Canva e Figma.

Il funzionamento dovrebbe essere simile a quanto già visto con Spotify, basterà avviare una richiesta citando Apple Music per permettere a ChatGPT di richiamare direttamente il servizio all’interno della conversazione, creando playlist personalizzate e immediatamente riproducibili a partire da semplici prompt in linguaggio naturale.

Questa integrazione apre scenari interessanti anche per la ricerca musicale più sfumata, quando si ricordano solo dettagli parziali di un brano; in questi casi, ChatGPT potrà occuparsi dell’interpretazione del contesto e della costruzione della playlist, semplificando notevolmente l’interazione per l’utente finale.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

ChatGPT sempre più hub centrale per servizi e contenuti

L’arrivo di Apple Music si inserisce in un quadro più ampio di espansione dell’ecosistema di ChatGPT. Secondo quanto anticipato da Fidji Simo presto sarà disponibile una nuova directory di app che includerà anche nomi di primo piano come Adobe, Airtable, OpenTable, Replit e Salesforce, segno evidente che l’Apps SDK di OpenAI è ormai vicino all’uscita dalla fase di anteprima.

Nel complesso, tra il lancio di ChatGPT-Image-1.5 e l’apertura a nuove integrazioni di altro profilo, OpenAI sta chiaramente lavorando per trasformare ChatGPT in un punto di accesso centrale capace di orchestrare strumenti, contenuti e servizi esterni. Un percorso ancora in evoluzione, ma che lascia intravedere con chiarezza la direzione intrapresa, rendere l’intelligenza artificiale non solo più potente, ma anche sempre più integrata nella quotidianità degli utenti.