Il Black Friday sta per chiudersi e, se ancora non avete approfittato delle migliori offerte per trasformare la vostra TV in un centro di intrattenimento smart, questa è l’ultima chiamata! Amazon ha deciso di celebrare le ore finali di sconti con ribassi eccezionali sull’intera gamma di Fire TV Stick in occasione del Cyber Monday. Che siate alla ricerca dello streaming in 4K, del Wi-Fi 6E ultraveloce o semplicemente della soluzione più economica per accedere a film e serie TV, troverete il modello perfetto.
La vera stella di questa tornata di sconti è Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello), offerta a un prezzo imperdibile: solo 19,99€ anziché 54,99€. Un’occasione imperdibile per portare a casa la qualità 4K a un costo quasi simbolico. Ma le offerte non finiscono qui: dalla versione HD al modello 4K Max con Wi-Fi 6E, tutti i dispositivi sono in sconto. Non perdete l’occasione di Natale e godetevi tutte le vostre piattaforme streaming preferite con la massima convenienza.
I 4 modelli in sconto per questo Cyber Monday
-64%
Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) – Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis
-40%
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
-57%
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
-41%
Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente
Ultimo giorno di offerte: inizia il Cyber Monday
Il tempo stringe, e con la chiusura ufficiale del Black Friday, queste offerte lampo sulle Amazon Fire TV Stick si stanno per esaurire dato che il Cyber Monday durerà appena 24 ore. Che abbiate puntato al modello base per rendere smart la TV del salotto, o che siate passati direttamente alla potenza del 4K Max per sfruttare il Wi-Fi 6E e la Modalità Ambiente, il verdetto è chiaro: questo è stato il momento migliore dell’anno per l’acquisto.
