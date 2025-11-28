Il 2025 potrebbe rappresentare per Apple un importante traguardo, dal punto di vista delle vendite registrate a livello mondiale in ambito smartphone. Stando alle ultime proiezioni, infatti, la compagnia di Cupertino potrebbe superare (e non di poco, numeri alla mano) le vendite di Samsung totalizzate nello stesso periodo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple: prima produttrice di smartphone nel 2025?

Senza usare tanti giri di parole, il successo commerciale dell’intera lineup di iPhone 17 (che comprende al suo interno il modello standard e i due modelli Pro), lanciata lo scorso settembre sui mercati di tutto il mondo, è innegabile. Nelle prime quattro di settimane di vendite, in particolare, la nuova serie avrebbe totalizzato il 16% in più di vendite rispetto alla precedente serie iPhone 16.

A stupire sarebbero state soprattutto le vendite a livello del mercato cinese, che da sempre è stato quasi “monopolizzato” dai modelli di smartphone dei brand nazionali come Huawei, HONOR, Xiaomi, OnePlus e via dicendo. Secondo quanto riportato da una stima recente di Counterpoint Research, nel 2025 Apple potrebbe aver spedito un totale di 243 milioni di smartphone in tutto il mondo, al contrario della diretta concorrente Samsung, che si fermerebbe invece a 235 milioni di unità vendute.

Si tratterebbe a conti fatti di 8 milioni di unità in più rispetto alla compagnia concorrente sudcoreana, che gli permetterebbe di prendere metaforicamente “lo scettro” del primo posto di quest’anno. Se tale risultato dovesse infatti rivelarsi vero a fine anno, Samsung perderebbe per la prima volta la pole position che ha tenuto da 14 anni a questa parte in qualità di principale produttore di smartphone a livello mondiale. Così facendo, Apple raggiungerebbe uno share del 19,5% sulle vendite smartphone a livello del mercato globale, superando Samsung (ferma al 18,7%) di poco meno dell’1%.

Non ci resta a questo punto che attendere gli ultimi risultati fiscali di questo anno, che arriveranno con ragionevole certezza nel corso delle prossime settimane.