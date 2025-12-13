Google continua a diffondere Gemini ovunque e non solo per quanto concerne il mondo Android: un paio di giorni fa, infatti, il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire l’integrazione dell’assistente potenziato dall’IA anche all’interno di Google Chrome per iOS e iPadOS.

Con questa novità che, piccolo spoiler, è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, il browser per iPhone e iPad vanta potenzialità paragonabili a quelle disponibili nella versione desktop. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Chrome per iOS/iPadOS arriva alla versione 143

Google Chrome è il browser predefinito sulla maggior parte degli smartphone e tablet Android, nonché uno dei browser più apprezzati al mondo anche su altre piattaforme tra cui iOS e iPadOS.

Nella versione per iPhone e iPad, il browser è stato recentemente aggiornato alla nuova versione 143, accompagnata da alcune novità evidenziate nelle note di rilascio (che riportiamo di seguito):

Grazie per aver scelto Chrome. Questa versione include: Pagamento facile utilizzando la biometria anziché un codice CVC durante gli acquisti online.

Tutto il potenziale di Chrome con suggerimenti utili nella pagina Nuova scheda.

Miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Al netto di queste novità, questo aggiornamento è importante perché, per il momento solo negli Stati Uniti, sblocca tutto il potenziale del browser in salsa intelligenza artificiale (via 9to5Google).

La novità più importante è l’integrazione di Gemini

Come anticipato in apertura, Google ha integrato gemini all’interno del browser: una volta disponibile l’integrazione, l’icona di Lens presente a sinistra nella barra degli indirizzi verrà sostituita da un’icona con una pagina e la scintilla di Gemini.

Effettuando un tap su questa icona, comparirà dal basso un foglio contenente gli Strumenti della pagina: essi sono Ricerca sullo schermo (i compiti assolti da Lens) e Chiedi a Gemini.

Selezionando Chiedi a Gemini, compare qualcosa di analogo a ciò che gli utenti Android conoscono come “overlay di Gemini”: in basso è presente una casella di immissione testuale flottante che ha preso “in pasto” la pagina Web aperta in Chrome per fornire informazioni al riguardo.

Sopra la barra di testo sono presenti due opzioni: Riassumi questa pagina (permette di ottenere spunti e approfondimenti chiave sull’argomento trattato nella pagina) e Crea FAQ su questo argomento (crea una lista di domande/risposte sulle informazioni della pagina).

Le risposte fornite dall’assistente rimangono in sovrimpressione sulla pagina (leggermente sfocata) che resta protagonista sullo sfondo. Nel foglio delle risposte, in alto a destra, è presente una barra degli strumenti che consente di avviare una nuova chat o, tramite il menù “Altro” (quello con i tre pallini), fornire un feedback sulla risposta, copiare la risposta e accedere alle impostazioni. Questo menù rispetta i canoni del Liquid Glass di iOS 26.

Come anticipato in apertura, l’integrazione di Gemini in Google Chrome per iOS e iPadOS è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e con dispositivo impostato in lingua inglese: non sappiamo ancora se e quando verrà estesa anche al di fuori del mercato statunitense.

Come scaricare o aggiornare Google Chrome su iPhone e iPad

Per scaricare o aggiornare il browser Google Chrome sugli smartphone e i tablet targati Apple, vi basterà raggiungere la pagina dell’app su App Store tramite questo link.

A questo punto, sarà sufficiente effettuare un tap su “Ottieni” (nel caso in cui vogliate provare il browser per la prima volta) o su “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate già installato ma vi venisse segnalata la disponibilità un aggiornamento).