SwitchBot, azienda cinese molto nota per la sua ampia gamma di dispositivi dedicati alla smart home e alla robotica domestica, ha appena annunciato una nuova “combo” che combina tre dispositivi del suo catalogo: Termometro smart per termosifone, Pannello di controllo clima domestico e Smart Hub Mini (quello con supporto a Matter).

Si tratta di un kit completo, presentato in tempo per i mesi più freddi dell’anno, pensato per far risparmiare agli utenti europei fino al 30% sulle spese in bolletta derivanti dal riscaldamento e per fornire una soluzione che funga da base per garantire il comfort personalizzato in ogni stanza della casa.

SwitchBot porta in Europa una nuova combo di dispositivi smart per il riscaldamento

Come anticipato in apertura, SwitchBot ha presentato ufficialmente una nuova “combo” che coinvolge tre dispositivi per la smart home già presenti nel proprio catalogo:

Termostato smart per termosifone (ovvero una valvola termostatica universale)

(ovvero una valvola termostatica universale) Pannello di controllo di controllo del clima in casa (un termostato 4-in-1)

(un termostato 4-in-1) Smart Hub Mini con supporto a Matter (l’hub di gestione dei dispositivi del brand).

Combinati tra loro, questi dispositivi offrono la possibilità di programmare in maniera intelligente il riscaldamento domestico, riducendo o aumentando la “spinta” nei momenti più corretti, rendendo il sistema più efficiente.

Il sistema include anche il rilevamento delle finestre aperte, funzione che va a spegnere immediatamente il riscaldamento (per prevenire lo spreco di energia) se viene rilevata una corrente di aria fredda. Tutte le funzioni sono disponibili senza abbonamento.

Fondamentalmente qusta combo funge da “kit base” e permette di rendere smart un solo termosifone (o un solo ambiente): acquistando altre valvole termostatiche (acquistabili singolarmente), si potranno rendere smart tutti i termosifoni della casa.

In uno scenario del genere è possibile impostare programmi di riscaldamento diversi per le varie stanze, regolando la temperatura delle zone della casa a seconda della destinazione d’uso, bilanciando comfort e risparmio per ogni stile di vita.

Lo Smart Hub Mini, parte del kit, come detto supporta Matter: di conseguenza, le valvole termostatiche e il termostato possono essere integrate all’interno degli ecosistemi per la smart home più diffusi come Apple HomeKit, Google Home e Alexa per il controllo tramite comandi vocali, automazioni e app multipiattaforma. È disponibile anche l’app Switchbot che permette di gestire, come le app dei vari ecosistemi, il riscaldamento da remoto.

Le valvole termostatiche vengono fornite con sei adattatori inclusi, garantendo la compatibilità con la maggior parte dei termosifoni tradizionali presenti nelle case degli utenti europei.

Dal punto di vista dell’autonomia, le valvole termostatiche dispongono di una batteria che garantisce 10 mesi di durata con due pile di tipo AA. Il termostato 4-in-1, invece, garantisce 24 mesi di durata con quattro pile di tipo AAA.

Specifiche tecniche e immagini – Valvola termostatica

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del SwitchBot Smart Radiator Thermostat (codice modello W7830000).

Dimensioni: 52 x 52 x 77 mm

x x Peso: 136 grammi

Installazione tramite adattatori

Colore: bianco

Batterie: 2x AA

Connessione: BLE (copertura da 100 m)

(copertura da 100 m) Display: LCD monocromatico

Regolazioni di temperatura: da 5°C a 35°C

Funzioni: programmazione del riscaldamento modalità manuale riscaldamento rapido rilevamento delle finestre anti-congelamento (apertura forzata della valvola sotto ai 5°C) attivazione automatica ogni due settimane nei periodi di inattività (per prevenire l’accumulo di calcare o potenziali ostruzioni)



Specifiche tecniche e immagini – Termostato 4-in-1

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del SwitchBot Home Climate Panel (codice modello W7400000).

Dimensioni: 84 x 84 x 21 mm

x x Peso: 125 grammi

Materiale: Plastica (ABS + PC), anti-UV

(ABS + PC), anti-UV Installazione a muro

Colore: bianco

Batterie: 4x AAA

Connessione: BLE (copertura da 120 m senza ostacoli) Richiede un hub per funzionare

(copertura da 120 m senza ostacoli) Display: LCD con retroilluminazione Mostra temperatura, umidità e livello di comfort interni Mostra la temperatura esterna

Funzioni: supporta più valvole termostatiche rilevatore di movimento rilevatore di luce modalità non disturbare notifica di batteria scarica (al 20% dell’autonomia residua) supporto degli assistenti



Disponibilità e prezzo di questa combo targata Switchbot

La combo Switchbot con Termometro smart per termosifone, Pannello di controllo clima domestico e Smart Hub Mini con supporto Matter è disponibile all’acquisto in Italia, su Amazon e sul sito ufficiale del produttore, al prezzo consigliato di 109,99 euro (i tre prodotti, singolarmente, costerebbero 159,97 euro).