Da oggi parte ufficialmente la settimana del Black Friday targata Amazon, un’occasione imperdibile se siete alla ricerca di un nuovo PC oppure siete in procinto di assemblare una build per giocare o lavorate tutta con le vostre mani.

Prima di passare alla pratica, perché le offerte sono tante, teniamo a sottolineare che questa edizione 2025 del Black Friday di Amazon è particolarmente ricca di promozioni che riguardano la componentistica PC, questo senza escludere le schede grafiche che solitamente latitano in questo periodo dell’anno (almeno quelle in sconto).

Fatta questa piccola premessa, a seguire vi proponiamo una selezione dei prodotti che riteniamo più validi tra quelli interessati dalla promozione, cercando di segnalarvi i più vantaggiosi e dividendo il tutto per categorie di componenti in modo da rendervi il tutto più semplice nella fase di selezione.

Migliori componenti PC in offerta su Amazon per il Black Friday

Assemblare un nuovo PC con le offerte del Black Friday solitamente non è molto complicato, basta avere chiare le nostre esigenze tecniche e coniugare il tutto con il budget; certo la scelta giusta richiede solitamente un piccolo investimento del nostro tempo, ma se riusciamo a risparmiare il 20-30% sul costo finale (o anche di più) ripagherà sicuramente l’impegno.

Non discutiamo oltre però, iniziamo dai componenti base che servono per dare vita al PC, mentre tratteremo a parte monitor e periferiche di vario genere.

Processori e schede madri in offerta su Amazon per il Black Friday

Schede video finalmente in promozione per il Black Friday 2025

Memorie RAM (assenti) ed SSD scontati da non farsi scappare

Vista la situazione del mercato RAM, con prezzi alle stelle e disponibilità limitata, non ci sorprende che per il Black Friday non ci siano offerte che riguardano kit di memoria DDR4 o DDR5.

Anche non condividendo la scelta delle aziende, perché un minimo per invogliare l’utente ci potrebbe anche stare, procediamo invece con gli SSD, sinceramente con una situazione leggermente migliore ma non entusiasmante.

Dissipatori CPU e ventole

Ventole

Alimentatori e case per la nostra nuova build

Case