Anche se il Black Friday vero e proprio è passato, non si fermano le offerte degli store online, ma anche in quelli fisici, dove impazzano ancora gli sconti. L’attesa è tutta per il Cyber Monday, in programma lunedì primo dicembre, quando si chiuderà uno dei periodi più caldi dello shopping, ideale per chi cerca le migliori offerte dell’anno ma anche qualche occasione di risparmio sui regali di Natale.
Oggi ci concentriamo su Amazon, una delle mete preferite dagli appassionati di acquisti, e come sempre non mancano le offerte dedicate alla tecnologia ma anche al tempo libero. Abbiamo quindi realizzato un riepilogo, suddiviso per categorie, dove troverete le migliori occasioni attualmente disponibili.
Vi ricordiamo che i prodotti sono in offerta, oltre che fino a lunedì, anche fino a esaurimento scorte, per cui se trovate il prodotto giusto vi consigliamo di approfittare subito dell’offerta per evitare di non trovare più il prodotto desiderato. A fine articolo trovate, come di consueto, i link alle altre piattaforme che vi consigliamo di seguire per non perdervi nemmeno una delle occasioni disponibili in questi giorni, insieme a una ulteriore selezione suddivisa per categorie e aggiornata quotidianamente.
Le migliori offerte del 29 novembre
Eccoci dunque alle offerte di oggi, 29 novembre, giorno successivo al Black Fridayma nel quale non mancano le occasioni. Ecco le migliori suddivise per categoria, così da semplificarvi il lavoro di ricerca.
I migliori smartwatch /sportwatch
HUAWEI WATCH Ultimate 2 Smartwatch, GPS, Metallo Liquido a Base di Zirconio, Immersione fino a 150 Metri, Comunicazione Subacquea Basata su Sonar, Monitoraggio Accurato dello Stato di Salute, eSIM
Garmin Instinct 3 - Tactical, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App Sport, Funzioni tattiche e balistiche, Autonomia 24 giorni (Black)
Withings ScanWatch Nova, Smartwatch ibrido Heart Health per M&F - ECG, SPO2, monitoraggio della temperatura, monitoraggio del sonno, salute respiratoria, monitoraggio ciclo, durata della batteria 30
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Silver, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di Grado Aerospaziale [Versione Italiana]
Garmin fēnix 7S Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 42mm, Torcia LED, Touchscreen 1,2'', +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Pay, Autonomia 14 giorni (Silver & Graphite)
Polar Vantage V3, Sport Sportwatch con GPS, Cardiofrequenzimetro contemporaneo e durata della batteria aumentata, Smartwatch per uomini e donne, Mappa Offline, Running Watch, Triathlon Sportwatch
Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 41mm, Microfono e Speaker, Musica, Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni (French Gray & Soft Gold)
Garmin Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 24 giorni (Neo Tropic & Twilight)
Samsung Galaxy Watch8 Classic (Black, BT, 46mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Ghiera Girevole, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
SUUNTO Vertical Orologio Sportivo Digitale Uomo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Dual Band, Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
SUUNTO Race S Orologio Sportivo Donne Uomo, GPS Running Activity Tracker, Bi-Band GNSS, Offline Map, AMOLED Touch Schermo, Smartwatch Cardiofrequenzimetro Altimetro, 95+ Sports, Autonomia 13 Giorni
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Smartwatch, Design Elegante, Sport di Alto Livello, Monitoraggio della Salute, 100 Modalità, 14 Giorni di Durata, GPS, Chiamata Bluetooth, iOS e Android, Titanium
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 25 Giorni di Autonomia, Torcia Integrata, 10 ATM, 180+ Modalità Sport
HUAWEI WATCH 5, 42mm Smartwatches, Tecnologia Multi-sensing X-TAP, SpO2 dal Polpastrello, Health Glance, eSIM, con App ECG, HRV, 30 mesi di Garanzia, Android e iOS, Verde
Withings ScanWatch 2, Smartwatch ibrido per la salute del cuore per uomini e donne - ECG, SpO2, monitoraggio temperatura, sonno, salute respiratoria, ciclo, batteria 35 giorni, per iOS e Android
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni(Pebble Grey)
Amazfit T-Rex Ultra, 47 mm, Smartwatch Intelligente, 6 Sistemi di Posizionamento Satellitare GPS, Importazione e Navigazione Percorso, 160 Modalità Sportive, Mappa Offline, Impermeabile fino a 10 ATM
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
Polar Smartwatch con GPS per Fitness e Benessere, Display AMOLED, Activity Tracker 24/7, allenamenti Personalizzati e Guida vocale in Tempo Reale, Titanium Leather Bronze, S-L, Ignite 3
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Smartwatch, Design Elegante, Sport di Alto Livello, Monitoraggio della Salute, 100 Modalità, 14 Giorni di Durata, GPS, Chiamata Bluetooth, iOS e Android, Nero
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, Musica, App di Streaming, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K, 21K e Maratona, Pay (Berry)
HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Grigio + FreeBuds SE 3 Nero, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, GPS
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5'', Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria, Pagamento NFC, 170 Modalità Sport per Avventura
Withings ScanWatch Light - Smartwatch ibrido, monitoraggio cardiaco 24/7, monitoraggio attività, monitoraggio ciclo e sonno, GPS connesso, durata batteria 30 giorni, compatibile Android e Apple
Garmin Instinct E, Smartwatch, 45mm, Display MIP, GPS, Cardio, SpO2, +70 app per lo sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Connect IQ, Autonomia 16 giorni (Electeric Lime)
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, 30 mesi di Garanzia
Garmin Lily 2 Smartwatch Elegante e Compatto 35 mm Cassa in Metallo Touchscreen GPS Connesso Activity Tracker Cardio PulseOx App Fitness e Sport Metallic Lilac (Ricondizionato)
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Silver
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, 30 mesi di Garanzia
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio avanzato della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, White
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Black & Slate)
Polar Ignite 2 - Smartwatch per il Fitness con GPS - Monitoraggio della FC dal Polso - Guida Personalizzata agli Allenamenti, Monitoraggio del Recupero e del Sonno, Nero Perla, S-L, Ignite2
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Green [Versione italiana]
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
Garmin vívomove Sport Smartwatch ibrido Cassa 40mm Touchscreen OLED e Lancette Cardio SpO2 GPS connesso Monitoraggio 24/7 Notifiche Calendario SMS emergenza (Black) (Ricondizionato)
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75'' AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera
HONOR Watch 5 GPS Smartwatch Uomo Donna, Schermo AMOLED 1.85'', Cassa 45 mm in alluminio, Autonomia 15 giorni, 5ATM IP68, Chiamate Bluetooth, SpO2, Fitness, Android iOS, Verde
Amazfit Cheetah Square, 44 mm, Smartwatch da Corsa Leggero con GPS Dual-Band, Navigazione e Mappe Offline, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca e dell'Ossigeno nel Sangue, Musica, Impermeabile 5 ATM
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.45”, 150 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, SpO2, Durata Batteria di 12 Giorni
AMAZFIT Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97'', GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Alexa Integrato, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica da 3 GB, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, AMOLED
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07'', Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Argento
Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitoraggio del Fitness Tramite AI, Analisi Avanzata del Sonno, Variabilità della Frequenza Cardiaca Media Durante il Sonno e Approfondimenti, 14 Giorni, iOS & Android
Il meglio della smart home
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
Yale Linus Smart Lock L2 05/103210/SI Argento, accesso senza chiave, Installazione fai da te, Blocco/sblocco da remoto, Wi-Fi integrato, Compatibile con Matter, Controllo via App e ricevi notifiche
Aqara Serratura Smart U200 (Tastiera Fingerprint Inclusa), Matter over Thread, Apple Home Key e Batteria Ricaricabile, Supporta Apple Homekit, Google Home, Alexa e SmartThings, Nero
Netatmo Telecamera WIFI Esterno, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di Persone, Animali, Veicoli, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NOC-AMZ
Tapo C420S2 Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 2K, Batteria Senza Fili, Allarme Con Rilevamento Del Movimento, Ai Detection, Ip65, 2 Vie Audio, Visione Notturna a Colori, 2 Telecamere Hub
iRasptek Raspberry Pi 5 8GB RAM Starter Kit - Edizione OS-Bookworm da 128GB preinstallata(case in alluminio)
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo anche da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
Netatmo Termostato Wifi Intelligente - Controlla il Riscaldamento da Remoto tramite App - Per caldaia individuale, NTH01-AMZ
SwitchBot Videocitofono WiFi con Schermo a Colori da 4,3'', 2K Video Campanello con grandangolo di 165°, Citofono Senza fili da Esterno, 5000 mAh, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa
Netatmo Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless con supporto a parete, Termometro, Igrometro, Barometro, Sonometro, Qualità dell'aria, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google, NWS-AMZ
Nuki Smart Lock Go (2025) con Bluetooth, Wi-Fi & Matter, Serratura elettronica che trasforma lo smartphone in chiave, accesso senza chiavi, Serratura smart retrofit senza cambiare cilindro
Aqara 2K Video Campanello G410 con Suoneria, HomeKit Secure Video, Hub Matter Integrato, Wireless/Cablato, Compatibile con Apple Home, Alexa, Google, Home Assistant, Wi-Fi 2.4 G/5GHz, Nero
