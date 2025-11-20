Il Black Friday 2025 di MSI è partito alla grande, le offerte sono tantissime e spaziano dai notebook e PC pre-assemblati fino a componenti, monitor e periferiche di vario tipo, insomma tutte le opzioni possibili per acquistare un nuovo computer o assemblarne uno con le nostre mani.

L’edizione di quest’anno ha visto una MSI molto attiva nel panorama della componentistica e del PC fai-da-te (o DIY se preferite), motivo che ci ha spinto a scovare le migliori offerte possibili per costruire un nuovo PC per giocare che però sia allo stesso tempo versatile e reattivo in altri ambiti di utilizzo.

La nostra build da gaming targata MSI con gli sconti del Black Friday

Iniziamo ricordando al nostro lettore che, almeno al momento, MSI non produce processori e RAM, motivo per cui opteremo per brand esterni, cercando comunque di bilanciare il tutto e scegliere la configurazione a noi più consona.

Abbiamo in mente di creare una build capace di far girare qualsiasi gioco, una peculiarità che da una parte ci facilita la scelta (anche per il budget) visto che non vogliamo compromessi, dall’altra ci vincola quasi a scegliere determinati componenti. Ma vediamo subito in dettaglio.

Scheda grafica – MSI GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC

Anche se qualcuno potrebbe non essere d’accordo, iniziamo dal cuore del nostro sistema, ovvero la scheda video; visto che non vogliamo compromessi le opzioni non sono molte, indirizzandoci direttamente nella fascia alta. Tra le offerte MSI però abbiamo scovato un’ottima offerta per la GeForce RTX 5080, per la precisione una custom GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC che per il Black Friday si può acquistare a 1.149 euro, ovvero con uno sconto del 21% sul prezzo di listino.

Caratterizzata da un dissipatore a tripla ventola che tiene a bada la componentistica, la scheda MSI può contare su una delle GPU più potenti, equipaggiata con 10.752 Cuda Core e 16 GB di VRAM GDDR7 a 30 Gbps. L’elevata quantità di unità di elaborazione, compresi RT-Core e Tensor Core, in tandem con tecnologie proprietarie NVIDIA come il DLSS 4 con MFG, garantiscono un’esperienza in gaming realistica, senza dimenticare le potenzialità in ottica produttività.

Scheda madre MSI X870E GAMING PLUS WIFI – Processore e RAM

Come anticipato sopra, MSI è nota per le schede madri ma non produce CPU e RAM. Scegliamo prima questi e la relativa piattaforma prima di scovare la scheda madre in offerta più adatta per noi. Viste le premesse, non ci serve solo un processore veloce nei giochi ma anche dotato in multi-threading, senza però le caratteristiche di un chip workstation e non per forza una soluzione per gestire esclusivamente il gaming ad alto refresh-rate.

Una buona via di mezzo è il Ryzen 9 9900X di AMD, chip da 12 core / 24 thread con 76 MB di cache e una frequenza Boost di 5,6 GHz, sicuramente non sottodimensionato. Siamo quindi su piattaforma socket AMD AM5, al quale abbiniamo almeno 32 GB di RAM DDR5 di qualità; in questo caso scegliamo le Corsair Vengeance DDR5 32 GB (2x 16 GB), uno dei kit più accessibili visto il recente incremento dei prezzi.

Fatto questo, nelle offerte MSI relative alle schede madri non abbiamo scelto la più scontata o economica, bensì una via di mezzo come la solida X870E GAMING PLUS WIFI, scontata solo del 4% ma comunque un buon affare se pensiamo che a 249 euro ci portiamo a casa un modello basato su chipset AMD X870E, WiFi 7, supporto PCI-E 5.0 per GPU ed SSD e molto altro.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista MSI X870E GAMING PLUS WIFI su Amazon a 249 euro invece di 259 euro

SSD MSI SPATIUM M461 2 TB

MSI ci offre spunti interessanti anche per quanto riguarda gli SSD PCI-E ad alte prestazioni. In occasione del Black Friday 2025 c’è un’offerta molto valida per il modello SPATIUM M461 nella versione da 2 TB. Si tratta di un SSD in formato M.2 che sfrutta l’interfaccia PCI-E 4.0 e memorie NAND 3D. MSI dichiara un picco di 5.000 MB/s nelle letture sequenziali, con garanzia estesa 5 anni e una resistenza in scrittura di 450 TBW.

Dissipatore – Alimentatore e Case

Il nostro AMD Ryzen 9 9900X necessita di un buon dissipatore, motivo per cui ci abbiniamo un AiO MSI, rimanendo nella tonalità del nero. La nostra scelta ricade sul modello MPG CORELIQUID P13 360, prodotto che avevamo provato anche nella nostra recensione e ampiamente capace di tenere a bada il TDP del chip Ryzen grazie a una potente pompa e un radiatore da 360 mm che non si fa mancare gli effetti RGB.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista MPG CORELIQUID P13 360 su Amazon a 149,99 euro invece di 179 euro

Per l’alimentatore scegliamo uno dei migliori interessati dalle offerte MSI, ovvero il MAG A1000GLS PCIE5. Si tratta di una PSU modulare con potenza fino a 1.000 watt e certificazione 80 Plus Gold, un’unità conforme agli standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1 dotato anche del nuovo connettore PCI-E 12V2x6 pin da 600 watt.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista MAG A1000GLS PCIE5 su Amazon a 124,99 euro invece di 189 euro

Il nostro PC troverà posto su un case MSI MPG VELOX 100R, un mid-tower con pannello finestrato ed effetti ARGB, dotato di quattro ventole da 120 mm, supporto USB-C sul frontale e compatibile con tutte le schede madri e schede grafiche più recenti.

BLACK FRIDAY 💰 Acquista MSI MPG VELOX 100R su Amazon a 118,99 euro invece di 139 euro

Monitor e periferiche di input

Un PC di questo calibro, ovvero con l’accoppiata AMD Ryzen 9 9900X e NVIDIA GeForce RTX 5080 può permettersi qualsiasi tipologia di gioco, garantendo un frame-rate consistente anche quando saliamo con la risoluzione oppure se cerchiamo gli FPS. Per questo motivo tutto dipende dalle nostre esigenze, infatti nel nostro caso cerchiamo una via di mezzo tra dimensioni-densità e prestazioni (refresh).

Neanche qui vogliamo compromessi e scegliamo l’MSI MPG 322URX QD-OLED, uno straordinario pannello Quantum DOT OLED da 31,5″ con risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento a 240 hertz. Una soluzione di fasci alta, che arriva con tempo di risposta a 0,03 ms, copertura DCI-P3 99%, certificazione VESA DisplayHDR 400 e uno switch KVM che sposa porte Display Port 2.1a (80 Gbps), HDMI 2.1 e USB Type-C.

Per questa edizione del Black Friday non ci sono particolati prodotti di fascia alta per quanto riguarda le periferiche per giocare. Sfoltendo l’elenco MSI abbiamo trovato uno sconto decente sul kit mouse-tastiera VIGOR GK30, una buona base da cui partire ma forse leggermente sottodimensionato per i gamer più esperti ed esigenti.

A parte l’ottimo sistema ARGB pesonalizzabile ed esteticamente accattivante, la tastiera è dotata di switch semi-meccanici, molto silenziosi secondo l’azienda e con un’ottima durata. Riguardo il mouse invece, cablato come la tastiera, a bordo è presente un sensore ottico Pixart da 5.000 DPI, quattro pulsanti e switch OMRON resistenti a oltre 10 milioni di click.

