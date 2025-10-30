Alla conferenza Adobe MAX 2025 di Los Angeles, l’azienda californiana ha annunciato una delle integrazioni più sorprendenti e potenzialmente rivoluzionarie della sua storia recente: una partnership con OpenAI che permetterà di controllare Photoshop ed Express direttamente tramite ChatGPT, semplicemente dialogando con il chatbot. Una mossa che segna l’inizio di una nuova era per i contenuti digitali, dove la parola scritta sostituirà, o meglio affiancherà, il tradizionale clic del mouse.

Adobe mette il turbo grazie alla nuova partnership con OpenAI

L’idea, spiegata sul palco del MAX, è tanto affascinante quanto audace: gli utenti potranno descrivere a ChatGPT l’operazione da eseguire e sarà il modello stesso, attraverso agenti di intelligenza artificiale che agiscono in background, a interagire con Adeobe Photoshop o Express, premendo pulsanti, regolando parametri e applicando modifiche proprio come farebbe un utente umano.

In altre parole, sarà possibile realizzare un fotoritocco completo o un progetto grafico senza toccare l’interfaccia, limitandosi a fornire istruzioni testuali come migliora l’illuminazione, rimuovi lo sfondo, o applica uno stile cinematografico. Naturalmente, il controllo manuale resterà sempre disponibile, l’utente potrà intervenire in qualsiasi momento per modificare, perfezionare o annullare il lavoro dell’agente IA.

La prima applicazione a ricevere questa integrazione sarà Adobe Express, la piattaforma semplificata per la creazione di contenuti grafici e social; come spiegato da Ely Greenfield, Chief Technology Officer della divisione Digital Media, gli utenti potranno iniziare un nuovo progetto direttamente da ChatGPT, descrivendo il risultato desiderato in linguaggio naturale.

Il sistema manterrà il contesto delle conversazioni precedenti, consentendo di continuare il lavoro in modo fluido e progressivo, senza dover rispiegare ogni volta cosa si sta facendo. Per modifiche più complesse, i risultati generati potranno poi essere trasferiti con un clic alla versione completa di Adobe Express o a Photoshop, mantenendo tutti i livelli e gli elementi del progetto.

Parallelamente alla collaborazione con OpenAI, Adobe ha confermato di voler ampliare l’integrazione di modelli di intelligenza artificiale di terze parti all’interno della sua piattaforma Firefly, che rimane comunque il cuore dell’ecosistema IA della Creative Cloud.

Tra i partner già integrati figurano Google, Runway, Luma AI, Ideogram, Pika, Moonvalley e Black Forest Labs, mentre da quest’anno si aggiungono anche Topaz Bloom e Gigapixel per l’editing delle immagini ed ElevenLabs Multilingual v2 per la generazione audio multilingue. Queste soluzioni, utilizzabili direttamente in Photoshop o in altre app Adobe, ampliano sensibilmente le possibilità creative degli utenti, che potranno combinare diversi motori IA all’interno dello stesso flusso di lavoro.

Nonostante l’apertura a tecnologie esterne, Adobe ha ribadito il suo impegno nello sviluppo dei propri modelli Firefly, sottolineando come la piattaforma continui a essere addestrata esclusivamente su contenuti pre licenziati o di dominio pubblico.

Come ha ricordato Alexandru Costin, vicepresidente dell’intelligenza artificiale generativa di Adobe, questo approccio garantisce una maggiore sicurezza legale e trasparenza per i clienti aziendali, evitando i rischi di copyright che affliggono altri modelli IA.

L’assistente IA è già disponibile in Adobe Express, ma per quanto riguarda l’integrazione completa con ChatGPT non c’è ancora una data ufficiale, Adobe ha confermato che i test sono in corso e che l’obbiettivo è fare esperienza con Express prima di estendere il supporto agli altri programmi della suite.

È dunque probabile che Photoshop sarà il prossimo grande traguardo di questa collaborazione, aprendo la strada a un futuro in cui i creativi potranno semplicemente parlare al proprio software di fotoritocco per dare vita alle loro idee.