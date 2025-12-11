Signify, leader mondiale nel settore dell’illuminazione ha da poco rilasciato un nuovo e importante aggiornamento per la propria app dedicata ai prodotti per l’illuminazione intelligente e agli altri dispositivi connessi a marchio Philips Hue, introducendo cinque novità in tutto.

Nello specifico, con l’app Philips Hue, gli utenti possono ora migrare più Bridge a un unico Bridge Pro, sfruttare nuove potenzialità legate ai dispositivi per la sicurezza. Arrivano poi nuove informazioni tra le impostazioni per migliorare l’esperienza d’uso. Queste novità sono disponibili per tutti su iOS o iPadOS, ma anche per gli utenti in possesso di un dispositivo Android. Scopriamo tutti i dettagli.

L’app delle luci Philips Hue si aggiorna

Come anticipato in apertura, l’app Philips Hue negli ultimi giorni ha ricevuto un nuovo aggiornamento, distribuito come di consueto attraverso i marketplace ufficiali di Apple e Google, raggiungendo la versione 5.57.0 sia sui dispositivi Apple che sui dispositivi Android (dalla precedente 5.56.0 distribuita a fine novembre), per introdurre svariate novità che analizzeremo nel dettaglio.

Possibilità di migrare più Hue bridge in un solo Hue Bridge Pro

Signify era presente a IFA 2025, dove ha annunciato tantissime novità tra cui rientra il Philips Hue Bridge Pro, il nuovo hub per i dispositivi connessi dell’ecosistema (e non solo, dato che rispetta lo standard Matter) che risulta molto più potente rispetto ai predecessori, con capacità di supportare fino a 150 luci, fino a 50 tra interruttori e sensori e fino a 500 scene luminose.

Durante il lancio era emersa una “brutta” notizia, con il virgolettato d’obbligo dato che sapevamo già che in Signify avrebbero risolto tramite aggiornamento entro la fine dell’anno: così è stato e adesso è possibile combinare i dati provenienti da più bridge di precedenti generazioni all’interno del nuovo hub centrale. Ciò è fattibile al percorso “Impostazioni > Hue Bridge”.

Come promesso, stiamo offrendo supporto per la migrazione di più bridge a un Bridge Pro. Ora puoi selezionare più bridge da sostituire durante l’onboarding di un nuovo Bridge Pro o migrarne altri in qualsiasi momento, purché il tuo Bridge Pro abbia ancora sufficiente capacità residua.

Novità per i dispositivi di sicurezza

Il nuovo aggiornamento porta sull’app Philips Hue un paio di novità per quanto concerne i dispositivi di sicurezza. La prima investe la Hue Secure Wired Camera, ora in grado di ascoltare i segnali acustici dei rilevatori di fumo per inviare avvisi istantanei e modificando in rosso il colore delle luci RGB. Questa misura di sicurezza è inclusa nei piani Secure Basic (39,99 dollari/anno) o Secure Plus (99,99 dollari/anno).

La seconda novità in tal senso arriva nel Centro Sicurezza (percorso “Impostazioni > Sicurezza“) che è ora in grado di mostrare l’attività di picco giornaliera dei dispositivi di sicurezza sotto forma di approfondimento.

Ci sono altre due novità tra le impostazioni dell’app

Andando oltre, tra le impostazioni dell’app Philips Hue viene ora indicato il numero complessivo di dispositivi, diviso per categoria, presenti e configurati all’interno della casa. Basta seguire il percorso “Impostazioni > Dispositivi” per vedere, ad esempio, il numero di luci e prese intelligenti o il numero di interruttori. Nella sezione dedicata alle luci, sono stati anche aggiunti i filtri.

L’ultima novità di questo aggiornamento per l’app Philips Hue punta a migliorare l’esperienza d’uso con gli interruttori (smart switch o smart button). Il team di sviluppo ha aggiunto nuove impostazioni a colpo d’occhio e soprattutto le istruzioni per la sostituzione della batteria: basterà seguire il percorso “Impostazioni > Dispositivi > Interruttori”, selezionare il dispositivo e scegliere “Sostituzione della batteria”.

Come scaricare o aggiornare l’app Philips Hue

L’app Philips Hue è disponibile gratuitamente al download sia su dispositivi iOS/iPadOS che su dispositivi Android. Ecco come scaricarla o aggiornarla: