OpenAI continua a lavorare sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana degli utenti e, come spesso accade nelle fasi pre natalizie, lo fa presentando una funzionalità che (quasi certamente) cambierà il modo in cui cerchiamo e confrontiamo prodotti online. Si chiama ricerca acquisti ed è una nuova modalità di ChatGPT pensata per assistere l’utente durante tutto il processo decisionale, passando dalle domande iniziali fino alla creazione automatica di una vera e propria guida personalizzata all’acquisto.

Un approccio come sempre molto conversazionale, invece di aprire decine di schede o vagliare manualmente recensioni e listini, basta scrivere una richiesta come “Trova l’aspirapolvere più silenzioso per un piccolo appartamento“, o “Aiutami a confrontare questi passeggini“. Da qui, l’IA si occuperà di porre domande, filtrare le informazioni e proporre alternative mirate.

Come funziona la nuova modalità di ricerca acquisti di ChatGPT

La ricerca acquisti è disponibile da oggi su web e mobile per gli utenti ChatGPT Free, Go, Plus e Pro, con un’utilizzo che la stessa azienda definisce quasi illimitato durante la stagione dello shopping natalizio; una mossa che sottolinea quanto la società voglia posizionare ChatGPT come punto di riferimento per chi cerca consigli d’acquisto rapidi, affidabili, e ovviamente personalizzati.

Ed è proprio questo il cuore della novità, la personalizzazione: la funzione considera le conversazioni passate (e la memoria dell’utente, se attiva) per adattare le proposte agli interessi già emersi.

Una volta attivata la modalità shopping (automaticamente o dal menù degli strumenti), si apre una nuova interfaccia visiva in cui l’utente descrive ciò che sta cercando; ChatGPT pone delle domande di chiarimento su badget, preferenze, caratteristiche desiderate e uso previsto, creando un flusso che ricorda moltissimo il classico percorso decisionale, ma semplificato.

Dietro le quinte invece, il sistema effettua ricerche sul web attingendo a specifiche tecniche aggiornate, recensioni, prezzi e disponibilità, nonché immagini dei prodotti. Tutti dati provenienti da siti pubblici e rivenditori affidabili, senza mai condividere la chat con i negozi online, elemento che OpenAI ribadisce per garantire trasparenza e fiducia. Gli utenti possono anche guidare la ricerca in tempo reale segnando prodotti come “Non mi interessa” o chiedendo “Mostra articoli simili“, così che i suggerimenti si adattino a ogni feedback.

Il risultato finale è una guida all’acquisto personalizzata, con lista dei prodotti, differenze chiave, compromessi e link ai rivenditori; una sintesi che normalmente richiederebbe molto più tempo tra confronti manuali, schede tecniche, recensioni sparse e comparatori.

A livello tecnico, la funzione si basa su una versione specializzata di GPT-5 mini, addestrata con apprendimento per rinforzo su scenari d’acquisto complessi. OpenAI afferma di aver creato una valutazione specifica per misurare l’accuratezza dei suggerimenti, ossia la capacità del modello di proporre prodotti che rispettino i vincoli dell’utente; i risultati interni mostrano prestazioni più elevate rispetto ad altri modelli, anche se la stessa azienda ammette che potrebbero esserci ancora errori su prezzi e disponibilità, motivo per cui consiglia comunque di verificare sui siti dei rivenditori.

In parallelo, gli utenti ChatGPT Pro potranno contare su un’ulteriore integrazione: Pulse, che suggerirà proattivamente guide d’acquisto in base alle conversazioni precedenti (ad esempio parlare di e-bike potrebbe far emergere suggerimenti su accessori correlati).

OpenAI non è sola in questa corsa, Google sta integrando strumenti simili nella AI Mode, mentre il browser Comet di Perplexity ha introdotto un agente capace addirittura di effettuare acquisti per conto dell’utente, una funzionalità che, non a caso, avrebbe fatto storcere il naso ad Amazon. È sempre più evidente che questo tipo di assistenza, spesso definita personal shopper AI, rappresenterà uno dei fronti più importanti per l’IA generativa nei prossimi mesi.

La nuova ricerca acquisti di ChatGPT sembra estendere in modo concreto l’idea che l’assistente possa diventare una sorta di motore decisionale a tutto tondo, capace non solo di rispondere a domande ma di guidare l’utente nei processi complessi.

Gli utenti interessati, soprattutto in questo periodo di Black Friday e in vista del periodo natalizio, potranno sfruttare questa funzione per trovare regali, confrontare prodotti e scoprire offerte con un approccio molto più semplice rispetto ai metodi tradizionali.