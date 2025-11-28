Su Amazon è partito il vero e proprio Black Friday: oggi è infatti il 28 novembre, e per l’occasione sono disponibili tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti. Le proposte che stiamo per vedere qui sotto riguardano in particolare gli smartwatch e risultano valide fino al 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte: andiamo insieme a scoprire le migliori offerte del Black Friday Amazon su smartwatch e sportwatch.
Il vero Black Friday offre tanti smartwatch e sportwatch in sconto
La Settimana del Black Friday di Amazon entra nel vivo con le offerte del vero e proprio venerdì nero: oggi è il Black Friday (venerdì 28 novembre 2025), e la giornata è dunque ricca di tante occasioni da sfruttare, che si protrarranno fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).
Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartwatch e sportwatch compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per darvi una mano, abbiamo selezionato alcune tra le offerte più intriganti di questo Black Friday Amazon riguardanti smartwatch e sportwatch. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso delle ore, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono diversi marchi. Senza ulteriori indugi, ecco le offerte da non perdere che riguardano gli smartwatch su Amazon:
Offerte smartwatch e sportwatch su Amazon
-
-6%
HUAWEI WATCH Ultimate 2 Smartwatch, GPS, Metallo Liquido a Base di Zirconio, Immersione fino a 150 Metri, Comunicazione Subacquea Basata su Sonar, Monitoraggio Accurato dello Stato di Salute, eSIM
-
-4%
Garmin Instinct 3 - Tactical, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia LED, 90+ App Sport, Funzioni tattiche e balistiche, Autonomia 24 giorni (Black)
-
Withings ScanWatch Nova, Smartwatch ibrido Heart Health per M&F - ECG, SPO2, monitoraggio della temperatura, monitoraggio del sonno, salute respiratoria, monitoraggio ciclo, durata della batteria 30
-
-4%
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Silver, LTE, 47mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Batteria a Lunga Durata, Cassa in Titanio di Grado Aerospaziale [Versione Italiana]
-
-27%
Garmin fēnix 7S Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 42mm, Torcia LED, Touchscreen 1,2'', +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Pay, Autonomia 14 giorni (Silver & Graphite)
-
-6%
Polar Vantage V3, Sport Sportwatch con GPS, Cardiofrequenzimetro contemporaneo e durata della batteria aumentata, Smartwatch per uomini e donne, Mappa Offline, Running Watch, Triathlon Sportwatch
-
-8%
Garmin Instinct 3, Smartwatch, 50mm, Display AMOLED 1,3'', Lunetta in metallo, 10ATM, GPS Multi-band, Torcia, 90+ App per lo Sport, Pay, Connect IQ, Autonomia 24 giorni (Neo Tropic & Twilight)
-
-5%
Samsung Galaxy Watch8 Classic (Black, BT, 46mm) Smartwatch Galaxy AI, Design Resistente agli Urti, Ghiera Girevole, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-11%
SUUNTO Vertical Orologio Sportivo Digitale Uomo, Smartwatch Impermeabile GPS Activity Tracker Dual Band, Mappe Offline, Monitoraggio Salute 24/7, 95+Sport, Cardiofrequenzimetro, Altimetro, Barometro
-
-5%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 44 mm Display AMOLED in zaffiro, torcia integrata, ghiera in titanio, GPS Dual-Band, mappe offline, fino a 17 giorni di autonomia, 10 ATM, 180+ modalità sportive
-
-7%
SUUNTO Race S Orologio Sportivo Donne Uomo, GPS Running Activity Tracker, Bi-Band GNSS, Offline Map, AMOLED Touch Schermo, Smartwatch Cardiofrequenzimetro Altimetro, 95+ Sports, Autonomia 13 Giorni
-
-6%
Garmin Venu 3S, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 41mm, Microfono e Speaker, Musica, Pay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni (French Gray & Soft Gold)
-
-11%
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Smartwatch, Design Elegante, Sport di Alto Livello, Monitoraggio della Salute, 100 Modalità, 14 Giorni di Durata, GPS, Chiamata Bluetooth, iOS e Android, Titanium
-
-22%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 25 Giorni di Autonomia, Torcia Integrata, 10 ATM, 180+ Modalità Sport
-
-25%
HUAWEI WATCH 5, 42mm Smartwatches, Tecnologia Multi-sensing X-TAP, SpO2 dal Polpastrello, Health Glance, eSIM, con App ECG, HRV, 30 mesi di Garanzia, Android e iOS, Verde
-
Withings ScanWatch 2, Smartwatch ibrido per la salute del cuore per uomini e donne - ECG, SpO2, monitoraggio temperatura, sonno, salute respiratoria, ciclo, batteria 35 giorni, per iOS e Android
-
-11%
Garmin vívoactive 6, Smartwatch AMOLED 1,2'' (2.000 nit), Cassa 42mm, Musica, Pay, +80 Sport, GPS, Cardio, Coach, Dinamiche di corsa, App Mobility, Autonomia 11 giorni(Pebble Grey)
-
-34%
Amazfit T-Rex Ultra, 47 mm, Smartwatch Intelligente, 6 Sistemi di Posizionamento Satellitare GPS, Importazione e Navigazione Percorso, 160 Modalità Sportive, Mappa Offline, Impermeabile fino a 10 ATM
-
-35%
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-35%
Samsung Galaxy Watch8 (Silver, BT, 40mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana]
-
-5%
Polar Smartwatch con GPS per Fitness e Benessere, Display AMOLED, Activity Tracker 24/7, allenamenti Personalizzati e Guida vocale in Tempo Reale, Titanium Leather Bronze, S-L, Ignite 3
-
-6%
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, Musica, App di Streaming, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K, 21K e Maratona, Pay (Berry)
-
-19%
HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Grigio + FreeBuds SE 3 Nero, Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Pagamento NFC, GPS
-
-16%
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm Smartwatch, Design Elegante, Sport di Alto Livello, Monitoraggio della Salute, 100 Modalità, 14 Giorni di Durata, GPS, Chiamata Bluetooth, iOS e Android, Nero
-
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5'', Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone
-
-6%
Amazfit T-Rex 3 Outdoor Smartwatch 48mm Display AMOLED, Mappe & Navigazione Offline, 6 Sistemi Satellitari Dual Band GPS, 27 Giorni di Durata Batteria, Pagamento NFC, 170 Modalità Sport per Avventura
-
Withings ScanWatch Light - Smartwatch ibrido, monitoraggio cardiaco 24/7, monitoraggio attività, monitoraggio ciclo e sonno, GPS connesso, durata batteria 30 giorni, compatibile Android e Apple
-
Garmin Instinct E, Smartwatch, 45mm, Display MIP, GPS, Cardio, SpO2, +70 app per lo sport, Training Readiness, Activity Tracker 24/7, Notifiche, Connect IQ, Autonomia 16 giorni (Electeric Lime)
-
-5%
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, 30 mesi di Garanzia
-
Garmin Lily 2 Smartwatch Elegante e Compatto 35 mm Cassa in Metallo Touchscreen GPS Connesso Activity Tracker Cardio PulseOx App Fitness e Sport Metallic Lilac (Ricondizionato)
-
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio avanzato della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, White
-
-10%
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82'' Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, 30 mesi di Garanzia
-
-11%
Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2'', Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Black & Slate)
-
-25%
HUAWEI WATCH GT 4 41mm Smartwatch, Batteria fino a 7 giorni, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana, Silver
-
Polar Ignite 2 - Smartwatch per il Fitness con GPS - Monitoraggio della FC dal Polso - Guida Personalizzata agli Allenamenti, Monitoraggio del Recupero e del Sonno, Nero Perla, S-L, Ignite2
-
-13%
Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Green [Versione italiana]
-
Amazfit Balance Smartwatch 46 mm, Pagamento NFC, AI Fitness Coach, Batteria di 14 Giorni, Monitoraggio del Sonno e della Salute, GPS, 150 Modalità Sportive, Chiamate Bluetooth per Android e iPhone
-
-10%
Garmin vívomove Sport Smartwatch ibrido Cassa 40mm Touchscreen OLED e Lancette Cardio SpO2 GPS connesso Monitoraggio 24/7 Notifiche Calendario SMS emergenza (Black) (Ricondizionato)
-
Amazfit Active 2 Smartwatch 1,75'' AMOLED, Mappe Offline con GPS, Batteria 10 Giorni, 160+ Modalità Sport, Resistente all’Acqua, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e Sonno per Android & iPhone, Pelle Nera
-
-8%
HONOR Watch 5 GPS Smartwatch Uomo Donna, Schermo AMOLED 1.85'', Cassa 45 mm in alluminio, Autonomia 15 giorni, 5ATM IP68, Chiamate Bluetooth, SpO2, Fitness, Android iOS, Verde
-
Amazfit Cheetah Square, 44 mm, Smartwatch da Corsa Leggero con GPS Dual-Band, Navigazione e Mappe Offline, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca e dell'Ossigeno nel Sangue, Musica, Impermeabile 5 ATM
-
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
-
-20%
Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.45”, 150 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, SpO2, Durata Batteria di 12 Giorni
-
AMAZFIT Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97'', GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero
-
-14%
Amazfit Smartwatch GTR 2 Orologio Intelligente, Alexa Integrato, Chiamata Bluetooth, Assistenti Vocali, Riproduzione di Musica da 3 GB, 90 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, GPS, SpO2, AMOLED
-
-14%
Amazfit GTS 3, 42 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Fitness con Bluetooth, AMOLED, 150 Modalità Sportive, 5 ATM Impermeabile, Alexa, GPS, SpO2, Cardiofrequenzimetro, Durata Batteria di 12 Giorni
-
-28%
XIAOMI Redmi Watch 5, Smartwatch con display AMOLED 2.07'', Chiamate Bluetooth, Autonomia 24 giorni, Resistenza Acqua 5 ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, Sistema GNSS integrato, Argento
-
-1%
Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue
-
-9%
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitoraggio del Fitness Tramite AI, Analisi Avanzata del Sonno, Variabilità della Frequenza Cardiaca Media Durante il Sonno e Approfondimenti, 14 Giorni, iOS & Android
Queste erano dunque le principali offerte su smartwatch e sportwatch del Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo periodo (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
