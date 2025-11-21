Le offerte del Black Friday targato Amazon ci permettono di risparmiare qualche soldino anche sulle nostre periferiche di input, un’occasione da non perdere quindi se anche voi siete in procinto di aggiornare il vostro mouse o la vostra tastiera da gaming con qualche anno sulle spalle.
Anche in questo caso i prodotti in sconto sono moltissimi, forse anche troppi per monitorarli tutti in tempo reale, ma come al solito abbiamo cercato di selezionare i più validi sotto il profilo tecnico e soprattutto in base alla percentuale di sconto.
Migliori mouse e tastiere da acquistare per il Black Friday
Quella che trovate a seguire come al solito è una selezione personale dei migliori modelli in sconto; per comodità abbiamo diviso mouse e tastiere per una consultazione più semplice e rapida.
Mouse da gaming e non
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX LIGHTSPEED, disponibile a 119,59 euro invece di 179 euro
- Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE, disponibile a 99,99 euro invece di 149,99 euro
- MSI VERSA PRO WIRELESS + MOUSE DOCK PRO, disponibile a 89,99 euro invece di 114 euro
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE, disponibile a 86,39 euro invece di 134,99 euro
- Corsair M65 RGB ULTRA WIRELESS, disponibile a 79,99 euro invece di 129,99 euro
- ASUS ROG Keris Wireless Aimpoint , disponibile a 75,05 euro invece di 109,90 euro
- Razer Basilisk V3 Chroma RGB, disponibile a 50,66 euro invece di 84,99 euro
- NZXT Lift Elite Wireless, disponibile a 29,99 euro invece di 89,99 euro
- SteelSeries Aerox 5 Wireless, disponibile a 71,19 euro invece di 149,99 euro
- Logitech Signature M650 Mouse wireless, disponibile a 29,39 euro invece di 53,99 euro
- Logitech MX Verticale Mouse Wireless Ergonomico, disponibile a 55,96 euro invece di 65,37 euro
- Logitech MX Ergo S mouse trackball wireless avanzato, disponibile a 75,99 euro invece di 79,99 euro
- Logitech M720 Triathlon Wireless, disponibile a 48,79 euro invece di 79,99 euro
- Logitech Lift for Mac Bluetooth, disponibile a x47,39 euro invece di 81,99 euro
Tastiere
- HyperX Alloy Origins 65, disponibile a 66,40 euro invece di 119,99 euro
- Logitech G PRO X TKL RAPID, disponibile a 126,29 euro invece di 199 euro
- ASUS ROG Azoth Wireless, disponibile a 209.99 euro invece di 299,90 euro
- ASUS ROG Strix Scope II RX, disponibile a 116 euro invece di 159,90 euro
- Corsair K100 RGB wired, disponibile a 199,99 euro invece di 269,99 euro
- Corsair K100 AIR WIRELESS RGB, disponibile a 229,99 euro invece di 299,99 euro
- MSI Vigor GK30 COMBO, disponibile a 49,99 euro invece di 79,90 euro
- Razer Ornata V3 X Chroma RGB, disponibile a 35,99 euro invece di 49,99 euro
- GXTrust 868 Torix Wireless, disponibile a 69,99 euro invece di 89,99 euro
- SteelSeries Apex 3 TKL RGB, disponibile a 39,99 euro invece di 54,99 euro
- EPOMAKER X Aula F75 MAX, disponibile a 79,99 euro invece di 99,99 euro
- HyperX Alloy Origins 60, disponibile a 51,20 euro invece di 64,99 euro
- Razer Cynosa Lite RGB, disponibile a 19,90 euro invece di 49,99 euro
- Razer Cynosa V2 wired, disponibile a 29,99 euro invece di 69,99 euro
- SteelSeries Apex 3 RGB, disponibile a 49,99 euro invece di 79,99 euro
- Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL, disponibile a 85,49 euro invece di 139,99 euro
- Corsair K55 RGB PRO, disponibile a 49,99 euro invece di 59,90 euro
- SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, disponibile a 169,99 euro invece di 249,99 euro
- Logitech MX Keys Mini, disponibile a 74,99 euro invece di 129 euro
- Logitech MK470 Wireless, disponibile a 37,89 euro invece di 61,99 euro
- Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless, disponibile a 46,49 euro invece di 79,99 euro
- Logitech Wave Keys Wireless , disponibile a 46,89 euro invece di 84,99 euro
- Logitech MK470 Kit Mouse e Tastiera Wireless, disponibile a 37,89 euro invece di 61,99 euro
- Logitech MX Keys Mini, disponibile a 74,99 euro invece di 129,99 euro
Viricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
