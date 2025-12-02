Seguendo un trend ormai diffuso tra le aziende del settore IT e più in generale del ramo hardware, anche Raspberry Pi Foundation ha annunciato un aggiornamento dei prezzi del Raspberry Pi 5, legato appunto all’aumento globale del costo della memoria RAM.

Una notizia che probabilmente ci aspettavamo, ma che comunque non pensiamo farà molto piacere a chi lavora con la piattaforma di Raspberry. Per venire incontro alla proprio utenza però, l’azienda ha ben pensato di introdurre una nuova “variante base” con soli 1 GB di RAM, pensata per mantenere una versione “entry-level” cercando quindi di bilanciare il rincaro generale.

L’aggiornamento dei prezzi interessa tutte le configurazioni esistenti della scheda Raspberry Pi, con aumenti variabili a seconda della quantità di memoria installata; ma vediamo insieme tutti i dettagli e il listino aggiornato.

Raspberry Pi 5: prezzi aggiornati e novità, cosa ecco cambia

L’aumento dei prezzi riguarda l’intera gamma Raspberry Pi 5 e deriva, secondo la fondazione, dall’impennata del costo della DRAM, in particolare delle memorie LPDDR4 utilizzate sui modelli più recenti. L’attuale situazione di mercato ha portato a un ritocco verso l’alto per ogni variante, con differenze che si fanno sentire soprattutto sui modelli con più RAM.

Contestualmente all’aumento però, arriva anche un nuovo modello, una versione entry-level con 1 GB di memoria RAM a un prezzo di 45 dollari, una soluzione pensata per offrire un’alternativa più accessibile e ovviamente, almeno sulla carta, senza alcun “aumento” (ma prima non esisteva).

Le versioni da 2 GB, 4 GB, 8 GB e 16 GB aumentano invece di prezzo in un range compreso tra i 5 e i 25 dollari. Questa rivisitazione del listino si inserisce in un contesto di mercato in cui il costo delle RAM è cresciuto sensibilmente nell’ultimo anno; l’aumento riguarda soprattutto le generazioni DDR5 ed LPDDR4, rendendo necessario un adeguamento del prezzo finale delle schede Raspberry Pi.

La variante da 1 GB si rivolge principalmente a chi utilizza la scheda in modalità headless, per progetti di automazione, IoT o micro-servizi, insomma dove la memoria ridotta non comporta particolari limitazioni.

Per utilizzi più complessi, dal desktop leggero alla multimedialità, fino all’emulazione o allo sviluppo software, le configurazioni con 4 GB o 8 GB rimangono soluzioni più indicate, soprattutto tenendo conto che la RAM saldata sulla scheda madre non permette aggiornamenti futuri.

Raspberry Pi 5: considerazioni sull’impennata dei costi

Il nuovo modello Raspberry Pi 5 da 1 GB rappresenta evidentemente un tentativo del produttore di mantenere un prezzo d’ingresso competitivo, il tutto in un periodo in cui i costi produttivi sono in costante aumento e anche le opzioni di altri brand sono interessate dal fenomeno.

L’incremento generalizzato dei prezzi era del tutto prevedibile, mentre l’introduzione di una variante più economica permette comunque di mantenere la scheda accessibile per una vasta fascia di utenti (anche se 1 GB di RAM non è tanto).

Al contempo, vista la natura stessa delle schede Raspberry, la differenza tra i modelli diventa ora più marcata e rende la scelta iniziale ancora più importante. Chi punta alla longevità o a un uso più flessibile dovrà considerare il salto alle versioni con più memoria, mentre chi utilizza Raspberry Pi 5 per compiti specifici e leggeri può beneficiare del prezzo ridotto del nuovo modello.

Prezzi aggiornati del Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 1 GB (nuovo) a 45 dollari

Raspberry Pi 5 2 GB da 50 dollari a 55 dollari

Raspberry Pi 5 4 GB da 60 dollari a 70 dollari

Raspberry Pi 5 8 GB da 80 dollari a 95 dollari

Raspberry Pi 5 16 GB da 120 dollari a 145 dollari

Caratteristiche tecniche del Raspberry Pi 5

Le specifiche principali del Raspberry Pi 5 rimangono identiche in tutte le varianti, inclusa quella da 1 GB: