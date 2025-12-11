Apple ha rilasciato la lista delle app e dei giochi più scaricati del 2025 negli Stati Uniti, andando a confermare quello che da diversi mesi era già nell’aria. ChatGPT è risultata infatti l’app gratuita più scaricata dell’anno su iPhone, un traguardo che va a evidenziare come l’intelligenza artificiale stia ridisegnando sempre di più le abitudini quotidiane di ognuno di noi.
Il primo posto occupato da ChatGPT non arriva però a sorpresa, poiché l’app di OpenAI è andata incontro ad un graduale aumento di popolarità sin dal lancio avvenuto due anni fa, quando l’app non è riuscita ad entrare neanche in top 10. Soltanto dodici mesi fa, invece, il chatbot si fermava al quarto posto, mentre nel corso di quest’anno ha raggiunto un importante traguardo diventando l’app più scaricata al mondo.
L’enorme crescita di ChatGPT negli ultimi due anni sottolinea quanto velocemente l’intelligenza artificiale sia entrata a far parte della quotidianità degli utenti americani (ma anche nel resto del mondo). Nella classifica di Apple, il chatbot supera applicazioni considerate dei colossi come WhatsApp, Instagram, YouTube e persino strumenti fondamentali come Google Maps o Gmail. Allo stesso tempo, la crescita dell’app di OpenAI mostra come le abitudini stiano radicalmente cambiando, con sempre più utenti che preferiscono interrogare un chatbot prima ancora di aprire un motore di ricerca come Google.
La classifica di Apple delle app più scaricate dell’anno
Il report pubblicato da Apple non si sofferma però soltanto sulle app gratuite ma include anche la lista delle app a pagamento più acquistate e dei giochi più scaricati su iPhone, iPad e Apple Arcade. Lo scettro di gioco gratuito più popolare dell’anno spetta a Block Blast!, mentre Minecraft continua ad essere il titolo a pagamento più scaricato in assoluto. Sul fronte iPad, invece, YouTube è risultata l’app gratuita più scaricata dagli utenti, mentre Procreate si conferma la scelta preferita tra quelle a pagamento.
Qui di seguito la top 1o di Apple nelle varie categorie:
Le 10 app gratuite più scaricate su iPhone
- ChatGPT
- Threads
- TikTok – Videos, Shop & LIVE
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Google Maps
- Gmail – Email by Google
- Google Gemini
Le 10 app a pagamento più acquistate su iPhone
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView®
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
I 10 giochi gratuiti più scaricati su iPhone
- Block Blast!
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Royal Kingdom
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War: Survival
I 10 giochi a pagamento più acquistati su iPhone
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red’s First Flight
Le 10 app gratuite più scaricate su iPad
- YouTube
- ChatGPT
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- TikTok – Videos, Shop & LIVE
- Google Chrome
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max: Stream Movies & TV
Le 10 app a pagamento più acquistate su iPad
- Procreate
- Procreate Dreams
- forScore
- ToonSquid
- Nomad Sculpt
- Shadowrocket
- AnkiMobile Flashcards
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- Feather: Draw in 3D
I 1o giochi gratuiti più scaricati su iPad
- Roblox
- Block Blast!
- Fortnite
- Perfect Tidy
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Mini Games: Calm & Chill
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- hole.io
- Subway Surfers
- Township
I 10 giochi a pagamento più acquistati su iPad
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- Balatro
- Bloons TD 6
- Plague Inc.
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Poppy Playtime Chapter 3
- Purple Place – Classic Games
- Papa’s Sushiria To Go!
I 10 giochi più scaricati su Apple Arcade
- NFL Retro Bowl ’26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Solitaire by MobilityWare+
