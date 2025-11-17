Zepp Health ha avviato il rilascio del firmware 3.3.4.1 per l’Amazfit T-Rex 3 Pro, introducendo una serie di miglioramenti e funzioni richieste dagli utenti. La novità che ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati è il supporto completo per il sensore Helio Strap, che ora può essere utilizzato come fonte esterna per la frequenza cardiaca durante gli allenamenti.

Una funzione estremamente utile che evidenzia, peraltro, una carenza strategica da parte di Garmin, rimasta indietro su una funzione simile per il suo Index Sleep Monitor nonostante l’evidente vantaggio competitivo nel mondo degli sportwatch e dei sensori per il monitoraggio delle metriche di salute. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Helio Strap cuore pulsante di un ecosistema Amazfit sempre più integrato

L’Helio Strap, come l’Index Sleep Monitor di Garmin e i vari Whoop, è progettato per essere indossato sulla parte superiore del braccio o al polso. Ebbene, con il nuovo aggiornamento, il T-Rex 3 Pro potrà sfruttare il sensore del bracciale in tempo reale durante l’attività fisica. Questa soluzione è ovviamente più stabile rispetto ai dati raccolti dal polso e garantisce una precisione superiore nel monitoraggio del battito cardiaco, soprattutto in sessioni di corsa o allenamenti intensi.

In pratica dunque sarà ora possibile collegare il T-Rex 3 Pro all’Amazfit Helio Strap e ottenere dati di frequenza cardiaca più affidabili, senza la necessità di una fascia toracica.

L’occasione mancata di Garmin

Il paragone con Garmin è inevitabile. L’Index Sleep Monitor, che fa parte della stessa categoria dio prodotto, condivide un design simile e la capacità di rilevare la frequenza cardiaca, resta un dispositivo confinato al monitoraggio notturno. Nonostante il vantaggio competitivo e in termini di risorse dell’azienda, questo non può ancora essere abbinato ai wearable Garmin come sorgente attiva di dati durante l’esercizio, nonostante l’hardware lo permetterebbe.

Questa non-scelta ha indubbiamente lasciato perplessi molti utenti della piattaforma Garmin Connect. La casa statunitense avrebbe potuto abilitare la connettività in tempo reale, rendendo l’Index una vera alternativa alle classiche fasce cardio. Invece, il dispositivo continua a essere limitato al rilevamento del sonno in grado solo di caricare i dati solo a posteriori.

Zepp Health, al contrario, ha colto l’occasione per offrire una soluzione pratica e particolarmente apprezzata: la possibilità di usare un solo dispositivo per più contesti, dalla notte agli allenamenti outdoor, senza rinunciare alla precisione, può rivelarsi davvero interessante in modo da poter avere una coerenza nella misurazione della frequenza cardiaca in qualsiasi attività si stia facendo, dall’allenamento al sonno.

Le altre novità del firmware 3.3.4.1

Oltre all’integrazione con l’Helio Strap, il nuovo aggiornamento porta anche diverse altre migliorie al T-Rex 3 Pro. Sarà ora possibile scattare screenshot direttamente dal display dell’orologio, mentre la sezione navigazione supporta un numero maggiore di modalità per attività all’aperto.

Anche la modalità Immersioni Ricreative riceve ottimizzazioni, sebbene Zepp Health non abbia specificato nel dettaglio le modifiche. È stata inoltre aggiunta la possibilità di modificare o eliminare i pisolini registrati, offrendo maggiore controllo sulla gestione del sonno.

Come di consueto, non mancano correzioni di bug e miglioramenti generali alla stabilità, anche se il changelog non elenca le singole modifiche. Nel complesso, l’aggiornamento conferma l’impegno del brand nel mantenere il T-Rex 3 Pro, propria punta di diamante, costantemente aggiornato e competitivo.

Insomma, con il supporto al Helio Strap, Zepp Health ha dimostrato di saper ascoltare la community e sfruttare al meglio le potenzialità dei propri dispositivi, aprendo l’ecosistema a nuovi utilizzi pratici e riuscendo a integrare due dispositivi per migliorare l’esperienza di allenamento per i propri utenti.

Dall’altra parte, invece, l’Index Sleep Monitor di Garmin rimane ancora un accessorio statico, relegato a una sola funzione. Chissà che questa lezione rifilata da Zepp Health non possa portare Garmin a riconsiderare la propria scelta e concedere maggiore libertà ai propri utenti.