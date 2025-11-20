Le offerte del Black Friday Amazon sono ufficialmente partite in queste ore, e proseguiranno senza sosta fino al Cyber Monday del 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte). Gli sconti sono partiti in anticipo rispetto al vero e proprio Black Friday, che cadrà il 28 novembre, e coinvolgono già una quantità spropositata di promozioni: in questo caso ci concentriamo sulle offerte riguardanti i dispositivi Amazon, tra Fire TV, Echo, Kindle, Ring, Blink e così via.
Le offerte del Black Friday sui dispositivi Amazon
Amazon ha lanciato la sua Settimana del Black Friday, al solito ricchissima di offerte su praticamente ogni categoria trattata dal sito, tech e non. Gli sconti sono partiti alla mezzanotte del 20 novembre e proseguiranno per tutta la settimana prossima, superando il venerdì nero (28 novembre) e arrivando fino al 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.
Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Se state cercando ribassi sui prodotti per la smart home, e in particolare sui dispositivi Amazon per la casa intelligente, siete capitati nel posto giusto. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Le offerte in questione toccano praticamente ogni tipologia di prodotto dei vari brand Amazon, tra Fire TV (Stick e smart TV), videocamere di sorveglianza, eBook reader della serie Kindle, videocitofoni smart, smart speaker, smart display e non solo. Senza ulteriori indugi, ecco tutte le offerte sui dispositivi Amazon a disposizione in queste ore.
Offerte Amazon Echo
-9%
Amazon Echo Show 21 (Ultimo modello) | Fantastico schermo intelligente HD da 21” con Fire TV integrata, con Alexa, audio potente e dinamico e streaming HD immersivo
-9%
Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa
-10%
Amazon Echo Show 11 – Schermo Full HD da 11” con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale e Alexa, Grafite
-10%
Amazon Echo Studio (ultimo modello), design compatto, audio spaziale avvolgente e Dolby Atmos (grafite)
-10%
Amazon Echo Show 8 (ultimo modello) – Schermo HD da 8,7” con colori vibranti, audio spaziale e Alexa, Grafite
-45%
Echo Hub (Ultimo modello) | Pannello di controllo per la Casa Intelligente con Alexa e schermo da 8” | Compatibile con migliaia di dispositivi
-9%
Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) – Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Ametista
-41%
Echo Show 8 (3ª generazione, modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite
-45%
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro
-47%
-54%
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Blu notte
-
Echo Pop (Ultimo modello) | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Antracite
Offerte Amazon Fire TV
-10%
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65”, smart TV QLED 4K UHD, Dolby Vision IQ, modalità ambiente, modalità di gioco a 144 Hz, local dimming, comandi vocali con Alexa
-
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, local dimming per la retroilluminazione, comandi vocali con Alexa, 55“
-
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, local dimming per la retroilluminazione, comandi vocali con Alexa, 50“
-
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD, Dolby Vision IQ, comandi vocali con Alexa, 43“
-
-
-
-
-
Amazon Fire TV Cube (Ultimo modello) | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD
-
Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente
-
Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) – Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis
-
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
Offerte Kindle
-
Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
-
Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
-
Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
-
Kindle Scribe (2022) – 16 GB | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna premium
-
Kindle Scribe (2022) – 16GB | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna basic
-
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) – Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria – 32 GB
-
Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB
-
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) – Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane – 16 GB – Senza pubblicità – Nero
-
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) – Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane – 16 GB – Con pubblicità – Verde giada
-
Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Senza pubblicità – Verde Matcha
-
Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Con pubblicità – Nero
Offerte sicurezza Ring
-
Kit Ring Alarm – XL con sirena per esterni | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
-
Kit Ring Alarm XL + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
-
Kit Ring Alarm – L con sirena per esterni | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
-
Ring videocamera Pro con proiettori Cablata (Floodlight Cam Wired Pro) |Video 2K con Ring Vision, rilevazione di movimento 3D |Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home | 2 telecamere
-
Ring videocamera esterna a energia solare (Stick Up Cam) | Telecamera per esterno wifi con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 4 telecamere
-
Kit Ring Alarm L + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
-
Kit Ring Alarm – M con sirena per esterni | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
-
Ring Videocamera Pro con faretti cablata (Spotlight Cam Pro Wired) | Video 2K, Ring Vision, rilevazione di movimento 3D | Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home | 2 telecamere
-
Kit Ring Alarm – L | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
-
Ring videocamera esterna a energia solare (Stick Up Cam) | Telecamera per esterno wifi con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 3 telecamere
-
Kit Ring Alarm M + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
-
Kit Ring Alarm L + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
-
Kit Ring Alarm – M | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
-
Ring videocamera Plus con proiettori cablata (Floodlight Cam Wired Plus) | Telecamera di sorveglianza HD per esterno con audio bidirezionale, sirena | Ring Home: 30 gg. prova gratuita, 2 telecamere
-
Ring Videocamera esterna a batteria 4 pezzi (Stick Up Cam) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) | Telecamere di sicurezza wifi HD con audio bidirezionale | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Kit Ring Alarm – S | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale – Senza vincoli di lunga durata – Compatibile con Alexa
-
Ring Battery Video Doorbell Pro + Chime Pro di Amazon | Videocitofono senza fili, video a figura intera, rilevazione di movimento 3D, visione notturna a colori, wi-fi
-
Ring videocamera Pro con faretti a energia solare (Spotlight Cam Pro Solar)|Video 2K, Ring Vision, rilevazione di movimento 3D, installazione fai-da-te|Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Nuovo Ring Videocitofono Plus cablato (2ª gen.) + Videocamera interna Plus | Videocitofono con videocamera | Retinal 2K | Ampio campo visivo | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Videocitofono Pro cablato, ultimo modello (Wired Video Doorbell Pro) con alimentatore plug-in + Chime (3ª gen.) | Retinal 2K | Prova gratuita di 30 giorni del piano di abbonamento Ring
-
Ring videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam) | Telecamera per esterno wifi senza fili con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 4 telecamere
-
Kit Ring Alarm M + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
-
Ti presentiamo Ring Battery Video Doorbell Pro + Caricatore a energia solare (2ª generazione) di Amazon | Videocitofono senza fili, video a figura intera, rilevazione di movimento 3D
-
Ring videocamera Pro con proiettori Cablata (Floodlight Cam Wired Pro) |Video 2K con Ring Vision, rilevazione di movimento 3D, alternativa a sistema CCTV |Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home
-
Ring videocamera esterna a energia solare (Stick Up Cam) | Telecamera per esterno wifi con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 2 telecamere
-
Ring Videocamera esterna a batteria 3 pezzi (Stick Up Cam) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) | Telecamere di sicurezza wifi HD con audio bidirezionale | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocitofono Pro a batteria (Battery Video Doorbell Pro) + Chime (3ª gen.) | campanello con telecamera senza fili | Rilevazione di movimento 3D | Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home
-
Ring Battery Video Doorbell Pro + Chime di Amazon | Videocitofono senza fili, video a figura intera, rilevazione di movimento 3D, visione notturna a colori, wi-fi
-
-
Videocitofono Plus cablato (Wired Video Doorbell Plus, ultimo modello) | Campanello con videocamera | Retinal 2K | Ampio campo visivo | Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring
-
Videocitofono Plus cablato (Wired Video Doorbell Plus, ultimo modello) | Alimentatore plug-in | Campanello con videocamera fai-da-te | Retinal 2K | Prova gratuita di 30 giorni piano d’abbonamento Ring
-
Videocitofono Plus cablato (Wired Video Doorbell Plus, ultimo modello) | Alimentatore plug-in | Campanello con videocamera fai-da-te | Retinal 2K | Prova gratuita di 30 giorni piano d’abbonamento Ring
-
Ring videocamera interna Plus (Indoor Camera Plus, ultimo modello) | Videocamera plug-in | Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale | Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring
-
Ring videocamera interna Plus (Indoor Camera Plus, ultimo modello) | Videocamera plug-in | Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale | Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring
-
Ring Battery Video Doorbell Pro di Amazon | Videocitofono senza fili, video a figura intera, rilevazione di movimento 3D, visione notturna a colori, wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Battery Video Doorbell Pro di Amazon | Videocitofono senza fili, video a figura intera, rilevazione di movimento 3D, visione notturna a colori, wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocamera Pro con faretti a batteria (Spotlight Cam Pro Battery)| Video 2K, Ring Vision, rilevazione di movimento 3D, installazione fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Videocamera Pro con faretti a batteria (Spotlight Cam Pro Battery)| Video 2K, Ring Vision, rilevazione di movimento 3D, installazione fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Videocamera Pro con faretti a batteria (Spotlight Cam Pro Battery)| Video 2K, Ring Vision, rilevazione di movimento 3D, installazione fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Videocamera Pro con faretti (plug-in) (Spotlight Cam Pro Plug-In) | Videocamera esterna, Video 2K con Ring Vision, rilevazione di movimento 3D | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Videocamera Pro con faretti cablata (Spotlight Cam Pro Wired) | Video 2K, Ring Vision, rilevazione di movimento 3D, alternativa a sistema CCTV | Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home
-
Ring Videocitofono Pro cablato (Wired Video Doorbell Pro) + Chime (3ª gen.) | campanello con telecamera, video HD 1536p, video a figura intera, con cablaggio | Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home
-
Ring Wired Video Doorbell Pro + Chime (3ª gen.) | campanello con telecamera, video in HD a 1536p, video a figura intera, con alimentatore plug-in | Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home
-
Kit Ring Alarm S + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
-
Ring Videocitofono Plus a batteria (Battery Video Doorbell Plus) + Chime Pro | Videocitofono wireless, con video in HD a 1536p, batteria ricaricabile a sgancio rapido | Facile da installare (5 min)
-
Ring videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam) | Telecamera per esterno wifi senza fili con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 3 telecamere
-
Ring videocamera Plus con faretti a energia solare (Spotlight Cam Plus) | Telecamera di sorveglianza per esterno con video HD, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera Plus con faretti plug-in (Spotlight Cam Plus) | Telecamera di sorveglianza per esterno con video HD 1080p, audio bidirezionale, visione notturna | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocamera interna Plus (ultimo modello) con Videocitofono Plus a batteria | Videocamera di sicurezza plug-in | Retinal 2K, zoom ottimizzato 4x | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Videocitofono Pro cablato (in precedenza Video Doorbell Pro 2) | Videocamera con citofono, video in HD a 1536p, video a figura intera, vista dall’alto e wifi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera interna Plus (Indoor Camera Plus, ultimo modello) | Videocamera plug-in | Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale | Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring
-
Ring Videocamera esterna a batteria 2 pezzi (Stick Up Cam) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) | Telecamere di sicurezza wifi HD con audio bidirezionale | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocitofono Plus a batteria (Battery Video Doorbell Plus) + Chime (3ª gen.) | campanello con telecamera | Video HD 1536p | Batteria ricaricabile a sgancio rapido | Facile da installare
-
Ring videocamera Plus con proiettori cablata (Floodlight Cam Wired Plus) | Telecamera di sorveglianza wifi per esterno con HD video, audio bidirezionale e sirena | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring | Nuova Videocamera esterna Plus a batteria (Outdoor Camera Plus) | Video 2K grandangolare | Videocamera di sicurezza wireless fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home | 2 telecamere
-
Ring | Nuova Videocamera esterna Plus con alimentatore plug-in (Outdoor Camera Plus) | Retinal 2K grandangolare | Videocamera di sicurezza fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home | 2 telecamere
-
Ring Videocamera interna Plus (ultimo modello) con Videocamera esterna Plus | Videocamera di sicurezza plug-in | Retinal 2K, zoom ottimizzato 4x| Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring | Nuova Videocamera esterna Plus a energia solare (Outdoor Camera Plus) | Retinal 2K grandangolare | Videocamera di sicurezza fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring videocamera Plus con faretti a batteria (Spotlight Cam Plus) | Telecamera di sorveglianza wifi per esterno con video HD 1080p, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera Plus con faretti a batteria (Spotlight Cam Plus) | Telecamera di sorveglianza wifi per esterno con video HD 1080p, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera Plus con faretti plug-in (Spotlight Cam Plus) | Telecamera di sorveglianza HD wifi per esterno con audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 2 telecamere
-
Ring Videocitofono Plus a batteria (Ultimo modello) | Battery Video Doorbell Plus | Videocitofono wireless, videocamera con video in HD a 1536p, batteria ricaricabile | Facile da installare (5 min)
-
Nuova Ring videocamera esterna Plus a batteria (Outdoor Camera Plus) | 2K con Ring Vision I Ring Home gratuito per 30 giorni + Ring videocitofono a batteria (2024) I Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam) | Telecamera per esterno wifi senza fili con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita | 2 telecamere
-
Ring videocamera esterna a energia solare (Stick Up Cam) | Telecamera di sorveglianza wifi per esterno con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocamera interna Plus (ultima generazione) con Videocitofono a batteria | Videocamera di sicurezza plug-in | Retinal 2K, zoom ottimizzato 4x,| Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) Con Videocamera esterna a batteria | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera interna Plus (Indoor Camera Plus, ultimo modello) | Videocamera plug-in | Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale | Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring
-
Ring Videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) | Telecamera di sicurezza wifi HD, audio bidirezionale | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) Con Videocamera interna | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) + Chime (3ª gen.) | campanello con telecamera senza fili | Vista figura intera, installazione semplice | Prova gratuita di 30 giorni di Ring Home
-
Ring | Nuova Videocamera esterna Plus con alimentatore plug-in (Outdoor Camera Plus) | Retinal 2K grandangolare | Videocamera di sicurezza fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni del piano Ring Home
-
Ring Intercom Video (ultimo modello) | Rendi il tuo citofono più intelligente | Video in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te
-
Ring Spioncino digitale con videocamera (Door View Cam) | Spessore porta: 54-75 mm (versione consigliata) | Videocitofono senza fili, HD a 1080p e wi-fi | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) Con Supporto adesivo | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Amazon Smart Air Quality Monitor (Ultimo modello) | Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa
-
Ring videocamera esterna a batteria (Stick Up Cam) | Telecamera di sorveglianza wifi senza fili per esterno con 1080p HD video, audio bidirezionale, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera interna Plus (Indoor Camera Plus, ultimo modello) | Videocamera plug-in | Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale | Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring
-
Videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Videocamera di sicurezza plug-in | Panoramica 360°, inclinazione 169° | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Intercom Audio | Rendi il tuo citofono più intelligente | Audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te
-
Videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Videocamera di sicurezza plug-in | Panoramica 360°, inclinazione 169° | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita
-
Ring Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) + Cavo di alimentazione USB-A verso Micro-USB da 3 metri | Telecamera per animali domestici, audio bidirezionale | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
-
Ring videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Telecamera di sorveglianza per animali domestici | Audio bidirezionale, copertura per la privacy, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
Offerte sicurezza Blink
-
Videocamera Blink Outdoor 4 (Ultimo modello) – Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa – Sistema a 4 telecamere con Sync Module Core incluso – IP65
-
Videocamera Blink Outdoor 4 (Ultimo modello) – Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa – Sistema a 3 telecamere con Sync Module Core incluso – IP65
-
Videocamera Blink Outdoor 4 (Ultimo modello) – Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa – Sistema a 2 telecamere con Sync Module Core incluso – IP65
-
Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 2 videocamere – Bianche
-
Videocamera esterna con proiettore Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza smart senza fili, LED da 700 lumen, durata delle pile di due anni | Modulo di sincronizzazione di base incluso
-
Videocamera Blink Outdoor 4 (Ultimo modello) – Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa – Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso – IP65
-
Sistema videocitofonico Blink (Ultimo modello) – Video HD a figura intera, durata delle pile di 2 anni, configurazione semplice, IP-65 – Modulo di sincronizzazione di base incluso – Nero
-
Videocamera Blink Outdoor 4 (Ultimo modello) – Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa – Solo videocamera supplementare – IP65
-
Videocitofono supplementare Blink (Ultimo modello) – Video HD a figura intera, durata delle pile di due anni, IP-65 – Compatibile con Alexa – Necessario modulo di sincronizzazione non incluso – Nero
-
Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 1 videocamera – Bianca
-
Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Nero
-
Blink Mini 2 | Videocamera intelligente di sicurezza, plug-in, con visione notturna a colori HD, faretto integrato, audio bidirezionale, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Nero
-
Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E | Ethernet 2,5 Gbps | Fino a 560 m² | Connessione di oltre 100 dispositivi | Ideale per streaming, lavoro e gaming | Confezione da 3 | Modello 2022
-
Router wi-fi mesh Amazon eero 6+ | Ethernet 1,0 Gbps | Fino a 420 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 3 | Modello 2022
-
Router wi-fi mesh Amazon eero 6+ | Ethernet 1,0 Gbps | Fino a 140 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 1 | Modello 2022
-
Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Ethernet 900 Gbps | Fino a 140 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 1 | Modello 2021
-
Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Fino a 140 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Estende la rete eero esistente | Confezione da 1 | Modello 2021
Altre offerte
Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