Aqara Smart Home Hub M3 per la Domotica, Matter Controller, Thread Border Router, Funzionalità Zigbee, Bluetooth, WiFi, PoE, IR, Supporta Alexa,Google,Apple HomeKit,SmartThings,Home Assistant,IFTTT
Philips Hue Devote Pannello Smart LED, White and Color Ambiance, Rotondo, diametro 30cm, 16.6W, 2000 Lumen, Cornice bianca, Illuminazione degli spazi interni
Aqara Rilevatore di Presenza FP2, Sensore di Presenza Cablato con Radar mmWave, Posizionamento a Zone, Rilevamento di Più Persone e Cadute, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e Home Assistant
Meross Matter Termostato WiFi Termostato Caldaia Smart Cronotermostato da Parete Intelligente, Termostato Ambiente Riscaldamento e Raffreddamento per Controllo Vocale Siri, Alexa e Google
Govee LED TV Retroilluminazione 3 Lite con Correzione Fish-Eye Funzione, Aplicable a TV da 55-65 pollici, Luci LED WiFi RGBICW da 3,6 M con Fotocamera, 4 Colori in 1 Lampada, Controllo Vocale e APP
SwitchBot rilevatore di CO2, termometro ambiente interno con sensore CO2, ampio display, tester di qualità dell'aria Bluetooth, igrometro umidità casa
Tapo C410 KIT Telecamera WiFi Esterno ad Energia Solare, 2K 3MP, Batteria 6400mAh fino a 180 Giorni dopo una Singola Carica, Visione Notturna a Colori, Allarme Con Rilevamento del Movimento, IP65
Govee Smart LED Light Bars, Luce LED di 38CM con Doppia Perla di Luce, Barra con Modi Diversi di Posizionamento per TV da 45-70 Pollici, Funziona con Alexa e Google Assistant, Colore Nero
Aqara Striscia LED T1 con Matter, RICHIEDE il HUB Zigbee 3.0, Luminose LED RGB + IC da 2M con 16 milioni di Colori/Bianco Tenue/Effetti Gradienti, Supporta Apple Home, Google Home e Alexa
Govee Lampada da Comodino LED RGBICWW, Lampada Touch da Tavolo con 64 Modalità Scena e 8 Modalità Musica, Funziona con Matter, Compatibile Alexa, 500 Lumen, 2700-6500k, per Soggiorno e Camera da Letto
Meross Matter Termostato per radiatore opaco richiede un hub extra, Valvole Termostatiche WiFi Valvola Termostatica per Termosifoni con Controllo Vocale per Siri Alexa Google, Termovalvole Smart
Yale Spioncino Elettronico Digitale 45-0500-1432-00-02-01, Ottone, Visualizzazione dal Vivo, Telecamera di Alta Qualità, Angolo di Visione 105°, Sostituisce lo Spioncino Meccanico della Porta
Meross Ciabatta Italiana Smart Alexa Multipresa WiFi Intelligente con 3 Prese AC 4 Porte USB, Protezione da Sovraccarico Compatibile con Meross App, Smartthings e Google Assistant
SONOFF Computer Irrigazione Automatic, sistema di irrigazione automatico programmazione e controllo della quantità, richiede Hub Zigbee 3.0, compatibile con Amazon Alexa e Home Assistant
Aqara Termostato W100 Intelligente Thread/Zigbee, Monitoraggio della Temperatura e dell'Umidità, Wireless, Controllo Remoto HVAC, 3 Pulsanti Personalizzabili, Funziona con HomeKit, Alexa, Google
Aqara Presa a Muro H2 EU con Matter, Richiede l’HUB Zigbee 3.0, 16A, Monitoraggio Energia e Protezione Potenza, con Programmazione e Controllo Vocale, Supporta HomeKit, Alexa, Google Home e IFTTT
Aqara G100 Telecamera di Sicurezza 2K per Interni/Esterni, HomeKit Secure Video, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Rilevamento AI, Wi-Fi 6, Supporta HomeKit, Alexa, Google, IFTTT, Bianca
SwitchBot Termostato smart per termosifone, Bluetooth con controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Casa e Google Home (richiede SwitchBot Hub)
SwitchBot Allarme di Sicurezza Personale, Sirena Potente da 130dB con Luce LED Stroboscopica, Portachiavi di Autodifesa IP65 con Avvisi di Posizione, Perfetto per Donne, Bambini e Anziani, Nero
SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2
SwitchBot Interruttore Robot Intelligente - Controllo APP Bluetooth o Timer, Facile da Usare, Necessità SwitchBot Hub per Supportare Alexa, Google Home e il Telecomando, Automazione Domestica (Bianco)
Shelly AZ Plug Bianco, Presa Intelligente Wi-Fi (Tipo F), Misurazione Consumi, 12A, 2500W, Configurazione Facile (FFS) con Alexa, Nessun Hub Richiesto, Controllo da Remoto, Programmi Smart
Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP), Videocamera Sorveglianza, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Storage su Cloud, MicroSD fino a 512GB, Funziona con Alexa e Google Assistant
Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
Meross Sensore per Porte e Finestre, Richiesta Un Hub Meross, Connessione WiFi 2,4GHz, Rilevatore per Sistema di Allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple Home, Alexa, SmartThings
Shelly BLU Button Tough Nero, Pulsante Bluetooth per Scene Smart, Domotica, Certificato IP54, Ampia Portata (10–30m), Fino a 4 Click Preimpostati, Telecomando, Gateway Richiesto, Protocollo BTHome
SONOFF Zigbee Smart Switch, nessun conduttore neutro richiesto, funziona con Alexa e Google Home, richiede gateway Zigbee
Govee Striscia LED 5M, RGBIC LED Strisce con Controllo a Segmenti, Sincronizzazione Musicale, 64 Modalità Scena, Controllabile tramite App, Cambio Colore, per Casa e Camera da Letto
