Su Amazon il Black Friday sta per giungere alla conclusione con le proposte di questo Cyber Monday: lo scorso 28 novembre sono partiti gli sconti del vero e proprio venerdì nero, con tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti, e oggi siamo arrivati al gran finale. Le proposte che stiamo per vedere qui sotto riguardano i prodotti per la smart home, e in particolare quelli firmati Netatmo e tado°: in linea di massima, tutte sono valide fino alle 23:59 di oggi, 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte: andiamo insieme a scoprire le migliori offerte sui prodotti Netatmo e tado° di queste battute finali di evento.
Le offerte Amazon sui termostati smart disponibili in queste ultime ore di Black Friday
Amazon ha annunciato con qualche settimana di anticipo le date della sua Settimana del Black Friday, e le offerte hanno preso il via alla mezzanotte del 20 novembre: con il vero e proprio Black Friday (venerdì 28 novembre 2025) sono partite tante ulteriori proposte, e con la giornata di oggi si arriva alla conclusione. Con il Cyber Monday di questo 1° dicembre 2025 sono a disposizione ancora tanti sconti sui prodotti tech e non, che includono i dispositivi per la smart home.
Le offerte Amazon sono ancora tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questo finale di Black Friday Amazon riguardanti i prodotti Netatmo e tado°. Parliamo di prodotti pensati per la smart home: soprattutto termostati intelligenti, ma anche stazioni meteo, misuratori della qualità dell’aria, telecamere di sorveglianza e non solo.
Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Senza ulteriori indugi, ecco le offerte Netatmo e tado° di queste ultime ore di Black Friday Amazon:
Offerte Netatmo su Amazon
-
-16%
Netatmo Videocamera Interna di Sorveglianza Advance con riconoscimento facciale, otturatore intelligente, Wi-Fi, rilevamento movimenti, visione notturna, archiviazione locale, 2K HDR, 2x SD - Bianca
-
-37%
Netatmo Telecamera WIFI Esterna Intelligente con Sirena da 105 dB, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di persone/animali/veicoli, Visione Notturna, senza Abbonamenti, NOC-S-AMZ
-
-45%
Netatmo Telecamera WIFI Esterno, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di Persone, Animali, Veicoli, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NOC-AMZ
-
-40%
Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ
-
-45%
Netatmo Telecamera Wifi Interno con Supporto a Parete, 1080P, Videocamera di Sorveglianza, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, Compatibile con Alexa, Google, Apple, NSC-AMZ
-
-35%
Netatmo Termostato Wifi Intelligente - Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App - Per caldaia individuale, NTH01-AMZ
-
-23%
Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless con supporto a parete, Termometro, Igrometro, Barometro, Sonometro, Qualità dell'aria, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google, NWS-AMZ
-
-22%
Netatmo Controllo Intelligente di Climatizzazione, Impianto di Climatizzazione per l’ondata di calore, Compatibile con Condizionatori, WI-FI, Risparmio energetico, Alexa, Google, Siri, NAC-IT
-
-37%
Netatmo Misuratore Qualità Aria Intelligente, Sensore CO2, Temperatura, Umidità, Rumore - Controllo Casa, Ambiente Salubre, Avvisi Automatici per Interni - NHC-EC
-
-44%
Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ
Offerte tado° su Amazon
-
-43%
tado° termostato intelligente X – Trio Pack, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
-
-38%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit con Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), risparmio energetico
-
-50%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
-
-41%
tado° termostato intelligente X, prodotto aggiuntivo come termostato ambiente cablato, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
-
-34%
tado° sensori di temperatura wireless X, prodotto aggiuntivo per termostati intelligenti X, controllo ottimale dei radiatori, semplice installazione fai da te
-
-40%
tado° termostato intelligente X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
Queste erano dunque le principali offerte sui prodotti Netatmo e tado° per la smart home attualmente disponibili in queste ultime ore di Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo periodo (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
