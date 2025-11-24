Nelle scorse ore il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha fornito qualche interessante anticipazione su ciò che è possibile attendersi da iOS 27, la versione del sistema operativo mobile di Apple che sarà lanciata il prossimo anno.

A dire del giornalista, il colosso di Cupertino dopo anni di importanti cambiamenti nelle release annuali potrebbe cambiare il suo approccio, concentrandosi sul perfezionamento del sistema operativo piuttosto che sull’introduzione di nuove funzionalità accattivanti.

Cosa possiamo aspettarci da iOS 27

Secondo Gurman, il team di sviluppatori di Apple è impegnato soprattutto nel miglioramento della qualità del software e delle prestazioni di base e sarebbero queste le principali novità di iOS 27, oltre che un’offerta potenziata per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, nelle quali il colosso di Cupertino deve recuperare un po’ di terreno rispetto alle principali aziende della concorrenza.

E così, sulla scia di iOS 26, che ha introdotto una revisione del design con Liquid Glass e migliorato l’esperienza offerta da Apple Intelligence, con la versione del prossimo anno l’idea sarebbe quella di concentrarsi in particolare sul miglioramento dell’esperienza utente.

Gurman ha reso noto che i team di ingegneri di Apple stanno ora esaminando attentamente i sistemi operativi dell’azienda, alla ricerca di elementi superflui da eliminare e di bug da risolvere, il tutto con l’obiettivo di trovare qualsiasi opportunità per migliorare significativamente le prestazioni e la qualità complessiva offerte.

Il giornalista paragona questa strategia a quella seguita per Snow Leopard per Mac nel 2009, incentrata sulla correzione di bug e sull’efficienza, aggiungendo che il potenziamento dell’offerta IA rappresenta senza dubbio una delle priorità di Apple per iOS 27 e sono diverse le novità a cui l’azienda sta già da tempo lavorando.

In sostanza, con iOS 27 probabilmente le principali novità saranno sotto il cofano ma le potenzialità per un miglioramento concreto dell’esperienza di utilizzo non dovrebbero essere in discussione.