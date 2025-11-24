Il Black Friday 2025 vede tra i protagonisti assoluti i dispositivi per la pulizia della casa, anche e soprattutto per quanto concerne i robot aspirapolvere e lavapavimenti. I modelli in offerta sono tantissimi e, proprio per questo motivo, abbiamo provato a tirare fuori quattro interessanti proposte a meno di 500 euro.

Per ciascuno dei modelli vi proporremo una breve descrizione delle principali caratteristiche, enfatizzeremo la loro peculiarità e indicheremo il prezzo in offerta rispetto al prezzo di listino.

I migliori robot a meno di 500 euro per il Black Friday

Cosa hanno in comune ECOVACS, DREAME, Roborock e Narwal? Tutti e quattro i brand sono protagonisti su Amazon per questo Black Friday, proponendo interessantissime offerte sui migliori prodotti dei loro cataloghi.

In questo contenuto, come anticipato in apertura, non ci preoccuperemo di ri-proporre tutte le offerte messe in piedi dai singoli brand in questo periodo ma di segnalarvi quelle che, per ciascuno di essi, riteniamo essere la migliore proposta al di sotto dei 500 euro (quindi non i dispositivi di punta ma quelli che stanno “al cuore” della gamma). Prima di partire, è doveroso sottolineare il fatto che ordineremo le proposte in base al prezzo finale, senza mettere in mezzo preferenze per un brand o per l’altro.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è il modello più carrozzato tra quelli che vi consigliamo, nonché quello con il prezzo di partenza più elevato. Consigliato per le pulizie di tutti i giorni, questo robot integra un sistema lavapavimenti di fascia superiore: è l’unico del lotto dotato di rullo invece dei soliti sistemi a doppio disco; il sistema si chiama OZMO Roller e applica al pavimento una pressione 16 volte superiore, raggiunge i bordi delle stanze ed è autopulente.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T80 OMNI in offerta a 499 euro invece dei 1.099 euro previsti come prezzo di listino. Acquista ECOVACS DEEBOT T80 OMNI (Black) in offerta su Amazon

Acquista ECOVACS DEEBOT T80 OMNI (White) in offerta su Amazon

DREAME L40 Ultra AE

DREAME L40 Ultra AE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di adattarsi a ogni superficie, con potenza di aspirazione da 19.000 Pa, spazzola in gomma sollevabile e spazzola TriCut 3.0 (anti-grovigli). Abbiamo poi la tecnologia MopExtend (per raggiungere gli angoli), il sistema 3DAdapt (rilevamento intelligente degli ostacoli) e un sistema di pulizia automatica dei moci con acqua calda (a 75°C) integrato nella stazione base.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L40 Ultra AE in offerta a 479 euro al posto dei 699 euro richiesti dal listino ufficiale. Acquista DREAME L40 Ultra AE in offerta su Amazon

Roborock QV 35S

Roborock QV 35S è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione da 10.000 Pa, sistema anti-groviglio, panno sollevabile e una stazione tutto in uno che integra autolavaggio del panno, asciugatura ad aria fredda, svuotamento automatico e ricarica automatica della batteria. Il suo habitat naturale sono i tappeti, grazie a strategie specifiche che adattano la potenza di aspirazione e il percorso.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock QV 35S in offerta a 419,99 euro invece dei 699,99 euro previsti come prezzo di listino. Acquista Roborock QV 35S in offerta su Amazon

NARWAL Freo X10 Pro

Narwal X10 Pro è un robot aspirapolvere sottile ed efficiente che, grazie a dimensioni compatte, è in grado di scivolare sotto i mobili con facilità; offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata. La sua peculiarità sta indubbiamente nel rapporto qualità-prezzo.

Per il Black Friday, fino all’1 dicembre 2025 è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Freo X10 Pro in offerta a 379,05 euro al posto dei 599 euro richiesti dal listino ufficiale. Acquista Narwal Freo X10 Pro in offerta su Amazon (usa il coupon TUTTOBF50 per l’ulteriore 5% di sconto rispetto ai 399 euro segnalati nella pagina del prodotto)

Prosegue il Black Friday 2025

Quelle sui robot aspirapolvere e lavapavimenti sono solo alcune delle offerte disponibili per il Black Friday 2025, periodo che ricco di offerte che raggiungerà il suo culmine nel weekend: per non perdervi nemmeno un’offerta in questo periodo, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.