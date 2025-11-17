La startup Luna, specializzata in dispositivi health-tech di nuova generazione tra cui spicca il Luna Ring Gen 2 (smart ring che abbiamo provato approfonditamente nella nostra recensione completa), ha annunciato una partnership con Clue, l’app numero uno al mondo per il monitoraggio del ciclo mestruale, fondata e guidata da donne e utilizzata da oltre 100 milioni di persone.

L’obiettivo di questa alleanza, spiegano le aziende, è quello di creare un ecosistema connesso e intelligente per la salute femminile in cui unire i dati raccolti dai dispositivi Luna con quelli a disposizione di Cloe.

Luna e Clue insieme per l’unione tra biomarcatori e intelligenza del ciclo

La collaborazione tra Luna e Clue promette di colmare il divario tra dati fisiologici e salute ormonale, offrendo una visione più completa del benessere femminile. Integrando le metriche di temperatura e sonno rilevate dall’anello intelligente Luna con l’analisi ciclica di Clue, le utenti potranno riconoscere schemi e variazioni lungo le diverse fasi del ciclo, dalla fase follicolare alla perimenopausa.

In particolare, il sistema permetterà di correlare l’andamento della temperatura con l’ovulazione e di osservare come il sonno influenzi energia e umore, fornendo così un quadro dinamico e personalizzato della salute femminile.

Peraltro, la partnership prevede anche benefici concreti per le utenti di entrambe le piattaforme. Infatti le iscritte a Clue riceveranno offerte esclusive per l’acquisto del Luna Ring, mentre chi già utilizza il dispositivo potrà accedere con sconti dedicati alle funzioni avanzate di Clue. Inoltre, Luna diventerà partner wearable ufficiale all’interno dell’app di Clue, garantendo un’integrazione solida tra i due ecosistemi.

“Un nuovo standard per il benessere femminile”

Amit Khatri, fondatore di Luna, ha commentato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Clue per fissare un nuovo punto di riferimento nel campo del benessere femminile. Il nostro sistema LifeOS trasforma segnali quotidiani come temperatura, sonno e recupero in analisi adattive che evolvono insieme all’utente. Unendo questa tecnologia all’esperienza di Clue nel ciclo ormonale, offriamo una comprensione olistica dei cambiamenti fisiologici in ogni fase della vita.”

Anche Rhiannon White, CEO di Clue, ha sottolineato il valore dell’accordo:

“La nostra missione è aiutare donne e persone con ciclo a comprendere meglio il proprio corpo e a prendere il controllo della propria salute. Con Luna possiamo integrare i dati biometrici con il tracciamento ormonale, offrendo una visione più connessa del benessere e permettendo alle utenti di riconoscere i propri schemi fisiologici con maggiore consapevolezza.”

Questa collaborazione rappresenta un passo cruciale verso una nuova generazione di salute digitale, dove i dati non restano isolati ma vengono trasformati e integrati per creare consigli personalizzati. Ebbene, Luna e Clue puntano dunque a fornire potere decisionale alle donne, aiutandole a comprendere e gestire in modo proattivo il proprio equilibrio fisico e mentale in ogni fase della vita.