Nella serata di ieri, Google ha annunciato l’ingresso in una nuova era per Google Chrome Desktop che si appresta ad accogliere l’intelligenza artificiale in lungo e in largo per aiutare gli utenti a completare le attività in modo più efficiente.

Nuove funzionalità di IA, evoluzione/rivoluzione della navigazione Web per trasformarla in un’esperienza proattiva e intelligente e tanto altro, con l’obiettivo di anticipare le esigenze degli utenti, aumentarne la produttività e garantire una maggiore sicurezza online. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Chrome Desktop si evolve grazie all’IA

Tramite un post pubblicato sul blog The Keyword nella serata di ieri, Google ha annunciato grosse novità in salsa IA per Google Chrome Desktop, browser reinventato nuovamente per stare al passo coi tempi.

Nel 2008, quando abbiamo lanciato Chrome, ci siamo prefissati di creare un browser più veloce, più sicuro, più stabile e più aperto. Così facendo, Chrome ha contribuito a definire lo standard di velocità e sicurezza, dando il via a una nuova era di innovazione web.

Il colosso di Mountain View non vuole intaccare tutte le peculiarità del proprio browser ma punta a renderlo il più intelligente del mondo, incentrandolo su una IA che sfrutti il contesto (come il contenuto della pagina Web aperta o di tutte le schede aperte) per aiutare gli utenti a portare a termine le attività in maniera più rapida, semplice e sicura.

Al centro di questo passaggio alla nuova era c’è l’integrazione di Gemini in Chrome, un vero e proprio “assistente alla navigazione Web” potenziato dall’IA che vuole aiutare gli utenti compiendo tante azioni al posto loro, guidato da semplici prompt o dalle abitudini stesse degli utenti.

Le 10 principali novità IA che arrivano su Google Chrome

Oltre al blogpost generale per annunciare il rinnovamento del browser, il team di Chrome ha diffuso un altro blogpost per parlare delle 10 principali novità basate sull’IA che stanno arrivando sulla versione desktop del browser.

Quello di oggi è il più grande aggiornamento di Chrome nella sua storia, in cui condividiamo come stiamo utilizzando le ultime novità in ambito di intelligenza artificiale di Google per migliorare la tua esperienza di navigazione. Stiamo integrando l’intelligenza artificiale di Google in Chrome su più livelli, in modo che possa anticipare meglio le tue esigenze, aiutarti a comprendere informazioni più complesse e renderti più produttivo quando navighi sul web, il tutto garantendoti la massima sicurezza.

Integrazione di Gemini in Chrome

Come anticipato poco sopra, Gemini è ora integrato in Google Chrome Desktop per chiarire informazioni complesse presenti su qualsiasi pagina Web o su più pagine.

Capacità assistenziali agentiche di Gemini

Nei prossimi mesi, il Gemini integrato in Chrome acquisirà capacità agentiche, consentendo agli utenti di gestire attività ripetitive o con più passaggi (come prenotazioni, ordini e così via) con un semplice prompt.

Operazioni su più schede aperte

Gemini è in grado di operare su più schede aperte in Google Chrome Desktop: può riassumere, confrontare e consolidare le informazioni in un report unico; ad esempio, può racchiudere dati e dettagli su voli, hotel e attività all’interno di un unico itinerario di viaggio.

Ritrovare i siti Web visitati in precedenza

In futuro sarà possibile chiedere a Gemini di richiamare siti Web visitati in precedenza con prompt descrittivi, consentendo di risparmiare tempo per scandagliare la cronologia del browser.

Integrazione con le altre app Google

Come avviene già nell’app di Gemini (Web e mobile), anche nell’implementazione su Google Chrome Desktop l’assistente è integrato con le altre app Google come YouTube, Maps e Calendar, consentendo di svolgere azioni tramite prompt.

AI Mode nella omnibox di Google Chrome Desktop

La AI Mode, ovvero il meccanismo con cui Google punta a rivoluzionare la ricerca, verrà presto implementata direttamente nella omnibox (la barra degli indirizzi in alto) di Google Chrome Desktop. Gli utenti potranno così porre domande lunghe e complesse da qualsiasi schermata nel browser, ricevendo in cambio risposte generate dall’IA.

Domande sulla pagina corrente

Sempre tramite la omnibox, gli utenti possono porre domande sull’intera pagina Web (visualizzata in quel momento) ottenendo in risposta una AI Overview e la possibilità di fare domande di approfondimento senza uscire dalla pagina Web (il tutto tramite una barra laterale).

Lotta alle truffe grazie a Gemini Nano

La protezione avanzata di Navigazione Sicura sfrutta Gemini Nano e verrà potenziata per bloccare i siti che tentano di ingannare gli utenti con falsi antivirus e finte lotterie.

Gestione di notifiche sospette e autorizzazioni indesiderati

Il browser rileva le notifiche potenzialmente sospette o fraudolente e le “blocca” consentendo all’utente di visualizzarle solo se necessario. Grazie all’IA, il browser apprende le preferenze dell’utente per presentare in maniera meno invasiva la richiesta di autorizzazione dei siti sospetti.

Cambio delle password compromesse con un clic

La decima e ultima novità va a ufficializzare qualcosa che era emerso a inizio anno. Il browser sfrutterà presto l’intelligenza artificiale come “agente” per il Gestore delle Password per consentire agli utenti di cambiare le password compromesse con un singolo clic. Funzionerà solo su siti supportati.

Disponibilità delle nuove funzioni IA di Google Chrome

Il lancio di queste nuove funzionalità di intelligenza artificiale per la versione desktop di Google Chrome sta avvenendo in modo graduale e, come facilmente prevedibile, sono inizialmente circoscritte al mercato statunitense:

L’ integrazione di Gemini in Chrome è già in rollout negli Stati Uniti, e solo con in lingua di sistema “Inglese (US)”, per gli utenti Mac e Windows.

è già in rollout negli Stati Uniti, e solo con in lingua di sistema “Inglese (US)”, per gli utenti Mac e Windows. L’ assistenza agentica verrà implementata nei prossimi mesi

verrà implementata nei prossimi mesi I suggerimenti contestuali nella omnibox sono già disponibili negli Stati Uniti.

sono già disponibili negli Stati Uniti. La AI Mode nella omnibox sarà implementata entro la fine del mese di settembre, anche in questo caso negli Stati Uniti.

Queste novità supporteranno inizialmente le richieste e i suggerimenti in lingua inglese ma Google ha fatto sapere che nelle prossime settimane (più probabilmente nei prossimi mesi) verrà ampliato il supporto a più lingue e più Paesi.