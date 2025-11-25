Continuiamo ad occuparci dei dispositivi per la pulizia della casa, protagonisti assoluti in questo Black Friday 2025. Dopo avervi proposto una selezione di quattro robot aspirapolvere/lavapavimenti in offerta a meno di 500 euro, oggi rilanciamo con quattro interessanti proposte intorno ai 350 euro nell’ambito delle scope elettriche aspirapolvere e lavapaivmenti.

Per ciascuno dei modelli in offerta vi proporremo una breve descrizione delle principali caratteristiche, enfatizzeremo la loro peculiarità e indicheremo il prezzo scontato rispetto a quello di listino.

Migliori scope elettriche a meno di 350 euro per il Black Friday

DREAME, Roborock, Tineco e MOVA sono tra i brand protagonisti su Amazon per questo Black Friday, proponendo interessantissime offerte sulle migliori scope elettriche aspirapolvere e lavapavimenti dei loro cataloghi.

In questo contenuto, come anticipato in apertura, non ci preoccuperemo di ri-proporre tutte le offerte messe in piedi dai singoli brand in questo periodo ma di segnalarvi quelle che, per ciascuno di essi, riteniamo essere la migliore proposta al di sotto dei 350 euro (quindi non i dispositivi di punta ma quelli che stanno “al cuore” della gamma). Prima di partire, è doveroso sottolineare il fatto che ordineremo le proposte in base al prezzo finale, senza mettere in mezzo preferenze per un brand o per l’altro.

DREAME H15 Pro

DREAME H15 Pro è il modello “base” della gamma H15, si colloca un gradino sotto rispetto alle H15 Pro Heat e Foamwash, ed è l’unico prodotto di questa selezione che sfora leggermente il budget dei 350 euro (è comunque in offerta a meno di 370 euro).

Si tratta di una scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti che ha dalla sua un design “piatto” a 180° e specifiche interessanti come il braccio robotico AI DescendReach GapFree (sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco anche nei punti più difficili), una potenza di aspirazione da 21.000 Pa, una spazzola anti-grovigli (che viene immersa in acqua calda a 100°C e poi asciugata a 90°C per far sì che risulti sempre pulita) e un’autonomia da 60 minuti.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare la scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro in offerta a 368,90 euro invece dei 599 euro previsti come prezzo di listino. Acquista DREAME H15 Pro in offerta su Amazon

Roborock F25 XT

Proseguiamo con Roborock F25 XT, uno dei membri dell’affollatissima gamma F25 del brand che sta ben lontano rispetto al modello “entry-level” (F25 GT) e offre giusto qualcosina in meno rispetto ai modelli “Combo”.

Ha dalla sua una potenza di aspirazione da 20.000 Pa, una spazzola anti-grovigli e la tecnologia a doppio raschietto anti-aloni, un sistema autopulente ad alta temperatura (90°C) e bidirezionale, un design piatto a 180° e la possibilità di inclinarsi fino a 70°. Questo dispositivo dà il meglio di sé sui pavimenti duri.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare la scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti Roborock F25 XT in offerta a 349 euro al posto dei 549 euro richiesti dal listino ufficiale. Acquista Roborock F25 XT in offerta su Amazon

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra

Anche Tineco Floor One S7 Stretch Ultra gode del design reclinabile a 180° per favorire la pulizia sotto ai mobili. Questo dispositivo gode di un’autonomia da 50 minuti e integra il sistema FlashDry per l’autopulizia e l’asciugatura rapida a 85°C.

Il limite più “grande” di questa scopa lavapavimenti è il serbatoio dell’acqua sporca (da 0,72 litri) che potrebbe richiedere svuotamenti frequenti. Altre peculiarità sono il sistema DualBlock Anti-Tangle (previene l’accumulo di capelli e detriti) e la tecnologia iLoop Smart Sensor che regola automaticamente la potenza di aspirazione (fino a 21.000 Pa) e il flusso d’acqua in base al livello di sporco.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare la scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra in offerta a 349 euro invece dei 439 euro previsti come prezzo di listino. Acquista Tineco Floor One S7 Stretch Ultra in offerta su Amazon

MOVA X4 Pro

Chiudiamo con MOVA X4 Pro, il dispositivo che per il Black Friday 2025 viene proposto su Amazon in offerta al prezzo più basso tra le scope elettriche di questa selezione. È la prima scopa elettrica del brand a godere della tecnologia SpotHeat Spray, sistema che sfrutta l’acqua calda (a 80°C) per rimuovere efficacemente lo sporco e le macchie (grasso, caffé, brevande zuccherate) senza rovinare i pavimenti (anche delicati).

Anche in questo caso abbiamo design piatto a 180°, una potenza di aspirazione notevole (20.000 Pa) e altre funzioni come la spazzola Tangle-Free (sistema con pettine a denti e raschietto seghettato per evitare i grovigli) o il sistema di auto-pulizia che può essere regolata su due livelli: Smart Quiet Drying (opera in maniera silenziosa ma impiega più tempo) o Rapid Drying (impiega appena cinque minuti).

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare la scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti MOVA X4 Pro in offerta a 299 euro al posto dei 599 euro richiesti dal listino ufficiale. Acquista MOVA X4 Pro in offerta su Amazon

Il Black Friday 2025 si avvicina alla fase clou

Quelle sulle scope elettriche lavapavimenti sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo che ricco di offerte che raggiungerà il suo culmine nel weekend: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.