Come stiamo vedendo in questi giorni, nonostante il termine del periodo del Black Friday stanno arrivando su Amazon numerose offerte, in particolare sui prodotti per la pulizia della smart home. Dopo aver dato un’occhiata alle proposte riguardanti aspirapolvere e lavapavimenti Tineco e Dreame, e a quelle relative ai robot di quest’ultima e di ECOVACS, oggi scopriamo insieme gli sconti più interessanti sui robot aspirapolvere e lavapavimenti di Roborock, sempre su Amazon.

Le offerte Roborock su robot aspirapolvere e lavapavimenti su Amazon

Su Amazon è disponibile una nuova ondata di offerte sui prodotti Roborock: sono coinvolti diversi robot aspirapolvere e lavapavimenti, perfetti per fare bella figura durante le Feste. Troviamo modelli di un po’ tutte le fasce di prezzo: si parte dai flagship come Roborock Saros Z70 con braccio robotico, passando per Roborock Saros 10R e da un paio di prodotti della gamma Qrevo, per poi chiudere con i meno costosi modelli delle serie QV e Q, pensati per chi desidera spendere poco.

Le offerte sulla fascia alta di Roborock su Amazon: Saros Z70 e Saros 10R Set

La prima offerta di cui vi parliamo oggi riguarda Roborock Saros Z70, disponibile in promozione in entrambe le colorazioni. Progettato per ridurre al minimo l’intervento umano e rendere il processo di pulizia sempre più fluido e automatizzato, la sua peculiarità consiste nel braccio meccanico pieghevole a cinque assi, che può dispiegarsi per pulire aree ostruite e riporre piccoli oggetti come calze, piccoli asciugamani, fazzoletti di carta e sandali sotto i 300 g.

Ciò si aggiunge ad elevate capacità di navigazione, aspirazione (la potenza arriva a 22.000 Pa) e lavaggio, il tutto in un design di meno di 8 mm, ideale per il passaggio sotto mobili, letti o altre aree difficili. A disposizione doppio sistema anti-groviglio, con spazzola principale FreeFlow e una spazzola laterale FlexiArm Riser sollevabile (per evitare aggrovigliamenti di capelli e peli), e la funzione Video Call & Cruise, che sfrutta la fotocamera integrata per controllare gli animali.

Saros Z70 è stato lanciato al prezzo consigliato di 1799 euro, ma in queste ore potete trovarlo su Amazon in offerta a 999 euro, sia nella colorazione nera sia in quella argento, con consegna entro Natale.

Scendendo un po’ di prezzo, ma restando comunque sulla fascia alta, troviamo Roborock Saros 10R Set, che può contare sia su uno sconto sia su un coupon extra. Il robot offre un design ultrasottile (7,98 cm) perfetto per destreggiarsi negli spazi più complicati, una potenza di aspirazione di 20.000 Pa e AdaptiLift Chassis, che lo adatta ai vari tipi di pavimento, ottimizzando le prestazioni di pulizia e consentendogli di superare ostacoli fino a 4 cm di altezza.

Inoltre, a disposizione il sistema di navigazione StarSight 2.0, che combina tecnologia ToF 3D e telecamere RGB per una mappatura precisa e il riconoscimento di fino a 108 tipi di ostacoli, e il sistema di spazzole DuoDivide, che previene l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali domestici. La stazione multifunzionale 4.0 offre 10 funzioni in 1, tra cui svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura dei panni a caldo, e ricarica rapida in 2,5 ore.

Saros 10R è stato lanciato al prezzo consigliato di 1549,99 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a 864,99 euro combinando uno sconto e il coupon (valido fino al 14 dicembre, salvo esaurimento). Questa versione Set include accessori aggiuntivi, tra cui due mop di ricambio.

