Se state cercando un alimentatore per il vostro nuovo PC, magari per una build basata sulle ultime top di gamma NVIDIA GeForce RTX 50, in queste ore c’è un’offerta da non perdere per l’MSI MAG A1000GLS PCIE5. Si tratta di un’unità da 1.000 watt, indicata quindi per le schede video più energivore e in particolare per tutti i modelli di ultima generazione che utilizzano il nuovo connettore 12V-2×6.

Ma vediamolo un attimo nel dettaglio, tenendo conto che per il Black Friday possiamo portarcelo a casa con uno sconto di oltre il 30% sul prezzo di listino, ovvero a poco più di 120 euro (a dir poco ottimo).

MSI MAG A1000GLS PCIE5 scontatissimo su Amazon: potente e compatibile coi nuovi standard

Iniziamo subito parlando brevemente di design, questo perché rientrando nella serie MSI MAG, questo alimentatore cerca di curare anche l’estetica, non solo per quanto concerne le linee, ma con un occhio di riguardo per il cablaggio e l’ordine nel case.

MSI MAG A1000GLS è un alimentatore completamente modulare, quindi l’utente può utilizzare solo i cavi necessari a netto vantaggio dello spazio e dell’ordine. Si tratta di una PSU conforme allo standard ATX, più precisamente ATX 3.1 e PCI-E 5.1 per gestire le schede video più moderne, il tutto come detto con il connettore 12V-2×6 da 600 watt bicolore (estremità gialla) per facilitare/verificare l’installazione sul lato della GPU.

I cavi sono coperti da una particolare guaina resistente, mentre il raffreddamento della componentistica è affidato a una ventola FDB da 135 millimetri a bassa rumorosità. A bordo non mancano tutte le protezioni che ci aspettiamo da un alimentatore da 1.000 watt di una certa qualità (compresi OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP ed NLO) e certificazione 80 Plus Gold, mentre per i più ferrati in materia segnaliamo che l’unità presenta una topologia half-bridge LLC con convertitore DC-DC e PFC attivo.

Grazie all’offerta del Black Friday, MSI MAG A1000GLS si può acquistare con un risparmio del 34% rispetto al suo prezzo originale, ovvero a soli 124,99 euro.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista MSI MAG A1000GLS su Amazon in offerta a 124,99 euro invece di 189 euro