Tapo T100 Smart Motion Sensor, Sensore di Movimento Intelligente, Rilevamento ad Ampio Raggio(120°,7m), Luce Attivata dal Movimento, Avvisi Istantanei, Risparmio Energetico, Hub Obbligatorio
Meross Presa Smart Italiana, Presa WiFi (Type C, F, L) con Monitoraggio Consumi, Presa Intelligente 16A, Compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Controllo Vocale e Remoto, 3840W, 1 Pezzo
Meross Interruttore Smart WiFi MSS810 | Filo Neutro Richiesto | Switch per Controllo Luce e Funzione del Tempo | Comando Vocale & Controllo Remoto | Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home
SONOFF ZBMINIR2 Zigbee Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home, Richiede neutrale e Hub Zigbee
Tapo L510E Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, Giallo caldo dimmerabile dall' 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, 1 pezzo
Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android (2 pezzi)
Le migliori TV fino a 400 euro
Hisense Smart TV QLED 50'' 4K 50E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
LG QNED AI QNED84 TV 43 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Ultra Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 43QNED84A6C 2025
Philips Ambilight 65PUS8200 4K LED Smart TV - Display 65’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
Hisense TV 55'' QLED 4K 2025 55A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 55''
LG NanoCell AI NANO80 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Tecnologia NanoCell, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Filmmaker mode, Gaming con VRR 4K@60Hz, 55NANO80A6B 2025
LG NanoCell AI NANO80 TV 50 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Tecnologia NanoCell, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Filmmaker mode, Gaming con VRR 4K@60Hz, 50NANO80A6B 2025
TCL 55P7K 55” QLED 4K HDR TV, Google TV, Smart TV (Dolby Vision & Atmos, Game Master, Motion clarity)
Hisense Smart TV QLED 43'' 4K 43E7Q PRO, Smart TV VIDAA, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Philips Ambilight 55PUS8200 4K LED Smart TV - Display 55’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
Hisense TV 43'' QLED 4K 2025 43A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 43''
Hisense TV 43'' QLED 4K 43A72NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
TCL 43P7K 43” QLED 4K HDR TV, Google TV, Smart TV(Dolby Vision & Atmos, Game Master, Motion clarity)
LG webOS UHD AI UA75 TV 43 pollici, Smart TV 4K Ultra HD, Processore α7 Gen8, webOS con AI, Filmmaker mode, HDR10, Gaming con VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, Wi-Fi, 43UA75006LA 2025
Sharp 32HF3365E - GOOGLE TV, 32'' HD, FRAMELESS,60Hz, QLED, Google Assistant con microfono, Audio 2x8W, Chromecast, Bluetooth, HDMI x3, USB x2, Colore nero
TCL 40SF560-40-inch QLED Direct Smart Full HD LED TV with Fire TV and HDR, Alexa on Demand, Metallic Design, Frameless
Hisense TV 40'' Full HD 2025 40E43QT, Smart TV VIDAA U8, Airplay2, Game Mode, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, 40'', 2025 LED
FPD 32 inch Smart TV HD 720p LED with Google Play and Google Cast Built-in, HDR 10, Voice Remote, Stream Live TV(Palette-Series, CG32-P3, 2025 Model)
Hisense TV 32'' QLED Full HD 2025 32E53QT, Smart TV VIDAA U8, HDR10, Airplay2, Game Mode, Dolby Atmos, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, 32'', 2025 QLED
Hisense TV 32'' QLED Full HD 2025 32E53QT, Smart TV VIDAA U8, HDR10, Airplay2, Game Mode, Dolby Atmos, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, 32'', 2025 QLED
Le migliori TV fino a 800 euro
Sony XR-50X90S – 50 Pollici - BRAVIA XR™ - Full Array LED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) – Modello 2022
Philips Ambilight 48OLED770 4K OLED Smart TV - Display 48’’ con processore P5 AI Perfect Picture Ultra HD, Google TV, Dolby Vision e Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
LG OLED AI B5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED48B56LA 2025
Samsung Smart TV 50'' QE50QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025
XIAOMI TV S Pro Mini LED 55,smart tv,4k QLED,144Hz Google TV,HDR 10+, Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,MEMC,Dolby Vision,Dolby Atmos,DTS-X,Harman AudioEFX，Integrazione Alexa, Airplay2
Samsung Smart TV 43'' QE43QN94FATXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, NeoSlim Design, 2025
Samsung Smart TV 43'' QE43LS03FAUXZT QLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Art Mode, Matte Display, Dolby Atmos & OTS Lite, Modern Frame Design, 2025
Samsung Smart TV 55'' QE55QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025
LG NanoCell AI NANO80 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Tecnologia NanoCell, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Filmmaker mode, Gaming con VRR 4K@60Hz, 65NANO80A6B 2025
Hisense TV 65'' QLED 4K 2025 65A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 65''
