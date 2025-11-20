Da oggi, 20 novembre 2025, e fino all’1 dicembre 2025 (ovvero il Cyber Monday) sono attive le offerte del Black Friday 2025 targato SwitchBot, azienda cinese molto nota per la sua ampia gamma di dispositivi dedicati alla smart home e alla robotica domestica.

Sia sul sito ufficiale che su Amazon è possibile usufruire di sconti fino al 50% su alcuni dei prodotti più noti del brand, inclusi dispositivi molto recenti che possono risultare molto utili nella transizione verso la casa smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e quali sono i prodotti in sconto.

Il ricchissimo Black Friday di SwitchBot

SwitchBot punta ad aiutare i potenziali clienti a rendere smart la propria abitazione con un catalogo ricco di dispositivi che coprono le esigenze dalla A alla Z, dall’arte alla videosorveglianza, passando per i sensori più disparati e ai dispositivi di controllo automatizzato.

Rendere smart la propria abitazione può essere molto conveniente per il Black Friday e il produttore cinese lo sa bene: ci sono infatti tantissimi prodotti disponibili in offerta fino all’1 dicembre 2025, sia su Amazon che sul sito ufficiale.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo e Ultra Touch Combo

Partiamo con due dispositivi che puntano a rivoluzionare la sicurezza domestica, capitanati da SwitchBot Lock Ultra Vision Combo, la prima serratura retrofit al mondo dotata di riconoscimento facciale 3D. Essa sfrutta 30.000 punti a infrarossi per identificare il soggetto in meno di un secondo, dispone di crittografia di livello bancario, non teme i falsi riconoscimenti (soglia inferiore allo 0,0001%) e supporta 18 modalità di sblocco (riconosciemento facciale, sblocco automatico o via NFC). Il sistema FastUnlock, invece, consente l’accesso immediato.

La serratura è dotata inoltre di un triplo sistema di alimentazione a batteria (con backup di emergenza) per garantire fino a 9 mesi di autonomia. L’alternativa leggermente più economica è SwitchBot Lock Ultra Touch Combo: ripropone specifiche simili e le medesime velleità in ambito sicurezza ma affidandosi all’impronta digitale invece che al riconoscimento del volto.

SwitchBot Smart Video Doorbell

Un dispositivo affine a quello appena discusso è il videocampanello smart di SwitchBot, un dispositivo che offre un display molto ampio (4,3 pollici) permettendo la comunicazione anche senza smartphone e che può fungere da gateway Matter.

La parte “esterna” integra una videocamera con risoluzione 2K e supporto alla visione notturna a colori, e supporta il rilevamento di persone, pacchi e veicoli grazie all’ausilio dell’IA (per le notifiche smart in tempo reale).

Grazie alla batteria da 5.000 mAh, questo videocampanello smart offre fino a 19 mesi di autonomia e, per estenderla ulteriormente, è possibile collegare un pannello solare (opzionale). Lo spazio di archiviazione integrato è da 512 GB.

SwitchBot Smart Video Doorbell è in offerta al prezzo di 99,99 euro invece dei 159,99 euro richiesti dal listino

è in offerta al prezzo di invece dei 159,99 euro richiesti dal listino

SwitchBot AI Art Frame

Cambiamo completamente ambito perché, per il Black Friday 2025, SwitchBot mette subito in offerta uno degli ultimi dispositivi entrati a far parte del proprio catalogo, ovvero la cornice artistica digitale potenziata dall’IA chiamata AI Art Frame, presentata la scorsa settimana.

Questo dispositivo combina la tecnologia e-ink Spectra 6 di ultima generazione con la creatività dell’intelligenza artificiale, portando sulla parete di casa opere digitali realistiche, generate dal motore Nano Banana di Google a partire da prompt personalizzati.

La AI Art Frame è disponibile in tre formati (7,3 pollici, 13,3 pollici e 31,5 pollici), in tutti i casi circondati da una cornice in alluminio, supporta la visualizzazione in verticale o in orizzontale e gode di un’autonomia fino a due anni.

SwitchBot AI Art Frame è in offerta in tutti e tre i formati disponibili: Versione da 7,3 pollici al prezzo di 119,99 euro invece di 149,99 euro

Versione da 13,3 pollici al prezzo di 279,99 euro invece di 349,99 euro

Versione da 31,5 pollici al prezzo di 999,99 euro invece di 1.499,99 euro

SwitchBot Smart Radiator Thermostat Panel Matter Combo

Un’altra interessante offerta investe il Termostato smart per termosifone con pannello e supporto Matter, il kit “base” per il riscaldamento della casa con tre dispositivi che SwitchBot ha presentato alla fine del mese di ottobre e che include una valvola termostatica, un termostato smart e la versione mini dell’hub con Matter.

Il sistema gode di programmazione intelligente, geofencing e rilevamento dell’apertura delle finestre, regolando automaticamente il riscaldamento per ottimizzare i consumi energetici (abbatte il costo fino al 30%). Non manca, ovviamente, la compatibilità con Matter e con tutti gli ecosistemi della casa connessa.

SwitchBot Smart Radiator Thermostat Panel Matter Combo è in offerta al prezzo di 69,99 euro invece dei 109,99 euro previsti dal listino.

è in offerta al prezzo di invece dei 109,99 euro previsti dal listino.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta

Andando oltre, il produttore cinese include nel proprio catalogo anche soluzioni intelligenti per la casa e, in occasione del Black Friday, vengono proposti in offerta due modelli, entrambi compatibili con la versione 1.4 dello standard Matter.

Il primo è il robot aspirapolvere e lavapavimenti S20, dispositivo che coniuga potenza e automazione per gli ambienti di grandi dimensioni. Dispone della tecnologia proprietaria RinseSync (rullo mop sempre pulito), di una potenza di aspirazione pari a 10.000 Pa e di un sistema di rilevamento degli ostacoli potenziato dall’IA. La stazione base MultiClean è altamente automatizzata e offre la possibilità di collegamento all’impianto idraulico (per carico e scarico dell’acqua).

Il secondo è il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta è K11+, una soluzione pensata per case di piccole dimensioni e con spazi ridotti. Nonostante dimensioni compatte, dispone di un sistema di svuotamento automatico, di una potenza di aspirazione pari a 6.000 Pa, di un sistema di navigazione con tecnologia LiDAR a 360° e di un sacco raccoglipolvere da 4 litri (90 giorni di autonomia).

Ci sono tanti altri prodotti SwitchBot in offerta

Quelle che vi abbiamo raccontato finora sono solo le principali tra quelle proposte da SwitchBot in ottica Black Friday 2025. Il produttore cinese sta scontando infatti tantissimi altri dispositivi parte del proprio catalogo: dai purificatori d’aria alle lampade, fino ad arrivare ai sensori o ai dispositivi di automazione più disparati.

Le offerte del Black Friday 2025 sono qui

Questa promozione sui prodotti SwitchBot è solo una delle tantissime promozioni che tutti i vari brand e i vari e-commerce hanno messo in campo per celebrare degnamente il Black Friday 2025.

Questo periodo ricchissimo di offerte è ufficialmente entrato nel vivo:

