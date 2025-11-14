Dopo alcune settimane di rollout silenzioso, Whoop ha ufficialmente annunciato, tramite mail agli utenti, l’espansione globale della funzione Advanced Labs Uploads, che consente agli utenti di caricare gratuitamente i propri risultati medici direttamente nell’app.

La novità rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia dell’azienda, che punta a trasformare Whoop da semplice fitness tracker in una vera e propria piattaforma di salute integrata in cui metriche, abitudini e test di laboratorio si uniscono nell’offrire un quadro olistico e completo della salute degli utenti.

Whoop si appresta a diventare una piattaforma ancora più completa

La funzione, avvistata inizialmente da alcuni membri fuori dagli Stati Uniti, è ora disponibile per tutti gli iscritti a livello mondiale, inclusi Europa e Asia. Gli utenti possono caricare PDF o screenshot dei propri esami del sangue, come livelli di colesterolo, ormoni o carenze vitaminiche, indipendentemente dal laboratorio o dal paese in cui sono stati effettuati.

Una volta caricati, i dati vengono digitalizzati e mappati automaticamente su oltre 65 biomarcatori, che vengono poi correlati ai parametri fisiologici quotidiani già tracciati da Whoop, come sonno, recupero e carico di allenamento.

L’AI Coach integrato analizza quindi queste correlazioni e fornisce consigli personalizzati “basati sulla scienza”, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a comprendere come le loro abitudini influenzino la salute interna nel lungo periodo.

Fase uno completa, la prossima arriverà nel 2026

Come recitano anche le mail promozionali con cui l’azienda ha comunicato la novità ai propri abbonati, l’attuale espansione riguarda esclusivamente la possibilità di caricare i risultati esistenti. La seconda fase del programma, invece, prevede la possibilità di prenotare test del sangue direttamente tramite Whoop, con revisione clinica dei risultati.

Al momento, questa parte del servizio resta disponibile solo negli Stati Uniti, ma l’azienda ha confermato che il lancio internazionale è previsto nei prossimi mesi, probabilmente nel corso del 2026.

Con l’introduzione globale degli upload di Advanced Labs, Whoop si posiziona come una delle prime piattaforme fitness a integrare analisi mediche esterne in un unico ecosistema digitale.

Questa espansione rappresenta anche una risposta diretta alla crescente concorrenza nel settore del benessere digitale. Soluzioni come gli Health Panels di Oura o il sistema Blood Vision di Ultrahuman stanno seguendo una direzione simile, puntando a creare un ponte tra i dati biometrici ottenuti tramite dispositivi indossabili e quelli raccolti attraverso gli esami di laboratorio.