Hisense TV 75'' 4K Ultra HD 75E63NT, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, DTS Virtual:X, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense TV 65'' Mini-LED 4K 65U62NQ, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
LG QNED AI QNED84 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Ultra Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 55QNED84A6C 2025
Nebula Anker Capsule 3 Laser mini proiettore portatile per esterni con Wi-Fi e Smart TV, connessione a Google TV e Netflix, Dolby Digital, immagine fino a 3m, 2.5 ore
Samsung Smart TV 55'' QE55Q6FAAUXZT QLED 4K, Q4 Lite Processor, 4K AI Upscaling, Art Store, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design, edizione speciale PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025
Philips 65PUS7200 4K LED Smart TV - Display 65’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - funziona con Alexa e Google Voice Assistant
LG QNED AI QNED84 TV 50 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Ultra Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 50QNED84A6C 2025
Hisense TV 65'' 4K Ultra HD 65E63NT, Smart TV VIDAA U7, Dolby Vision, HDR 10+, DTS Virtual:X, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Hisense TV 55'' QLED 4K 144Hz 2025 55E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Le migliori TV oltre gli 800 euro
TV Hisense 100'' QLED 4K 144Hz 100E7NQ, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2, lativù 4K
LG OLED evo AI C5 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED65C56LB 2025
Samsung Smart TV 65'' QE65S94FATXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Motion Xcelerator 144Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, LaserSlim Design, 2025
Samsung Smart TV 55'' QE55S95FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen4 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS+, Infinity One Design, 2025
Samsung Smart TV 85'' QE85QN74FATXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Tecnologia Quantum Matrix Slim, OTS Lite, AirSlim Design, 2025
LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025
LG QNED evo AI QNED92 Smart TV 75 pollici 4K, Processore α8 Gen2, Precision Dimming Pro con MiniLED, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e FreeSync 4K@144Hz, 75QNED92A6A 2025
Hisense Smart TV QLED 98'' 4K 98E7Q, Smart TV VIDAA, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Samsung Smart TV 85'' QE85Q7F4AUXZT QLED 4K, Q4 Processor, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025
Samsung Smart TV 65'' QE65S85FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, 2025
Samsung Smart TV 75'' QE75QN74FATXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Tecnologia Quantum Matrix Slim, OTS Lite, AirSlim Design, 2025
LG OLED AI B5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, Gaming con VRR, GSYNC e FreeSync 4K@120Hz, 4 HDMI 2.1, Alexa, OLED65B56LA 2025
Samsung Smart TV 65'' QE65LS03FAUXZT QLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Art Mode, Matte Display, Dolby Atmos & OTS Lite, Modern Frame Design, 2025
XIAOMI TV S Pro Mini LED 75,smart tv,4k QLED,144Hz Google TV,HDR 10+, Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,MEMC,Dolby Vision,Dolby Atmos,DTS-X,Harman AudioEFX，Integrazione Alexa, Airplay2
Hisense TV 65'' OLED 4K 65A8DN, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 120Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 65'', 2025 OLED
Hisense TV 75'' Mini-LED 165Hz 4K 2025 75U72Q PRO, Smart TV VIDAA U9 con 1000+APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 165Hz Game Mode Ultra, Dolby Atmos 2.1.2 con Subwoofer, Alexa Built-in, 75''
Samsung Smart TV 75'' QE75Q7F4AUXZT QLED 4K, Q4 Processor, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, 2025
Samsung Smart TV 65'' QE65QN85FAUXZT Neo QLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025
Samsung Smart TV 55'' QE55QN94FATXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen3 Processor, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, NeoSlim Design, 2025
Le migliori cuffie
SteelSeries Arctis Nova Pro X - Cuffie da gaming wireless multi-sistema per Xbox - Driver magnetici al neodimio - Cancellazione attiva del rumore- Infinity Power System- Xbox, PC, PS5, Switch, Mobile
SteelSeries Arctis Nova Pro - Cuffie da gaming wireless multi-sistema - Driver magnetici al neodimio - Cancellazione attiva del rumore - Infinity Power System -Mic ClearCast Gen 2 - PC,PS5,PS4,Mobile
Corsair VIRTUOSO MAX WIRELESS Cuffie da Gioco con Bluetooth – Dolby Atmos, SoundID, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono di Qualità Broadcast, Driver in Grafene, per PC, Mac, PS5, PS4 – Argento
CORSAIR VIRTUOSO MAX WIRELESS Cuffie da Gioco con Bluetooth – Dolby Atmos, SoundID, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono di Qualità Broadcast, Driver in Grafene, per PC, Mac, PS5, PS4 – Carbonio
