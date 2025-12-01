Su Amazon il Black Friday sta per giungere alla conclusione con le proposte di questo Cyber Monday: lo scorso 28 novembre sono partiti gli sconti del vero e proprio venerdì nero, con tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti, e oggi siamo arrivati al gran finale. Le proposte che stiamo per vedere qui sotto riguardano i prodotti per la smart home, e in particolare quelli firmati Netatmo e tado°: in linea di massima, tutte sono valide fino alle 23:59 di oggi, 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte: andiamo insieme a scoprire le migliori offerte sui prodotti Netatmo e tado° di queste battute finali di evento.

Le offerte Amazon sui termostati smart disponibili in queste ultime ore di Black Friday

Amazon ha annunciato con qualche settimana di anticipo le date della sua Settimana del Black Friday, e le offerte hanno preso il via alla mezzanotte del 20 novembre: con il vero e proprio Black Friday (venerdì 28 novembre 2025) sono partite tante ulteriori proposte, e con la giornata di oggi si arriva alla conclusione. Con il Cyber Monday di questo 1° dicembre 2025 sono a disposizione ancora tanti sconti sui prodotti tech e non, che includono i dispositivi per la smart home.

Le offerte Amazon sono ancora tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. A questo ci pensiamo noi, visto che stiamo per mostrarvi le offerte più intriganti di questo finale di Black Friday Amazon riguardanti i prodotti Netatmo e tado°. Parliamo di prodotti pensati per la smart home: soprattutto termostati intelligenti, ma anche stazioni meteo, misuratori della qualità dell’aria, telecamere di sorveglianza e non solo.

Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non bisogna per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Senza ulteriori indugi, ecco le offerte Netatmo e tado° di queste ultime ore di Black Friday Amazon:

Offerte Netatmo su Amazon

Offerte tado° su Amazon

Queste erano dunque le principali offerte sui prodotti Netatmo e tado° per la smart home attualmente disponibili in queste ultime ore di Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

