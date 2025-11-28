Oggi è il Black Friday, uno dei momenti dell’anno in cui fare affari è molto più semplice rispetto ad altri periodi. Qualora siate alla ricerca di una action cam perfetta per sport, viaggi e contenuti dinamici, questa offerta sulla GoPro HERO13 potrebbe fare al caso vostro.

Su Amazon è infatti possibile acquistare la variante con Pacchetto accessori Black in offerta con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato. Andiamo quindi a scoprire cosa include questo pacchetto che comprende action cam e accessori e il prezzo in offerta: prima di partire vi segnaliamo però che questa non è l’unica variante della HERO 13 in offerta al momento ma che le scorte sono limtate.

GoPro HERO 13 Pacchetto accessori Black è irrinunciabile con questa offerta

GoPro HERO13 è stata presentata lo scorso anno ma è, ancora oggi, una delle soluzioni migliori sul mercato, forte dell’affidabilità di un marchio come GoPro. Si tratta di un modello di fascia alta che gode della impermeabilità fino a 10 metri senza custodia e vanta la stabilizzazione HyperSmooth che rende fluidissime le clip anche nelle situazioni più movimentate.

Tra le altre specifiche spiccano la registrazione dei video in 5,3K a 60 fps, lo Slo-Mo in sequenza 13x (cattura fino a 400 fps a 720p e fino a 120 fps a 5,3K), il supporto ai video HDR con opzione HLG, la possibilità di sintonizzare al meglio l’audio, un nuovo aggancio magnetico a scatto, la tecnologia Wi-Fi 6 e una batteria con capacità superiore e un sistema con maggiore efficienza energetica.

La GoPro HERO13 (Pacchetto accessori Black) viene proposta in offerta su Amazon al prezzo di 369,99 euro, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 499,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e, tranquilli: al momento è possibile effettuare resi fino al 15 gennaio 2026.

Ci sono tante altre offerte attive per il Black Friday

Quella di cui vi abbiamo appena parlato è solo una delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo ricco di offerte che ha appena raggiuto il suo culmine, proseguirà nel weekend e punta a sorprendere ulteriormente lunedì, giorno del Cyber Monday