Corsair VIRTUOSO MAX WIRELESS per Xbox Cuffie da Gioco con Bluetooth – Dolby Atmos, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono di Qualità Broadcast, per Xbox, PC, Mac – Carbonio
Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Cuffie: Bluetooth per telefonate cristalline,cancellazione adattiva del rumore, 60 h autonomia, suono personalizzabile e design pieghevole leggero, bianco, Over Ear
Sennheiser Cuffie MOMENTUM 4 Wireless, Bluetooth per Telefonate Cristalline con Cancellazione Adattiva del Rumore, 60 H di Autonomia, Suono Personalizzabile e Design Pieghevole Leggero, Grafite
Sennheiser ACCENTUM Special Edition - ACCENTUM Cuffie e BTD 600 Bluetooth Dongle - Durata della batteria di 50 ore, ibrida ANC e dongle con adattatore USB-A/USB-C - Nero/Rame
Razer Barracuda Pro - Cuffie da Gioco Wireless con ANC Ibrido (Amplificatore Audio THX Achromatic, SmartSwitch Dual Wireless, Driver TriForce da 50mm, Aplicación Audio) Nero
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, White 2024 [Versione Italiana]
SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox - Cuffie da gaming multi-sistema - Audio Hi-Res - Audio spaziale a 360° - GameDAC Gen 2 - Microfono ClearCast Gen 2 - Xbox, PC, PS5, PS4, Switch
ASUS ROG Delta II, Cuffie da Gaming Senza Fili, Connessione 2.4GHz e Bluetooth, Audio DualFlow Ampio e Autentico, Driver Placcati in Titanio da 50mm, Per PC, Mac, PS, Switch, Android, Nere
Razer BlackShark V2 Pro (2023) per PC Cuffie wireless da esports (Microfono a banda super larga HyperClear, Driver TriForce in Titanio da 50 mm, Bluetooth) Nero
JBL Live Buds 3 Cuffie Wireless Bluetooth, 40 Ore di Autonomia, con Cancellazione Adattiva del Rumore e High-Resolution Signature Sound, Impermeabili P55, Nero
JBL Live Flex 3 Cuffie Wireless Bluetooth, 50 Ore di Autonomia, con Cancellazione Adattiva del Rumore e High-Resolution Signature Sound, Impermeabili IP54, Argento
SteelSeries Arctis Nova 7P Wireless - Cuffie da gioco multipiattaforma e per cellulari - 2,4GHz + Bluetooth simultaneo - Batteria da 38 ore - USB-C - Microfono estraibile - Playstation, PC, VR, Switch
Corsair HS80 MAX Cuffie da Gioco Multipiattaforma Senza Fili con Bluetooth - Dolby Atmos - Microfono omnidirezionale - Compatibile iCUE - PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mobile - Grigio Acciaio
Corsair VOID ELITE Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 , Wireless 2.4 GHz a Bassa Latenza, 12 metri di portata, Personalizzabili Illuminazione con PC, PS4 Compatibilità, Bianco
CORSAIR VIRTUOSO PRO Cuffie da Ggioco Aperte con Cavo - Microfono Unidirezionale Staccabile - 50mm Graphene Drivers - 20Hz-40 kHz Risposta Alla Frequenza - Bianco
Marshall Motif II ANC, Cuffie Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Auricolari Bluetooth, 30 Ore di Riproduzione, Nero
SteelSeries Arctis Nova 5X Bianco - Cuffie Xbox Wireless - Driver magnetici al neodimio - 100+ preset audio - Batteria 60 HR - 2,4GHz o BT - Microfono ClearCast Gen2.X - Xbox, PS5, PC, Cellulare
SteelSeries Arctis Nova 5P - Cuffie PS5 Wireless - Driver magnetici al neodimio - 100+ preset audio - Batteria 60 HR - 2,4GHz o BT - Microfono ClearCast Gen2.X - PlayStation 5, PC, Cellulare
Corsair VOID v2 Cuffie da Gioco Wireless con Bluetooth per PC, PS5, PS4, Switch e Dispositivi Mobili – Dolby Atmos, Batteria da 70 Ore, Dual Wireless, Ricarica Rapida – Bianco
SteelSeries Arctis Nova 3 - Cuffie da gioco multisistema - Driver Hi-Fi - Audio spaziale a 360° - Luci RGB - Padiglioni AirWeave in memory foam - Super leggere - PC, PS5, PS4, Switch
SteelSeries Arctis Nova 3X - Cuffie da gioco multipiattaforma wireless - Controllo via app - Batteria 40h - Driver magnetici al neodimio - 2.4GHz/BT - Mic staccabile - Xbox, PS5, PC, Switch - Acqua
HyperX Cloud Mix 2 - Cuffie wireless con cancellazione del rumore, gioco, musica, chiamate Bluetooth 5.3 o USB-C, batteria 110h, colore: Nero
SteelSeries Arctis Nova 3P - Cuffie da gioco multipiattaforma wireless - Controllo via app - Batteria 40h - Driver magnetici al neodimio - 2,4GHz/BT - Mic staccabile - PS5, PS4, PC, Switch - Nero
Razer Kraken V3 HyperSense - Cuffie cablate USB da gaming con tecnologia aptica (HyperSense, Driver TriForce in Titanio da 50 mm, THX Spatial Audio, Chroma RGB) Nero
Panasonic RB-F10DE-K Cuffie Wireless Open-Ear, Auricolari Bluetooth con Microfono ENC, 25H di Autonomia, Bluetooth 5.4, IPX4, Controlli Touch, Nero
XIAOMI Redmi Buds 6 Pro:Auricolari wireless Bluetooth in-ear, Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Res, Fino a 9.5h+36h Durata della Batteria, Viola
HUAWEI FreeArc Auricolari Open Ear, Auricolari Wireless Bluetooth, IP57, Fino a 28 ore, Cuffie Bluetooth Sport, iOS & Android & Windows, Grigio
Panasonic M600B, Cuffie Wireless con Hybrid ANC, Modello Over-Ear Girevole, Bluetooth 5.3, Microfono Integrato, Fino a 50 Ore di Riproduzione, XBS Deep, USB-C, Bianco
JBL Tune 670 NC Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, con Cancellazione Adattiva del Rumore, SmartAmbient, VoiceAware, JBL Pure Bass Sound, Connessione Multipoint, fino a 70 Ore di Autonomia, Nero
Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear, auricolari wireless, pieghevoli, oltre 80 ore di riproduzione wireless, nere
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, Auricolari Bluetooth, 50 Ore di Autonomia della Batteria, ANC a Modalità Multipla per gli Spostamenti Quotidiani e l'ufficio, Cuffie Leggere da 4,3 g, Chiamate Chiare, Bianco
HUAWEI FreeBuds 5i, Cuffie Bluetooth 5.2 Wireless, Audio Hi-Res, 3 Modalità ANC, fino a 28 ore di Autonomia, Comandi Touch, IP54, Connessione a 2 Dispositivi, Versione Italiana, Blu
JBL Tune 720 BT Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless, Pieghevoli e Leggere, Microfono e Comandi su Padiglione con Voice Aware, JBL Pure Bass, Connessione Multipoint, fino a 76 ore di Autonomia, Nero
Razer BlackShark V2 X - Cuffie E-Sport cablate multipiattaforma (Cuffie cablate con driver da 50 mm, cancellazione del rumore per PC, Mac, PS4, Xbox One e Switch) Verde
Razer Opus X - Cuffie Wireless a Bassa Latenza con Tecnologia ANC (Bluetooth 5.0, Connessione a Bassa Latenza a 60 ms, Driver da 40 mm con Calibrazione Personalizzata) Bianco
HyperX Cloud Jet - Cuffie da gioco Dual Wireless da 2,4 GHz e Bluetooth, PC, Mac, PS5, PS4, driver da 40 mm, durata della batteria 25 ore, microfono girevole a mute, design leggero, blu
JBL Tune 520 BT Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, Pieghevoli e Leggere, Microfono e Comandi su Padiglione con Voice Aware, JBL Pure Bass, Connessione Multipoint, fino a 57 ore di Autonomia, Blu
JBL Tune 520 BT Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, Pieghevoli e Leggere, Microfono e Comandi su Padiglione con Voice Aware, JBL Pure Bass, Connessione Multipoint, fino a 57 ore di Autonomia, Bianco
Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: x 2.0, Driver 50 mm, Jack USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero/Blu
Razer Kaira X - Cuffie da Gioco Cablate Per Xbox Series X, S (Driver Triforce 50mm, Microfono Cardioide Hyperclear, Controlli Integrati, Compatibilità Multipiattaforma) Verde
Razer Kaira X - Cuffie da Gioco Cablate Per Xbox Series X, S (Driver Triforce 50mm, Microfono Cardioide Hyperclear, Controlli Integrati, Compatibilità Multipiattaforma) Blu
Panasonic HF630B, Cuffie Street Wireless, On-Ear, Microfono Integrato, Bluetooth 5.3, Multipoint, Girevoli, Fino a 72 Ore di Autonomia, USB-C, Nero
Philips TAH5209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 65 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero
Philips TAT2139BK/00 Cuffie auricolari Bluetooth True Wireless - Auricolari piccoli, Audio naturale con bassi dinamici, Chiamate chiare y Alloggiamento per ricarica tascabile - Nero, In Ear
I migliori videogames
Xbox - Avowed - Edizione Premium SteelBook - Xbox Serie X|S e Windows (codice digitale nella scatola)
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versione su scheda
Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV- Ed. Italiana - Versione su scheda
I migliori power bank
EcoFlow Rapid Power Bank (25.000 mAh, 170 W) Caricabatterie portatile con doppia porta USB-C da 140 W per ricarica multi-dispositivo, per serie iPhone, Samsung, MacBook e altri (argento)
Baseus Power Bank 65W Powerbank USB C 26800mAh Batteria esterna PD QC4.0 Ricarica Rapida Batteria Esterna con Cinque Uscite e Display LED per Notebook MacBook Dell HP Notebook Steam Deck
Anker Nano Power Bank Magsafe 5000 mAh, Certificato Qi2 da 15W Batteria Magnetica Ultra Sottile, Caricabatterie Portatile Ultra Veloce, Design Ergonomico, Solo per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12
Anker Nano Power Bank Magsafe 5000 mAh, Certificato Qi2 da 15W Batteria Magnetica Ultra Sottile, Caricabatterie Portatile Ultra Veloce, Design Ergonomico, Solo per iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12
Anker Nano Power Bank cargador portátil de 10000 mAh cable retráctil Anker InstaCord de 70 cm batería de 45W de potencia máxima, para iPhone 16 Pro Max, iPad, Galaxy, Pixel y más
Anker Power Bank, Caricabatterie Portatile da 20.000 mAh, con Cavo USB C Integrato, Batteria a Ricarica Rapida 87 W, 2 USB-C e 1 USB-A, per MacBook, iPhone 17/16 serie, Samsung, Switch, e Altro Ancora
Anker Batteria Magnetica 633, 10000 mAh, ricarica magnetica senza fili, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / 12/12 Pro e 12 Pro Max
Belkin Caricabatteria portatile, power bank 20K PD 30 W con cavo integrato, ricarica rapida USB-C Power Delivery, caricabatteria portatile per iPhone 16 Series, iPad Pro, Galaxy S25 Series ecc, Rosa
INIU Power Bank, 22,5W 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica Rapida Powerbank, USB C Input & Output Caricabatterie Portatile Essenziale per il Campeggio per iPhone Samsung Huawei iPad Pro, Bianco
Anker Zolo Power Bank, Caricabatterie Portatile Veloce da 10.000mAh, 30W Max con Cavi USB-C e Lightning Integrati e Certificati MFi, 1C1A per iPhone Serie 15/14, MacBook, Galaxy e altro ancora
Anker Zolo Power Bank, Caricabatterie Portatile Veloce da 10.000mAh, 30W Max con Cavi USB-C e Lightning Integrati e Certificati MFi, 1C1A per iPhone Serie 16/15/14, MacBook, Galaxy e altro ancora
Anker Zolo Power Bank, 20000mAh 30W High Speed Portable Charger with Built-in USB-C Cable, for iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus, MacBook, Galaxy, and More
INIU Power Bank, 20000mAh 22,5W Powerbank Ricarica Rapida, USB C Input & Output Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 Powerbank per iPhone 17 16 15 14 13 12 Pro Max Mini Plus Samsung S23 S22 iPad etc
Anker Zolo Power Bank, 20000mAh 30W High Speed Portable Charger with Built-in USB-C Cable, 1 USB-C Cable, for iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus, MacBook, Galaxy, and More 40858
Anker Power Bank Magsafe 5000 mAh con Magsafe 622 Magnetico Senza Fili (MagGo), Powerbank Magnetico Pieghevole con USB-C per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(Lavanda)
Anker Power Bank Magsafe 5000 mAh con Magsafe 622 Magnetico Senza Fili (MagGo), Powerbank Magnetico Pieghevole con USB-C per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12(Bianco)
Anker Zolo Power Bank, 20000mAh 30W High Speed Portable Charger with Built-in USB-C Cable, for iPhone 17/17 Pro Max/16/16 Pro/16 Pro Max/16 Plus, MacBook, Galaxy, and More
Power Bank 26800mAh, Powerbank con Cavi Integrati 25W PD Ricarica Rapida Caricatore USB C Portatile con 5 Uscite & 2 Ingressi Batteria Esterna con LCD Display per iPhone 16/15, Samsung ect (Blu)
Anker 621 Magnetic Power Bank (MagGo), Magnetico da 5000 mAh con Cavo USB-C, Compatibile Solo con iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max, 16/16 Pro/16 Pro Max(bianco)
Anker Zolo Power Bank 10000mAh 30W, Caricabatterie Portatile ad Alta Velocità con Cavo USB-C Integrato, 1 Cavo USB-C, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, MacBook, SamsungS25 Ultra, iPad e Altro(Bianco)
Anker Power Bank (PowerCore 10K), Batteria Compatta da 10000mAh con Tecnologia di Ricarica PowerIQ e USB C per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, iPad, Samsung S25 Ultra, Pixel e Altri dispositivi
Belkin BoostCharge power bank 10 000 mAh con cavo integrato 20 W PD, caricatore portatile, ricarica USB-C PD rapida, power bank con ricarica rapida per iPhone 16 Series, iPad Pro, Galaxy S24 e altri
Power Bank, Caricatore Portatile 12000mAh, PD Batteria Esterna per cellulare Ricarica Rapida con USB-C/A per iPhone 16 15 14, Samsung, Xiaomi, Nero
Power Bank 5200mAh, Ultra-piccolo&Ultra-compatto Caricatore Portatile USB C PD Ingressi&Uscite Mini Powrbank Batteria Esterna per iPhone 17/16/15 Android Samsung Galaxy Note Huawei iPad Pro/Air-Rosso
Power Bank 5200mAh, Ultra-piccolo&Ultra-compatto Caricatore Portatile USB C PD Ingressi&Uscite Mini Powrbank Batteria Esterna per iPhone 17/16/15 Android Samsung Galaxy Note Huawei iPad Pro/Air-Verde
Powerbank VOLTME 10000mAh 36Wh Rapida Doppia, Porta USB-C e USB-A Batteria Esterna Compatta e Leggera Caricabatterie Portatile per iPhone Samsung Android e Dispositivi USB-C power Bank 2-Port Grigio
Power Bank 10800mAh con 3 Cavi Integrati & Caricatore per Apple Watch, 6-in-1 Caricatore Portatile 25W PD+QC4.0 Ricarica Rapida USB-C Batteria Esterna con Display LED per i-Watch/iPhone/Samsung-Bianco
VEGER Power Bank Ricarica Rapida 10000mAh, Caricatore Portatile 22.5W Ingresso e Uscita USB C Powerbank con Display a LED, PD3.0 QC4.0 Batteria Compatibile iPhone16/15/14/13/12, Huawei, Android Altro
Anker 321 power bank (PowerCore 5K), batteria esterna da 5200 mAh, adatta per iPhone serie 12 e 13, Samsung Galaxy, Google Pixel, LG e altro (senza alimentatore) (nero)
Belkin Batteria esterna portatile da 10000mAh, caricabatteria USB-C 10K con 1 porta USB-C e 2 porte USB-A, power bank con ricarica da 15 W per iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, AirPods, iPad ecc - Blu
Belkin Batteria esterna portatile da 10000mAh, caricabatteria USB-C 10K con 1 porta USB-C e 2 porte USB-A, power bank con ricarica da 15 W per iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, AirPods, iPad - Nero
Belkin Batteria esterna portatile da 10000mAh, caricabatteria USB-C con 1 porta USB-C e 2 porte USB-A, power bank con ricarica da 15 W per iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, AirPods, iPad ecc - Oro rosa
Power Bank 10400mAh, USB C Caricabatterie Portatile con LED Digitale Display Batteria Esterna Portatile con 2 ingressi e 3 uscite da 5V/3A per Huawei Xiaomi Smartphone.(Nero)
Continua il Black Friday (sta per arrivare il Cyber Monday)
Quelle di cui vi abbiamo appena parlato sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo ricco di offerte che ha appena raggiunto il suo culmine, proseguirà nel weekend e punta a sorprendere ulteriormente lunedì, giorno del Cyber Monday: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.
Offerte per categoria
I nostri contenuti da non perdere:
