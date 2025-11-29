Anche se il Black Friday vero e proprio è passato, non si fermano le offerte degli store online, ma anche in quelli fisici, dove impazzano ancora gli sconti. L’attesa è tutta per il Cyber Monday, in programma lunedì primo dicembre, quando si chiuderà uno dei periodi più caldi dello shopping, ideale per chi cerca le migliori offerte dell’anno ma anche qualche occasione di risparmio sui regali di Natale.

Oggi ci concentriamo su Amazon, una delle mete preferite dagli appassionati di acquisti, e come sempre non mancano le offerte dedicate alla tecnologia ma anche al tempo libero. Abbiamo quindi realizzato un riepilogo, suddiviso per categorie, dove troverete le migliori occasioni attualmente disponibili.

Vi ricordiamo che i prodotti sono in offerta, oltre che fino a lunedì, anche fino a esaurimento scorte, per cui se trovate il prodotto giusto vi consigliamo di approfittare subito dell’offerta per evitare di non trovare più il prodotto desiderato. A fine articolo trovate, come di consueto, i link alle altre piattaforme che vi consigliamo di seguire per non perdervi nemmeno una delle occasioni disponibili in questi giorni, insieme a una ulteriore selezione suddivisa per categorie e aggiornata quotidianamente.

Le migliori offerte del 29 novembre

Eccoci dunque alle offerte di oggi, 29 novembre, giorno successivo al Black Fridayma nel quale non mancano le occasioni. Ecco le migliori suddivise per categoria, così da semplificarvi il lavoro di ricerca.

I migliori smartwatch /sportwatch

Il meglio della smart home

Le migliori TV fino a 400 euro

Le migliori TV fino a 800 euro

Le migliori TV oltre gli 800 euro

Le migliori cuffie

I migliori videogames

I migliori power bank

Continua il Black Friday (sta per arrivare il Cyber Monday)

Quelle di cui vi abbiamo appena parlato sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo ricco di offerte che ha appena raggiunto il suo culmine, proseguirà nel weekend e punta a sorprendere ulteriormente lunedì, giorno del Cyber Monday: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

