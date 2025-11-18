Quello dei dispositivi indossabili è un settore che negli ultimi anni ha visto un susseguirsi continuo di innovazioni, evoluzioni e tentativi più o meno riusciti, ovviamente c’è chi continua a guardare oltre, proponendo soluzioni che, sulla carta, sembrano voler cambiare le regole del gioco. Proprio in questo contesto si inserisce Lumia 2, la nuova generazione di orecchini intelligenti firmati Lumia, un prodotto che nasce da radici cliniche molto più solide rispetto ai trend consumer del momento e che promette di misurare, in tempo reale, il flusso sanguigno direttamente dalla testa dell’utente.

Un approccio dunque decisamente diverso da quello visto negli ultimi mesi, se gli anelli intelligenti sono diventati il gadget del momento (grazie alla loro discrezione e all’attenzione crescente verso il monitoraggio del benessere), il team Lumia sostiene da tempo che il punto d’ascolto più affidabile per leggere i segnali del corpo non sia il dito, ma il lobo dell’orecchio.

Un sensore clinico travestito da orecchino: come funziona Lumia 2

Il cuore del progetto, non a caso chiamato Lumia Core, è un piccolo modulo che racchiude un sensore ottico, altri componenti dedicati al monitoraggio della salute, una batteria intercambiabile e un processore dedicato; il tutto pesa meno di un grammo e si aggancia alla parte frontale dell’orecchino, scegliendo liberamente tra le varianti modulari proposte dall’azienda (ad anello, a perno, in finitura d’oro, argento o trasparente).

Come spesso e volentieri accade nei prodotti che puntano alla versatilità, Lumia ha previsto anche un meccanismo SwitchBack (al momento in attesa di brevetto) che permette di agganciare il Core alla maggior parte degli orecchini a pressione già presenti sul mercato, rendendo il dispositivo accessibile anche a chi non vuole rinunciare ai propri gioielli abituali. Per chi non ha i lobi forati invece, l’azienda ha realizzato una versione a polsino.

Lumia 2, proprio come molti dei principali wearable del momento, monitora sonno, temperatura, andamento del ciclo mestruale e parametri di prontezza generale; la differenza tuttavia, sta nel dove queste misurazioni vengono effettuate: l’orecchio secondo l’azienda sarebbe un hotspot fisiologico ideale, essendo più vicino a cuore e cervello. Una posizione che, sempre stando ai dati diffusi, offrirebbe letture molto più stabili durante la giornata e soprattutto durante attività come il sonno o l’allenamento.

Gli studi clinici citati da Lumia mostrerebbero infatti una correlazione significativa tra le misurazioni del flusso sanguigno effettuate dal Core e quelle raccolte con ultrasuoni tradizionali, anche se, come sempre, sarà il mondo reale a decretare se questa tecnologia potrà competere davvero con gli strumenti più consolidati.

Il dispositivo, progettato per essere indossato 24 ore su 24, può essere utilizzato anche sotto la doccia, durante l’attività fisica e persino di notte; un nuovo sistema di blocco evita la perdita accidentale (aspetto tutt’altro che marginale dato che si tratta pur sempre di un orecchino) mentre la batterie intercambiabili assicurano un funzionamento continuo senza dover sospendere il monitoraggio; ogni batteria, secondo Lumia, garantisce da 5 a 8 giorni di autonomia.

Curiosamente, il Core si aggancia a un solo orecchino, ma l’azienda vende gli orecchini in coppia per mantenere una certa simmetria estetica; una scelta che, nel bene o nel male, tiene conto del fattore indossabilità sociale, spesso determinante per il successo dei dispositivi indossabili più discreti.

La vera scommessa del Lumia 2 riguarda però la qualità dei dati, secondo l’azienda molte sensazioni comuni, come vertigini, annebbiamento mentale, cali di energia improvvisi o pressioni altalenanti, non emergono dai parametri vitali più classici come la frequenza cardiaca o la pressione; il flusso sanguigno invece reagisce a fattori spesso trascurati, come idratazione, postura, alimentazione, modalità con cui ci si siede.

Lumia afferma che i primi tester sarebbero già riusciti a individuare pattern comportamentali ricorrenti grazie alle misurazioni continue, tuttavia è importante sottolineare che il dispositivo non ha ancora ottenuto l’approvazione FDA, non diagnostica né cura alcuna condizione medica e rimane, almeno per ora, uno strumento di monitoraggio e consapevolezza personale. Le funzionalità diagnostiche, precisano gli sviluppatori, sono in fase di studio per presentazioni future.

Lumia 2 sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Canada, con supporto completo per iOS e Android; il prezzo parte da 249 dollari (considerando lo sconto attualmente in corso), ai quali va aggiunto l’abbonamento mensile da 9,99 dollari. Le prenotazioni per l’accesso anticipato sono già aperte sul sito ufficiale, gli utenti attualmente in possesso del primo modello riceveranno aggiornamenti gratuiti tramite il programma Edge Access Membership, anche se alcune funzioni come il monitoraggio del sonno arriveranno solo con il rollout completo del Lumia 2.

Che gli orecchini intelligenti riescano a seguire la stessa traiettoria degli anelli smart è tutt’altro che scontato, potrebbero risultare troppo di nicchia, troppo invisibili o forse persino troppo smart per il loro bene; eppure, l’idea alla base del Lumia 2 è indubbiamente affascinante e, come spesso accade con le soluzioni provenienti da ambienti clinici, potrebbe aprire la strada a un nuovo modo di leggere il nostro stato psicofisico quotidiano.