Le offerte sulla fascia media, tra Roborock Qrevo Edge S5A e Curv S5X

Scendendo ancora un po’ col prezzo possiamo trovare in promozione Roborock Qrevo Edge S5A, modello che nonostante il listino più contenuto propone potenza e precisione di pulizia. Mette a disposizione una potenza di aspirazione HyperForce di 18.500 Pa, capace di rimuovere sporco, polvere e peli di animali da qualsiasi superficie (anche dai tappeti), e la tecnologia FlexiArm, che offre una spazzola laterale estensibile che permette di raggiungere e pulire anche gli angoli e i bordi più difficili.

Non mancano doppio mocio rotante, la spazzola principale DuoDivide, sistema Dual Anti-Tangle (che previene l’aggrovigliarsi di peli e capelli) e la Stazione Multifunzione 3.0, che si occupa non solo della ricarica, ma anche dello svuotamento automatico della polvere e del lavaggio dei moci con acqua calda, per una pulizia sempre igienica.

Sempre della medesima serie troviamo Roborock Qrevo Curv S5X, modello compatto con potenza di aspirazione HyperForce da 17.000 Pa. Anche qui c’è il sistema anti-groviglio, con spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale FlexiArm (che prevengono l’accumulo di capelli e peli). Propone lavaggio rotante a 200 giri/min con panni riscaldati a 75 °C e asciugatura a 45 °C per la prevenzione di muffe. La navigazione LDS e la luce strutturata garantiscono un’accurata mappatura dell’ambiente, e la stazione multifunzionale 3.0 offre svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura dei panni, riducendo al minimo la manutenzione.

Roborock Qrevo Edge S5A e Qrevo Curv S5X sono usciti al prezzo consigliato di rispettivamente 999,99 euro e 989,99 euro: fino al 15 dicembre (salvo esaurimento) potete acquistarli in offerta a 599,99 euro e 499,99 euro, quest’ultimo anche in versione Set con accessori aggiuntivi.

Le offerte Roborock per chi vuole spendere meno: si parte da 149,99 euro

Volete spendere ancora meno? Nessun problema perché su Amazon sono in offerta anche quattro modelli delle serie QV e Q di Roborock, che partono da 149,99 euro.

Il più costoso del poker è Roborock QV 35A, robot dotato di potenza di aspirazione HyperForce da 8000 Pa, sistema antigroviglio per minimizzare l’accumulo di capelli e peli e doppi panni rotanti a 200 giri al minuto (in grado di sollevarsi automaticamente per evitare i tappeti). Offre una navigazione con sistema LiDAR PreciSense con tecnologia Reactive Tech, per una mappatura precisa e l’evitamento intelligente degli ostacoli, e una stazione multifunzione in grado di gestire svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni, per un massimo di 7 settimane di autonomia senza interventi manuali.

In promozione troviamo poi Roborock Q10 S5 e Q10 S5+, prodotti molto simili che si distinguono per un “dettaglio”. Entrambi propongono una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, con sollevamento automatico del panno e lavaggio sonico ad alta velocità. Offrono aggiramento degli ostacoli, navigazione con laser LDS, controlli vocali e una batteria da 5200 mAh, per un tempo di funzionamento di 250 minuti. La versione Plus mette a disposizione anche la stazione di ricarica con svuotamento automatico della polvere.

Per risparmiare ulteriormente c’è infine Roborock Q7 M5, che offre 10.000 Pa di aspirazione, doppio sistema anti-groviglio e lavaggio controllato via app con tre livelli regolabili. La navigazione LiDAR consente mappe 3D precise, mentre l’autonomia arriva fino a 150 minuti, con vaschetta raccoglipolvere da 400 ml e un serbatoio dell’acqua da 270 ml.

Roborock QV35A, Q10 S5+, Q10 S5 e Q7 M5 sono stati lanciati a rispettivamente 599,99 euro, 439,99 euro, 299,99 euro e 249,99 euro, ma potete acquistarli in offerta a 329,99 euro, 269,99 euro, 199,99 euro e 149,99 euro, fino al 21 dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte).