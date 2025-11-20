Da oggi parte ufficialmente la settimana del Black Friday targata Amazon, un’occasione imperdibile se siete alla ricerca di un nuovo PC oppure siete in procinto di assemblare una build per giocare o lavorate tutta con le vostre mani.
Prima di passare alla pratica, perché le offerte sono tante, teniamo a sottolineare che questa edizione 2025 del Black Friday di Amazon è particolarmente ricca di promozioni che riguardano la componentistica PC, questo senza escludere le schede grafiche che solitamente latitano in questo periodo dell’anno (almeno quelle in sconto).
Fatta questa piccola premessa, a seguire vi proponiamo una selezione dei prodotti che riteniamo più validi tra quelli interessati dalla promozione, cercando di segnalarvi i più vantaggiosi e dividendo il tutto per categorie di componenti in modo da rendervi il tutto più semplice nella fase di selezione.
Indice:
- Migliori componenti PC in offerta su Amazon per il Black Friday
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2
Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 21000 Pa, Spazzole Estensibili, Detergente automatico
Migliori componenti PC in offerta su Amazon per il Black Friday
Assemblare un nuovo PC con le offerte del Black Friday solitamente non è molto complicato, basta avere chiare le nostre esigenze tecniche e coniugare il tutto con il budget; certo la scelta giusta richiede solitamente un piccolo investimento del nostro tempo, ma se riusciamo a risparmiare il 20-30% sul costo finale (o anche di più) ripagherà sicuramente l’impegno.
Non discutiamo oltre però, iniziamo dai componenti base che servono per dare vita al PC, mentre tratteremo a parte monitor e periferiche di vario genere.
Vi ricordiamo infine che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Processori e schede madri in offerta su Amazon per il Black Friday
- Intel Core Ultra 5 245K, 14 core, socket LGA 1851 disponibile a 205,99 euro invece di 227,99 euro
- Intel Core i3-14100F, 4 core, socket LGA 1700 disponibile a 85 euro invece di 98,71 euro
- AMD Ryzen 9 9900X, 12 core, socket AM5 disponibile a 385,17 euro invece di 460,99 euro
- AMD Ryzen 9 9950X, 12 core, socket AM5 disponibile a 538 euro invece di 653,99 euro
- ASUS ROG Strix X870E-H Gaming WIFI7 disponibile a 322,99 euro invece di 469 euro
- ASUS ROG Maximus Z890 Hero disponibile a 609,99 euro invece di 879 euro
- MSI B760 Gaming Plus WiFi disponibile a 132,05 euro invece di 168,99 euro
- MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI disponibile a 229 euro invece di 279,99 euro
- MSI PRO B850-S WIFI6E disponibile a 159 euro invece di 189 euro
- GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 disponibile a 250,99 euro invece di 283,99 euro
- ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI disponibile a 208,99 euro invece di 234,27 euro
- ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING disponibile a 219,99 euro invece di 240,77 euro
Schede video finalmente in promozione per il Black Friday 2025
- MSI GeForce RTX 5070 12 GB VENTUS 3X OC disponibile a 544,29 euro invece di 789 euro
- MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB INSPIRE 3X OC disponibile a 1.149 euro invece di 1.449 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC disponibile a 289 euro invece di 359 euro
- Sapphire Radeon Nitro+ RX 9060 XT 16 GB disponibile a 379 euro invece di 412,99 euro
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC Edition 6 GB disponibile a 168,99 euro invece di 239,93 euro
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB disponibile a 406.99 euro invece di 432,58 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 16 GB disponibile a 579 euro invece di 618,20 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16 GB disponibile a 612,99 euro invece di 680,22 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB disponibile a 323,99 euro invece di 342,99 euro
Memorie RAM (assenti) ed SSD scontati da non farsi scappare
Vista la situazione del mercato RAM, con prezzi alle stelle e disponibilità limitata, non ci sorprende che per il Black Friday non ci siano offerte che riguardano kit di memoria DDR4 o DDR5.
Anche non condividendo la scelta delle aziende, perché un minimo per invogliare l’utente ci potrebbe anche stare, procediamo invece con gli SSD, sinceramente con una situazione leggermente migliore ma non entusiasmante.
- Crucial P310 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Dissipatore, fino a 7.100 MB/s, disponibile a 147,99 euro invece di 194,99 euro
- WD-BLACK SN8100 2 TB PCIe 5.0 x4 M.2 fino a 14900 MB/s, disponibile a 231,99 euro invece di 302,99 euro
- Crucial P510 2 TB PCIe 5.0 x4, fino a 10.000 MB/s, disponibile a 166,99 euro invece di 199,99 euro
- Crucial T710 4TB PCIe 5.0 x4, fino a 14.500 MB/s , disponibile a 380,99 euro invece di 449,13 euro
- Crucial T705 1 TB PCIe 5.0 x4, fino a 13.600 MB/s, disponibile a 127,99 euro invece di 144,01 euro
- Lexar NM1090 PRO 1TB PCIe 5.0 Gen5, fino a 14.000 MB/s, disponibile a 110,41 euro invece di 117,32 euro
- Crucial X10 SSD Esterno 8TB, fino a 2100 MB/s, USB-C 3.2 Gen, disponibile a 519,99 euro invece di 599,99 euro
- Samsung T9 MU-PG2T0B SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2×2 20 Gbps, disponibile a 174,99 euro invece di 184,97 euro
Dissipatori CPU e ventole
- NZXT Kraken Plus 360 AiO disponibile a 169,99 euro invece di 189,99 euro
- CORSAIR NAUTILUS 360 RS AiO disponibile a 94,90 euro invece di 124,90 euro
- MSI MAG CORELIQUID A13 360 AiO nero disponibile a 69,99 euro invece di 89 euro
- MSI MAG CORELIQUID A13 360 AiO bianco disponibile a 69,99 euro invece di 89 euro
- ASUS ROG Strix LC III 360 ARGB LCD AiO disponibile a 218,99 euro invece di 258,70 euro
- ARCTIC Freezer 36 ARGB a torre da 120 mm disponibile a 48,08 euro invece di 51,99 euro
- GIGABYTE GAMING 360 ICE AiO disponibile a 78,99 euro invece di 83,33 euro
Ventole
- NZXT F420 RGB Core single frame (3x 140 mm) disponibile a 44,99 euro invece di 74,99 euro
- CORSAIR RS120 ARGB 120 mm PWM (x3 ) disponibile a 34,90 euro invece di 49,90 euro
- CORSAIR RS120-R ARGB 120 mm PWM (x3) disponibile a 34,90 euro invece di 49,90 euro
- CORSAIR iCUE LINK RX120 RGB 120 mm disponibile a 25,90 euro invece di 34,90 euro
- CORSAIR iCUE LINK LX120 RGB (x3) 120 mm PWM disponibile a 89,90 euro invece di 134,90 euro
- Corsair iCUE Link LX120-R RGB (x3) disponibile a 89,90 euro invece di 134,90 euro
- ASUS TUF Gaming TF120 ARGB 120 mm (x3) disponibile a 43,99 euro invece di 55,99 euro
- CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB Cupola Magnetica da 140 mm disponibile a 41,90 euro invece di 54,90 euro
- Fractal Design Aspect 12 RGB 120 disponibile a 12,32 euro invece di 26 euro
Alimentatori e case per la nostra nuova build
- CORSAIR RM1000x SHIFT, ATX 1.000 watt, disponibile a 139,90 euro invece di 209,90 euro
- MSI MAG A850GLS PCIE5, ATX 850 watt, disponibile a 104,99 euro invece di 149 euro
- Corsair HX1000i, ATX 1.000 watt, disponibile a 189 euro invece di 262,90 euro
- CORSAIR RM850e (2025), ATX 850 watt, disponibile a 100,40 euro invece di 139,90 euro
- CORSAIR HX1500i (2025), ATX 1.500 watt, disponibile a 269,90 euro invece di 359,90 euro
- ASUS ROG Loki 850W Platinum, ATX 850 watt, disponibile a 189,99 euro invece di 224,90 euro
- ASUS Prime 850W Gold, ATX 850 watt, disponibile a 108,99 euro invece di 139,90 euro
- ASUS ROG Strix 1200P, ATX 1.200 watt, disponibile a 227,99 euro invece di 269,90 euro
- be quiet! Pure Power 12 M, ATX 750 watt, disponibile a 99,90 euro invece di 143,74 euro
- CORSAIR HX1200i (2025), ATX 1.200 watt, disponibile a 234,90 euro invece di 314,90 euro
- Cooler Master MWE Gold 1050 V2, ATX 1.050 watt, disponibile a 126,99 euro invece di 150,83 euro
- ASUS ROG Strix 1000P Gaming, ATX 1.000 watt, disponibile a 198,99 euro invece di 249,90 euro
Case
- CORSAIR 2500X, mATX a Doppia Camera, disponibile a 79,90 euro invece di 209,90 euro
- NZXT H9 Flow (2025), ATX Mid-Tower a Doppia Camera, disponibile a 129 euro invece di 179.90 euro
- MSI MPG GUNGNIR 110R, ATX Mid-Tower, disponibile a 79,99 euro invece di 109,99 euro
- Fractal Design North Charcoal Black, ATX con frontale in noce, disponibile a 123,40 euro invece di 169,99 euro
- CORSAIR 3500X ARGB, ATX a Doppia Camera, disponibile a 104,90 euro invece di 139,90 euro
- NZXT H6 Flow RGB, AT Mid-Tower a doppia camera, disponibile a 109,90 euro invece di 144,90 euro
- MSI MAG FORGE 321R AIRFLOW, ATX Mid-Tower, disponibile a 69,99 euro invece di 107,24 euro
- MSI MAG PANO M100L PZ, ATX Mid-Tower, disponibile a 71,99 euro invece di 89,99 euro
- CORSAIR FRAME 4000D RS ARGB, ATX Mid-Tower, disponibile a 95,40 euro invece di 119,90 euro
- NZXT H3 Flow, mATX Mid-Tower, disponibile a 59 euro invece di 69,90 euro
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Dove spendere il Bonus Elettrodomestici 2025? Vale anche su Amazon? Tutte le risposte
- 💻 Scegli bene e punta al sodo: ecco le migliori offerte MSI notebook business Black Friday 2025
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo