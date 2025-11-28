Su Amazon è partito il vero e proprio Black Friday: oggi è infatti il 28 novembre, e per l’occasione sono disponibili tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti. Le proposte che stiamo per vedere qui sotto riguardano in particolare gli smartwatch e risultano valide fino al 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte: andiamo insieme a scoprire le migliori offerte del Black Friday Amazon su smartwatch e sportwatch.

Offerta -33%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 1

Xiaomi Smart Band 10

33.67€ invece di 49.99€
Amazon
Offerta -26%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 2

Apple MacBook Air 13'', M4 (2025)

849€ invece di 1149€
Amazon
Offerta -34%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 3

TV LG OLED AI B5 48''

659€ invece di 999€
Amazon
Offerta -35%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 4

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

499€ invece di 769€
Amazon
Offerta -50%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 5

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2

399€ invece di 799€
Amazon
Offerta -24%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 6

MSI Cyborg 15, 16/512GB, RTX

869€ invece di 1149€
Amazon
Offerta -31%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 7

DREAME H15 Mix 7-In-1

619€ invece di 899€
Amazon
Offerta -64%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 8

Amazon Fire TV Stick 4K Select

19.99€ invece di 54.99€
Amazon
Offerta -15%
Tanti smartwatch e sportwatch col Black Friday Amazon: abbiamo selezionato le migliori offerte 9

Lenovo LOQ 15'', RTX5070, 32GB/1TB

1439€ invece di 1699€
Amazon

Il vero Black Friday offre tanti smartwatch e sportwatch in sconto

La Settimana del Black Friday di Amazon entra nel vivo con le offerte del vero e proprio venerdì nero: oggi è il Black Friday (venerdì 28 novembre 2025), e la giornata è dunque ricca di tante occasioni da sfruttare, che si protrarranno fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).

Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, smartwatch e sportwatch compresi, e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per darvi una mano, abbiamo selezionato alcune tra le offerte più intriganti di questo Black Friday Amazon riguardanti smartwatch e sportwatch. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso delle ore, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono diversi marchi. Senza ulteriori indugi, ecco le offerte da non perdere che riguardano gli smartwatch su Amazon:

Offerte smartwatch e sportwatch su Amazon

 

 

Queste erano dunque le principali offerte su smartwatch e sportwatch del Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo periodo (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

Offerte per categoria

