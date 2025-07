Dreame non produce solo robot aspirapolvere, ma anche lavapavimenti innovative che combinano aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Il marchio ha portato nel settore delle lavapavimenti le stesse tecnologie avanzate che lo hanno reso famoso, creando prodotti che semplificano davvero la pulizia dei pavimenti.

Le lavapavimenti Dreame si distinguono per alcune caratteristiche interessanti: il lavaggio con acqua calda che scioglie meglio lo sporco grasso, sistemi di autopulizia che mantengono puliti i rulli, e sensori che rilevano automaticamente il tipo di sporco. Non sono solo marketing: sono funzionalità che fanno la differenza nell’uso quotidiano.

Quello che rende Dreame particolare è l’approccio tecnologico. Invece di creare semplici lavapavimenti, hanno sviluppato dispositivi intelligenti che si adattano alle diverse situazioni di pulizia. Macchia di caffè sul parquet? Il sensore la rileva e aumenta automaticamente la potenza. Pavimenti già puliti? Il dispositivo non spreca acqua inutilmente

I migliori lavapavimenti Dreame: quale modello comprare?

Dreame offre diversi modelli di lavapavimenti, ognuno pensato per esigenze specifiche. La gamma può sembrare ampia, ma ogni prodotto ha caratteristiche ben definite che lo rendono adatto a particolari situazioni domestiche. Vediamo i più interessanti:

Dreame H12 Pro

Il Dreame H12 Pro è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili che offre una pulizia completa e intelligente in un solo passaggio. Grazie alla sua spazzola all'avanguardia per la pulizia a filo muro, è ideale per rimuovere lo sporco più difficile da angoli e battiscopa. Dotato di un sensore avanzato, l'H12 Pro regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, ottimizzando l'efficienza e riducendo il rumore. La potente batteria da 6 celle da 4.000 mAh e l'ampio serbatoio dell'acqua pulita da 900 ml garantiscono un'autonomia di oltre 30 minuti, perfetta per pulire ampie superfici senza interruzioni. Il pratico sistema di autopulizia e asciugatura ad aria calda si attiva con un solo pulsante, mantenendo la spazzola igienizzata e pronta all'uso in 1,5 ore, prevenendo muffe e cattivi odori. Infine, la trazione in avanti generata dal motore rende la pulizia fluida e senza sforzo.

Dreame H12 Pro FlexReach

Il Dreame H12 Pro FlexReach è un aspirapolvere lavapavimenti senza fili che combina aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, ideale per chi cerca praticità e prestazioni elevate. Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e una spazzola rotante a 480 giri/min, affronta efficacemente sporco secco e liquido. Il design piatto a 180° consente di raggiungere spazi bassi fino a 14 cm, mentre la spazzola arriva in fessure di 9,6 cm. La funzione TangleCut™ previene l'accumulo di capelli, mantenendo la spazzola pulita. Il sistema di autopulizia utilizza acqua calda a 90°C e asciuga in 5 minuti, garantendo igiene e prevenzione di odori. Dotato di un serbatoio per acqua pulita da 780 ml e uno per acqua sporca da 700 ml, offre un'autonomia fino a 50 minuti, coprendo superfici fino a 300 m². Il display LED e i comandi vocali facilitano l'uso, mentre le modalità Smart, Turbo, Aspirazione e Silenziosa si adattano alle diverse esigenze di pulizia. Pro: Potente aspirazione da 18.000 Pa per sporco secco e liquido



Design piatto a 180° per raggiungere spazi bassi



Autopulizia con acqua calda a 90°C e asciugatura rapida Contro: Tempo di ricarica di circa 4 ore



Prezzo elevato rispetto ad altri modelli

Dreame H14

Il Dreame H14 è un aspirapolvere lavapavimenti senza fili che combina aspirazione e lavaggio in un unico passaggio. Grazie al design reclinabile a 180°, raggiunge facilmente gli spazi sotto i mobili bassi, migliorando la manovrabilità durante la pulizia. Dotato di un motore da 125.000 giri/min e una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, affronta efficacemente sia lo sporco secco che quello liquido. I serbatoi separati da 880 ml per l'acqua pulita e 650 ml per l'acqua sporca garantiscono una gestione igienica dei rifiuti. La funzione di autopulizia con acqua calda a 60°C e l'asciugatura rapida del rullo in 5 minuti prevengono la formazione di odori sgradevoli. Il sensore intelligente regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco, ottimizzando le prestazioni e l'efficienza energetica. Con un'autonomia di circa 35 minuti, è adatto per la pulizia di superfici fino a 200 m². Pro: Design reclinabile a 180° per raggiungere spazi difficili



Potente aspirazione da 18.000 Pa



Autopulizia e asciugatura rapida del rullo Contro: Autonomia limitata a 35 minuti



Non adatto a tappeti o moquette

Dreame H15 Pro Heat

Il Dreame H15 Pro Heat è un aspirapolvere lavapavimenti senza fili che unisce aspirazione potente e lavaggio con acqua calda, ideale per una pulizia profonda su varie superfici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre prestazioni elevate per chi cerca un dispositivo completo e innovativo. Tra le caratteristiche principali, spicca il lavaggio con acqua calda fino a 85°C, che scioglie efficacemente lo sporco ostinato, come grasso e macchie secche, garantendo una pulizia igienica. Il braccio robotico AI GapFree consente di raggiungere i bordi e gli angoli più difficili, assicurando una copertura completa senza lasciare residui. La potenza di aspirazione di 22.000 Pa permette di rimuovere facilmente polvere, peli di animali e detriti, mentre il sensore RGB rileva il livello di sporco e adatta automaticamente la potenza per una pulizia ottimale. Il dispositivo offre un'autonomia fino a 72 minuti in modalità silenziosa e 20 minuti in modalità acqua calda. I serbatoi hanno una capacità di 800 ml per l'acqua pulita e 650 ml per l'acqua sporca. Inoltre, la funzione di autopulizia e asciugatura automatica della spazzola mantiene il dispositivo igienizzato e pronto all'uso. Pro: Lavaggio con acqua calda fino a 85°C per una pulizia profonda



Braccio robotico AI GapFree per raggiungere bordi e angoli



Potente aspirazione da 22.000 Pa con rilevamento automatico dello sporco Contro: Autonomia limitata a 20 minuti in modalità acqua calda



Assenza di dispenser automatico per detergente Ulteriori dettagli nella recensione di Dreame H15 Pro Heat

Perché scegliere i lavapavimenti Dreame

Dreame ha applicato alle lavapavimenti la stessa filosofia tecnologica dei suoi robot aspirapolvere: dispositivi intelligenti che pensano al posto vostro. Non si limitano ad aspirare e lavare, ma analizzano continuamente quello che stanno pulendo per adattare automaticamente il loro comportamento.

La tecnologia dell’acqua calda fa una differenza concreta. Mentre altre lavapavimenti usano solo acqua fredda, quelle di Dreame scaldano l’acqua fino a 60°C per sciogliere grassi e macchie ostinate. È come la differenza tra lavare i piatti con acqua fredda o calda: il risultato non è paragonabile.

I sistemi di autopulizia sono davvero efficaci. I rulli si puliscono automaticamente con acqua calda durante e dopo l’uso, eliminando residui di sporco e batteri. Non dovete più preoccuparvi di rulli maleodoranti o che spargono sporco invece di raccoglierlo.

Dreame ha costruito una reputazione solida nel settore della pulizia domestica. I loro prodotti sono affidabili, ben costruiti e supportati da un’assistenza clienti competente in Italia. Quando investite in una lavapavimenti, volete essere sicuri che funzioni per anni.