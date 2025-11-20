Le offerte del Black Friday Amazon sono ufficialmente partite in queste ore, e proseguiranno senza sosta fino al Cyber Monday del 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte). Gli sconti sono partiti in anticipo rispetto al vero e proprio Black Friday, che cadrà il 28 novembre, e coinvolgono già una quantità spropositata di promozioni: in questo caso ci concentriamo sulle offerte riguardanti i dispositivi Amazon, tra Fire TV, Echo, Kindle, Ring, Blink e così via.

Le offerte del Black Friday sui dispositivi Amazon

Amazon ha lanciato la sua Settimana del Black Friday, al solito ricchissima di offerte su praticamente ogni categoria trattata dal sito, tech e non. Gli sconti sono partiti alla mezzanotte del 20 novembre e proseguiranno per tutta la settimana prossima, superando il venerdì nero (28 novembre) e arrivando fino al 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.

Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Se state cercando ribassi sui prodotti per la smart home, e in particolare sui dispositivi Amazon per la casa intelligente, siete capitati nel posto giusto. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Le offerte in questione toccano praticamente ogni tipologia di prodotto dei vari brand Amazon, tra Fire TV (Stick e smart TV), videocamere di sorveglianza, eBook reader della serie Kindle, videocitofoni smart, smart speaker, smart display e non solo. Senza ulteriori indugi, ecco tutte le offerte sui dispositivi Amazon a disposizione in queste ore.

Offerte Amazon Echo

Offerte Amazon Fire TV

Offerte Kindle

Offerte sicurezza Ring

Offerte sicurezza Blink