Le offerte del Black Friday targato Amazon ci permettono di risparmiare qualche soldino anche sulle nostre periferiche di input, un’occasione da non perdere quindi se anche voi siete in procinto di aggiornare il vostro mouse o la vostra tastiera da gaming con qualche anno sulle spalle.

Anche in questo caso i prodotti in sconto sono moltissimi, forse anche troppi per monitorarli tutti in tempo reale, ma come al solito abbiamo cercato di selezionare i più validi sotto il profilo tecnico e soprattutto in base alla percentuale di sconto.

Migliori mouse e tastiere da acquistare per il Black Friday

Quella che trovate a seguire come al solito è una selezione personale dei migliori modelli in sconto; per comodità abbiamo diviso mouse e tastiere per una consultazione più semplice e rapida.

Mouse da gaming e non

Tastiere

Viricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.