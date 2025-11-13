Dopo il successo ottenuto in occasione di IFA 2025 lo scorso mese di settembre, SwitchBot annuncia oggi il lancio ufficiale di SwitchBot AI Art Frame, un’inedita cornice con display a colori E-Ink alimentata da intelligenza artificiale e, in particolare, dalla tecnologia NanoBanana per la generazione delle immagini. Si tratta di un prodotto innovativo e ricco di funzionalità che permette di arredare casa con un vero e proprio quadro digitale.

Un prodotto unico nel suo genere

SwitchBot AI Art Frame rappresenta un’interessante aggiunta alla gamma del brand, sempre più punto di riferimento del settore della Smart Home. Si tratta di un prodotto pensato per adattarsi a vari contesti di utilizzo e, principalmente, ideale per diventare un complemento d’arredo “smart”. Grazie al display E-Ink a colori, infatti, SwitchBot AI Art Frame può mostrare le immagini scelte dall’utente, che ha la possibilità di memorizzare in locale fino a 10 immagini oppure di attivare una sincronizzazione tramite l’app SwitchBot.

La cornice può essere posizionata sia in verticale che in orizzontale ed è disponibile in tre tagli (7,3, 13,3 e 31,5 pollici), adattandosi a vari contesti di utilizzo. Da segnalare anche la funzione AI Studio, alimentata da NanoBanana, che permette all’utente di sfruttare l’intelligenza artificiale per generare opere d’arte originali, modificare immagini già esistenti e ottenerne di nuove. È possibile utilizzare la funzione AI Art Prompt, per generare contenuti con l’AI partendo da prompt testuali. Con AI Art Remix, invece, è possibile convertire foto o schizzi in vere e proprie opere d’arte, con la possibilità di scegliere tra vari stili (dipinto a olio, acquarelli, illustrazioni in stile anime e molto altro.

L’uso dell’AI prevede una prova gratuita di 30 giorni e la possibilità di generare 400 elementi al mese. Al termine del periodo di prova, è possibile continuare a usare il servizio con un costo di 4,99 euro al mese. La SwitchBot AI Art Frame integra una batteria che garantisce fino a due anni per singola carica (ma con un cambio di immagine a settimana). Il consumo di energia avviene solo durante il cambio e la modifica dei contenuti. Non ci sono cavi visibili. La scocca è realizzata in lega d’alluminio. La cornice è compatibile con IKEA RÖDALM, per consentire una sostituzione semplice.

Prezzo e disponibilità

SwitchBot AI Art Frame è disponibile da subito tramite il sito ufficiale di SwitchBot e può essere acquistata in tre varianti: