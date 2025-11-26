Amazfit T-Rex 3, uno dei più apprezzati smartwatch rugged a marchio Amazfit che è stato annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024, sta ricevendo un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp.

Questo aggiornamento, di cui parleremo più dettagliatamente di seguito, è molto importante perché porta con sé il più recente Zepp OS 5.0 e rende lo smartwatch più smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

Amazfit T-Rex 3 diventa più fluido e completo con Zepp OS 5.0 e BioCharge

Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi: tramite un pacchetto abbastanza corposo da quasi 70 MB, arriva la nuova versione 4.1.5.1 del software che porta sullo smartwatch grosse novità, illustrate da un changelog molto corposo che viene mostrato nella schermata di aggiornamento (dal gruppo Facebook “Amazfit T-Rex3/3 Pro Group”).

Le due principali novità dell’aggiornamento, in distribuzione graduale da qualche giorno e che dovrebbe presto raggiungere anche le unità italiane, sono Zepp OS 5.0 e BioCharge: entrambe hanno debuttato a giugno con Amazfit Balance 2.

ZeppOS 5.0 è stato annunciato nel mese di giugno da Zepp Health che ha ricostruito il sistema operativo dalle fondamenta per migliorare la fluidità, le animazioni e rendere più interattiva l’interfaccia. BioCharge, invece, sostituisce la precedente metrica di recupero (e imita la Body Battery di Garmin): è qualcosa che “si ricarica” durante le fasi di riposo e va a ridursi quando l’utente effettua gli sforzi.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog completo (tradotto in italiano dagli screenshot confivisi poco sopra) dell’aggiornamento alla versione 4.1.5.1 per Amazfit T-Rex 3:

Aggiornamento completo a Zepp OS 5 – Introduce un’interfaccia utente, animazioni e un sistema interattivo completamente nuovi per un’esperienza di sistema più fluida e naturale. Aggiunta la selezione della dimensione del carattere di sistema per una lettura più confortevole (Percorso: Impostazioni di sistema > Accessibilità > Dimensione carattere). Aggiunto il punteggio BioCharge, che sostituisce completamente il precedente. Aggiunto il nuovo sport “Escursionismo con Pesi” che supporta la registrazione delle informazioni sul peso per scenari di trasporto all’aperto più realistici. Aggiunto il nuovo sport “Alpinismo” che supporta la registrazione di dati come altitudine e distanza durante l’esercizio. Aggiunta l’impostazione del peso per trail running, escursionismo all’aperto, alpinismo e arrampicata su collina, rendendo le registrazioni degli esercizi più vicine all’intensità effettiva (Percorso: Esercizio > Impostazioni > Assistenza all’Esercizio > Peso). Aggiunto il supporto per le pagine di mappa del terreno e la navigazione del percorso per sport come guida, kitesurf, paracadutismo e altri, rendendoli più adatti agli scenari all’aperto. Aggiunto il supporto per Stryd Pod: dopo l’associazione e l’avvio, le attività di corsa e camminata possono utilizzare i suoi dati di corsa più professionali. La navigazione del percorso ora include promemoria in salita per aiutarti a tenere traccia dei cambiamenti di pendenza. Aggiunta la funzione screenshot: la pressione simultanea di SEL + GIÙ cattura la schermata attuale e la salva automaticamente nell’album fotografico del telefono. Il Centro Notifiche ora consente di ingrandire le immagini per una visualizzazione più semplice dei messaggi (questa funzione supporta solo i telefoni Android). Aggiunto “Gestore Fusi Orari” per aiutarti a gestire più facilmente i cambiamenti di fuso orario. Aggiunte le funzioni di eliminazione e modifica della registrazione del sonnellino (nap) per una gestione del sonno più flessibile. L’app di misurazione con un solo tocco (One-click measurement) è stata aggiornata per supportare misurazioni consecutive multiple e misurazioni durante il sonno. Risolti problemi noti e ulteriormente migliorate la stabilità e la fluidità del sistema.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).