Dreame, marchio noto soprattutto per aspirapolvere robot e dispositivi per la smart home, sceglie di espandere il proprio ecosistema verso altri settori presentando un prodotto inedito. In Cina ha infatti debuttato il Dreame Air Power 17 Magnetic Portable Power Bank, il primo power bank mai realizzato dall’azienda, che punta su design compatto che segue i canoni dell’azienda, ricarica wireless e uno stand integrato.

Il lancio segna un passo interessante per il brand, che fino a oggi aveva concentrato la propria offerta quasi esclusivamente sugli elettrodomestici intelligenti. Con Air Power 17, Dreame prova a ritagliarsi uno spazio anche nel segmento degli accessori mobile, ormai sempre più affollato e competitivo.

Dreame presenta due versioni del proprio powerbank con un occhio di riguardo agli iPhone 17

Partiamo chiarendo che il Dreame Air Power 17 è disponibile in due varianti, da 5.000 mAh e 10.000 mAh, entrambe progettate per essere utilizzate in abbinamento agli smartphone della serie iPhone 17, anche se la compatibilità non si limita ai dispositivi Apple. La presenza della ricarica magnetica lo rende particolarmente adatto agli iPhone, ma il power bank può essere utilizzato anche con altri prodotti compatibili con la ricarica wireless standard.

L’accessorio può fornire fino a 15 W in modalità wireless per la ricarica degli smartphone e fino a 5 W per dispositivi più piccoli, come smartwatch compatibili. È presente anche una singola porta USB-C, che funge sia da ingresso sia da uscita, con una potenza massima di 20 W quando si ricarica un dispositivo via cavo.

Design sottile e stand integrato

Uno degli elementi distintivi dell’Air Power 17 è il design, che punta sulla massima portabilità senza distanziarsi dall’estetica caratteristica del brand cinese. Entrambe le versioni misurano 103 x 58,4 mm, dimensioni pensate per allinearsi a quelle di uno smartphone moderno.

A cambiare è lo spessore: la versione da 5.000 mAh è spessa appena 8 mm, mentre quella da 10.000 mAh arriva a 12,8 mm. Anche il peso rimane contenuto infatti il modello più piccolo pesa 123 grammi, mentre quello più capiente raggiunge i 189 grammi.

Sul retro del power bank è integrato uno stand pieghevole ultrasottile, una soluzione che consente di appoggiare lo smartphone in verticale o in orizzontale durante la ricarica, ad esempio per guardare video o effettuare videochiamate. La ricarica del power bank avviene tramite la porta USB-C, mentre lo stato della batteria residua viene indicato attraverso una serie di LED. Non vengono citate funzionalità avanzate come display o app di gestione, il che segna che Dreame ha scelto un approccio essenziale, focalizzato sulla praticità e sulla semplicità d’uso.

La presenza della ricarica wireless magnetica consente di utilizzare il power bank anche senza cavi e, come si nota dalle immagini pubblicitarie, rende possibile ricaricare anche un Apple Watch sul retro del prodotto.

Prezzo e disponibilità

In Cina, il Dreame Air Power 17 Magnetic Portable Power Bank viene venduto a 219 yuan, pari a circa 26 euro, attraverso i classici rivenditori come JD.com. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su un possibile arrivo in altri mercati, come gli Stati Uniti o l’Europa.

Dreame, come saprete, è già presente a livello internazionale in maniera massiccia con prodotti come gli aspirapolvere robot, anche di fascia alta, e altri dispositivi per la domotica; non è chiaro se questo nuovo accessorio seguirà la stessa strada o resterà un’esclusiva del mercato cinese. Molto dipenderà probabilmente dall’accoglienza iniziale, pertanto vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità in merito.