Apple ha rilasciato la lista delle app e dei giochi più scaricati del 2025 negli Stati Uniti, andando a confermare quello che da diversi mesi era già nell’aria. ChatGPT è risultata infatti l’app gratuita più scaricata dell’anno su iPhone, un traguardo che va a evidenziare come l’intelligenza artificiale stia ridisegnando sempre di più le abitudini quotidiane di ognuno di noi.

Il primo posto occupato da ChatGPT non arriva però a sorpresa, poiché l’app di OpenAI è andata incontro ad un graduale aumento di popolarità sin dal lancio avvenuto due anni fa, quando l’app non è riuscita ad entrare neanche in top 10. Soltanto dodici mesi fa, invece, il chatbot si fermava al quarto posto, mentre nel corso di quest’anno ha raggiunto un importante traguardo diventando l’app più scaricata al mondo.

L’enorme crescita di ChatGPT negli ultimi due anni sottolinea quanto velocemente l’intelligenza artificiale sia entrata a far parte della quotidianità degli utenti americani (ma anche nel resto del mondo). Nella classifica di Apple, il chatbot supera applicazioni considerate dei colossi come WhatsApp, Instagram, YouTube e persino strumenti fondamentali come Google Maps o Gmail. Allo stesso tempo, la crescita dell’app di OpenAI mostra come le abitudini stiano radicalmente cambiando, con sempre più utenti che preferiscono interrogare un chatbot prima ancora di aprire un motore di ricerca come Google.

La classifica di Apple delle app più scaricate dell’anno

Il report pubblicato da Apple non si sofferma però soltanto sulle app gratuite ma include anche la lista delle app a pagamento più acquistate e dei giochi più scaricati su iPhone, iPad e Apple Arcade. Lo scettro di gioco gratuito più popolare dell’anno spetta a Block Blast!, mentre Minecraft continua ad essere il titolo a pagamento più scaricato in assoluto. Sul fronte iPad, invece, YouTube è risultata l’app gratuita più scaricata dagli utenti, mentre Procreate si conferma la scelta preferita tra quelle a pagamento.

Qui di seguito la top 1o di Apple nelle varie categorie:

Le 10 app gratuite più scaricate su iPhone

ChatGPT

Threads

Google

TikTok – Videos, Shop & LIVE

WhatsApp Messenger

Instagram

YouTube

Google Maps

Gmail – Email by Google

Google Gemini

Le 10 app a pagamento più acquistate su iPhone

HotSchedules

Shadowrocket

Procreate Pocket

AnkiMobile Flashcards

Paprika Recipe Manager 3

SkyView®

TonalEnergy Tuner & Metronome

AutoSleep Track Sleep on Watch

Forest: Focus for Productivity

RadarScope

I 10 giochi gratuiti più scaricati su iPhone

Block Blast!

Fortnite

Roblox

Township

Pokémon TCG Pocket

Royal Kingdom

Clash Royale

Vita Mahjong

Whiteout Survival

Last War: Survival

I 10 giochi a pagamento più acquistati su iPhone

Minecraft: Dream it, Build it!

Balatro

Heads Up!

Plague Inc.

Geometry Dash

Bloons TD 6

Stardew Valley

Papa’s Freezeria To Go!

Animal Crossing: Pocket Camp C

Red’s First Flight

Le 10 app gratuite più scaricate su iPad

YouTube

ChatGPT

Netflix

Disney+

Amazon Prime Video

TikTok – Videos, Shop & LIVE

Google Chrome

Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF

Canva: AI Photo & Video Editor

HBO Max: Stream Movies & TV

Le 10 app a pagamento più acquistate su iPad

Procreate

Procreate Dreams

forScore

ToonSquid

Nomad Sculpt

Shadowrocket

AnkiMobile Flashcards

Bluebeam Revu for iPad

Teach Your Monster to Read

Feather: Draw in 3D

I 1o giochi gratuiti più scaricati su iPad

Roblox

Block Blast!

Fortnite

Perfect Tidy

Magic Tiles 3: Piano Game

Mini Games: Calm & Chill

Goods Puzzle: Sort Challenge

hole.io

Subway Surfers

Township

I 10 giochi a pagamento più acquistati su iPad

Minecraft: Dream it, Build it!

Geometry Dash

Stardew Valley

Balatro

Bloons TD 6

Plague Inc.

Animal Crossing: Pocket Camp C

Poppy Playtime Chapter 3

Purple Place – Classic Games

Papa’s Sushiria To Go!

I 10 giochi più scaricati su Apple Arcade