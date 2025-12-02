Il mese di dicembre si apre con un cambiamento decisamente significativo per Apple che, come spesso accade quando si parla di intelligenza artificiale e di strategie a lungo termine, potrebbe influire profondamente sul percorso evolutivo dell’azienda nei prossimi anni. John Giannandrea, figura centrale nella visione IA di Apple dal suo arrivo nel 2018, si prepara infatti a lasciare il ruolo di Senior Vice President per la strategia di Machine Learning e IA, diventando consulente fino al pensionamento previsto per la primavera del 2026. Un passaggio di consegne che arriva in un momento estremamente delicato, considerato il ritardo accumulato da Apple sul fronte IA conversazionale e, soprattutto, il rinvio della nuova versione di Siri annunciato nei mesi scorsi.

Come sempre, la questione non riguarda solo la riorganizzazione interna, ma l’intera strategia con cui Apple vuole competere con i colossi rivali, dopo anni di difficoltà nel rinnovare Siri e nel proporre modelli competitivi rispetto a Gemini, ChatGPT e simili.

Giannandrea lascia la guida dell’IA Apple dopo anni difficili per Siri

Giannandrea, ex responsabile IA e ricerca di Google, era stato arruolato da Apple quasi sette anni fa per rimettere in carreggiata Siri, ma il percorso non è stato semplice. L’assistente vocale ha registrato battute d’arresto ripetute, con Apple costretta a posticipare il debutto della versione più avanzata e personalizzata, ammettendo candidamente che ci sta mettendo più tempo del previsto. Secondo Bloomberg, Tim Cook avrebbe addirittura perso fiducia nelle capacità di Giannandrea di guidare la rivoluzione IA dell’azienda, al punto da delegare parti del progetto a Mike Rockwell, già leader della divisione Vision Pro.

Ora il dirigente rimarrà come consulente fino al 2026, lasciando però spazio a una nuova figura chiave che potrebbe determinare la direzione futura dei modelli foundation di Apple e, più in generale, di Apple Intelligence.

Il suo successore, Amar Subramanya, è tutt’altro che un nome sconosciuto nel panorama dell’intelligenza artificiale, dopo 16 anni di Google (dove ha guidato l’ingegneria di Gemini Assistant) e un ruolo recente come Corporate Vice President AI in Microsoft, Subramanya entra in Apple come nuovo Vice President AI, rispondendo direttamente a Craig Federighi.

Il dirigente guiderà attività nevralgiche come Apple Foundation Models, la ricerca di machine learning, sicurezza e valutazione IA. Si tratta di elementi fondamentali per le future piattaforme di Apple Intelligence che, secondo vari report, integreranno anche una visione personalizzata del modello Gemini di Google per alcune funzionalità avanzate.

La mossa sembra dunque inserita in un più ampio processo di riallineamento interno, l’intera organizzazione che faceva capo a Giannandrea verrà distribuita tra Sabih Khan ed Eddy Cue, con l’obbiettivo di avvicinare l’IA alle divisioni che gestiscono direttamente i servizi e l’esperienza software.

Tim Cook ha confermato che Craig Federighi avrà una responsabilità più ampia nel coordinare gli sforzi IA, un dettaglio che molti analisti interpretano come segnale della volontà dell’azienda di rendere l’IA un elemento integrato (e non più accessorio) nella progettazione dell’esperienza Apple.

Del resto, Apple vuole lanciare la nuova Siri nella primavera del 2026, un appuntamento che, se rispettato, segnerebbe l’arrivo di una versione molto più personalizzata e capace, potenziata da modelli conversazionali all’avanguardia.

L’annuncio di oggi rappresenta, come sottolinea Apple stessa, un nuovo capitolo nella strategia IA dell’azienda; la combinazione fra l’eredità di Giannandrea, l’espansione del ruolo di Federighi e la competenza tecnica di Subramanya offre un mix che potrebbe finalmente permettere ad Apple di spingere al massimo nello sviluppo di esperienze intelligenti, affidabili e profondamente integrate nell’ecosistema.