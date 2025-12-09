Come stiamo vedendo in queste ore, diverse intriganti proposte del Black Friday stanno tornando alla ribalta su Amazon, con gli stessi prezzi scontati (e persino più bassi). Sul sito sono in particolare disponibili alcuni apprezzati robot aspirapolvere e lavapavimenti firmati Dreame ed ECOVACS, che spaziano per diverse fasce di prezzo: si parte da appena 199 euro e si arriva fino a oltre i 1000 euro per i modelli di fascia più alta. Scopriamo insieme le offerte.

Offerte da Black Friday e persino oltre per questi robot Dreame ed ECOVACS

Alcuni tra i prodotti più interessanti della gamma robot aspirapolvere e lavapavimenti di Dreame ed ECOVACS sono a sorpresa tornati in offerta su Amazon alle stesse cifre del periodo del Black Friday (o addirittura inferiori). Per quanto riguarda Dreame parliamo dei modelli Aqua10 Ultra Track Complete, Aqua10 Ultra Roller Complete e Aqua10 Roller, mentre lato ECOVACS troviamo i modelli X11 OMNICYCLONE, DEEBOT T80 OMNI, DEEBOT T30C OMNI e DEEBOT Mini. Procediamo con ordine.

Le offerte Dreame

La serie Aqua di Dreame è caratterizzata da un rullo mop in grado di pulire in tempo reale utilizzando acqua fresca. Aqua10 Ultra Roller Complete offre un rullo che ruota a 100 giri al minuto con 12 ugelli spray e un controllo preciso della pressione; si autopulisce con acqua fresca, separando quella sporca per evitare ricontaminazioni. La tecnologia FluffRoll è pensata per una pulizia ancora più profonda e delicata, grazie a una rotazione in direzioni opposte a 1000 giri al minuto; le fibre soffici offrono maggiore flessibilità e capacità di sollevare la polvere, raggiungendo le fughe e rimuovendo le macchie più ostinate sfruttando un contatto più denso.

Dopo ogni utilizzo, il rullo si autopulisce con acqua calda a 100°C, sciogliendo grasso, eliminando sporco ostinato e neutralizzando batteri e odori. Nessun problema per i tappeti: con AutoSeal Roller Guard, una barriera intelligente si chiude automaticamente sopra il rullo quando il robot si avvicina ai tappeti, mantenendoli asciutti.

Aqua10 Ultra Track Complete offre una pulizia a vapore continuo con acqua calda, l’uso flessibile di soluzioni detergenti e una navigazione intelligente. Il sistema di pulizia con acqua fresca è potenziato da TrackSync, che garantisce una pulizia continua con acqua calda a 45°C: spruzza costantemente acqua fresca sul mop, per assicurare igiene ad ogni passata. I modelli della serie Aqua condividono poi il sistema ProLeap, con un sollevamento automatico per superare soglie, tappeti spessi o superfici irregolari (fino a 8 cm) e un cingolo che arriva fino a 6 cm, così da evitare di bloccarsi tra una stanza e l’altra. Il telaio Triple-Wheel AgiLift si adatta e si solleva in modo intelligente per superare soglie fino a 30 mm.

Il meno costoso Aqua10 Roller di Dreame offre un lavaggio ad alta efficienza con sistema AquaRoll, superamento ostacoli fino a 6 cm e funzione di auto-svuotamento. Propone una potenza di aspirazione di 30.000 Pa e perde qualche funzionalità rispetto agli altri due, ma a fronte di un prezzo di listino di 400 euro più basso.

Aqua10 Ultra Track Complete è disponibile in offerta su Amazon a 1049 euro, con uno sconto di 450 euro rispetto al prezzo consigliato. Aqua10 Ultra Roller Complete parte sempre da 1499 euro, ma scende fino a 999 euro (500 euro di sconto). Infine, l’Aqua10 Roller di Dreame viene proposto a 799 euro invece di 1099.

Le offerte ECOVACS

Super sconti anche per quanto riguarda i robot ECOVACS, come anticipato. Partendo dal modello più completo, ECOVACS X11 OMNICYCLONE è dotato di tecnologia PowerBoost, che ridefinisce il concetto di ricarica intelligente: sfrutta anche i “tempi morti” come la pulizia di routine dei moci, che avviene a intervalli regolari durante il lavaggio del pavimento, per ricaricare la batteria ed aumentare l’autonomia di utilizzo.

Offre le tecnologie OZMO ROLLER 2.0 e TruEdge 3.0, un rullo in nylon che ruota a 200 giri al minuto ed esercita una pressione di 3.800 Pa sul pavimento (per rimuovere anche le macchie più ostinate), la TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning Technology per bordi e angoli e la OmniCyclone Station, che integra la tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty e che fa sparire la necessità di utilizzare un sacchetto per la raccolta della polvere.

Nella gamma DEEBOT troviamo in sconto tre robot, ossia T80 OMNI, T30C OMNI e MINI. T80 OMNI offre una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, spazzola OZMO Roller, sistema di lavaggio del mocio con acqua calda (fino a 75°C), asciugatura ad aria calda, sistema ZeroTangle 3.0 e stazione OMNI con gestione completa. T30C OMNI scende un po’ col prezzo, proponendo comunque una potenza fino a 20.000 Pa, tecnologia ZeroTangle 3.0, lavaggio dei panni con acqua calda e sistema TruEdge 2.0 per i bordi.

Se volete spendere ancora meno potete optare infine per DEEBOT Mini, modello che punta sulla combinazione tra il formato compatto (larghezza di 28,6 cm) e le ottime prestazioni generali. Ha una potenza di aspirazione di 9000 Pa ed è dotato del sistema OZMO Turbo 2.0 Rotating Mopping per una pulizia avanzata, oltre che della tecnologia ZeroTangle 2.0 Anti-Tangle (per evitare grovigli). Si tratta del modello più scontato del lotto (-60%).

ECOVACS X11 OMNICYCLONE è disponibile in offerta su Amazon a 899 euro invece di 1299, mentre DEEBOT T80 OMNI, T30C OMNI e Mini vengono proposti in sconto a rispettivamente 499 euro (invece di 799), 349 euro (invece di 549) e 199 euro (invece di 499).