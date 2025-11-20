Il momento giusto per fare il salto di qualità e passare a un monitor gaming OLED è finalmente arrivato. Dopo mesi di attesa, l’eccellente LG UltraGear OLED 27GS93QE raggiunge un prezzo che ridefinisce completamente la sua fascia di mercato, toccando il suo minimo storico assoluto. Un dispositivo che unisce la qualità visiva dei pannelli OLED a prestazioni da competizione, come i 240Hz di refresh rate e un tempo di risposta quasi istantaneo, diventa ora accessibile a una platea molto più vasta. Questa non è una semplice promozione, ma una vera e propria occasione da cogliere al volo per chiunque desideri il massimo dal proprio setup da gioco senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo monitor un best buy a questo prezzo.

Monitor LG UltraGear OLED: un concentrato di velocità e neri perfetti

Questo modello LG UltraGear OLED 27GS93QE è un monitor pensato per i videogiocatori più esigenti e per i professionisti dell’immagine che non accettano compromessi. Il suo punto di forza è senza dubbio il pannello OLED da 26.5 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel). Questa tecnologia garantisce neri assoluti e un rapporto di contrasto statico di 1.500.000:1, offrendo una profondità d’immagine e una vivacità dei colori irraggiungibili per i tradizionali pannelli LCD. I colori sono inoltre estremamente precisi, con una copertura del 91% dello spazio colore Adobe RGB, rendendolo adatto anche per lavori di content creation.

Sul fronte delle prestazioni gaming, questo monitor è un vero fuoriclasse. La frequenza di aggiornamento di 240Hz assicura una fluidità eccezionale nelle scene più concitate, mentre il tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG) elimina quasi completamente qualsiasi effetto di ghosting o motion blur. A completare il pacchetto troviamo il supporto alle tecnologie di sincronizzazione adattiva NVIDIA G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro, che garantiscono un’esperienza di gioco priva di tearing e stuttering. La certificazione DisplayHDR True Black 400 esalta ulteriormente i contenuti HDR, offrendo picchi di luminosità e dettagli nelle zone scure che fanno la differenza.

Dal punto di vista della connettività e del design, l’LG UltraGear OLED 27GS93QE non delude:

Porte: Include ingressi HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 , perfetti per sfruttare al massimo le potenzialità di PC di ultima generazione e console come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Include ingressi e , perfetti per sfruttare al massimo le potenzialità di PC di ultima generazione e console come PlayStation 5 e Xbox Series X. Ergonomia: Il design è moderno e quasi senza bordi su tre lati, mentre lo stand consente regolazioni in altezza, inclinazione e pivot, per trovare sempre la posizione di visione ideale.

Un prezzo bomba per il Black Friday

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica. Il prezzo di listino dell’LG UltraGear OLED 27GS93QE è di 914,99€, un importo che lo posiziona nella fascia alta del mercato. Nelle scorse settimane il suo prezzo si era assestato intorno ai 499€, ma con l’attuale promozione legata al Black Friday, il costo crolla a un incredibile 399,99€.

Si tratta di un risparmio netto di oltre 515€ rispetto al listino ufficiale, pari a uno sconto del 56%. L’offerta è disponibile su Amazon, venduto e spedito direttamente dalla piattaforma, garantendo così la massima affidabilità e velocità nella consegna, specialmente per gli utenti Prime. Data l’entità dello sconto, è molto probabile che le scorte siano limitate e che l’offerta non duri a lungo. Per chi stava aspettando il momento perfetto per acquistare un monitor OLED da gaming, questa è senza dubbio l’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Iscrivetevi al canale telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.