Come da programma, la finlandese Polar ha da poche ore annunciato il nuovo Polar LOOP, una fitness band piuttosto minimal che non integra alcun display e non necessita di alcun abbonamento.

Con questo dispositivo, che inaugura un’inedita famiglia di dispositivi richiesta a gran voce dai clienti del brand, l’azienda punta a sfidare ad armi pari WHOOP con un dispositivo che, senza le distrazioni rese possibili dalla presenza di uno schermo, sia in grado di monitorare frequenza cardiaca, attività fisica, sonno e recupero delle energie, sincronizzando tutti i dati con l’app dedicata.

Polar LOOP è ufficiale

Le prime conferme erano arrivate già nel mese di giugno, seguite poi da un più corposo teaser nel mese di agosto ma oggi è tutto ufficiale: nonostante sia ben più nota per i propri sportwatch dotati di display, GPS e strumenti avanzati per l’allenamento, Polar ha presentato la sua prima smartband senza display, chiamata Polar LOOP, definita come il “dispositivo indossabile più indossabile di sempre“.

Niente schermo e niente abbonamento

Come anticipato in apertura, l’obiettivo di questo dispositivo è molto semplice: sfidare i braccialetti senza schermo del gigante di questo segmento, ovvero WHOOP. Per farlo, Polar ha praticamente spostato sul mercato consumer il Polar 360 dedicato all’utenza business, inclusa una sua peculiarità: non è necessario un abbonamento per sfruttarne le potenzialità.

L’abbonamento è infatti una parte fondamentale per le smartband targate WHOOP, regine finora nel segmento dei dispositivi per il “monitoraggio discreto” ma legate a un abbonamento che “blocca” alcune funzionalità avanzate.

Da questo punto di vista, Polar LOOP include tutto ciò che serve: è in grado di memorizzare fino a quattro settimane di dati per poi sincronizzarle in cloud (con una politica che non prevede la vendita dei dati degli utenti) tramite l’app companion Polar Flow.

Funzioni basilari e autonomia più che sufficiente

Dal punto di vista del monitoraggio, la nuova smartband targata Polar è in grado di tenere sotto controllo il numero di passi e l’attività fisica, ma anche metriche della salute come frequenza cardiaca, qualità del sonno e recupero dell’energia, affidandosi ai sensori Precision Prime proprietari di Polar.

Compatta e leggera (parliamo di 29 grammi con cinturino), la Polar LOOP integra una batteria da 170 mAh che promette un’autonomia pari a 8 giorni: non parliamo di miracolo (WHOOP 5, ad esempio, promette 14 giorni di autonomia) ma è comunque un dispositivo che richiede massimo una ricarica alla settimana.

Specifiche tecniche di Polar LOOP

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della nuova smartband Polar LOOP.

Dimensioni: 27 x 42 x 9 mm

x x Peso: 29 grammi (con cinturino)

(con cinturino) Materiali: acciaio (cassa e ghiera)

(cassa e ghiera) Impermeabilità: 3 ATM (WR30)

(WR30) Display: assente

Prestazioni: CPU da 64 MHz RAM da 1,3 MB Memoria interna da 16 MB (per quattro settimane di dati)

Connettività: Bluetooth 5.1 Compatibilità con Android e iOS App Polar Flow

Sensori: Accelerometro , sistema proprietario Precision Prime

, Batteria: Li-Po da 170 mAh Autonomia da 8 giorni

da

Immagini di Polar LOOP

Disponibilità e prezzo di Polar LOOP

Il nuovo Polar LOOP è già disponibile al pre-ordine (anche in Italia) sul sito ufficiale dell’azienda (presto dovrebbe arrivare anche su Amazon), con le prime consegne che sono in programma tra sette giorni, ovvero il 10 settembre 2025.

Disponibile nelle tre finiture Brown Copper, Greige Sand e Night Black, la smartband ha un prezzo consigliato pari a 179,90 euro. È possibile acquistare un cinturino extra (sia nelle tre colorazioni sopra-citate che nelle colorazioni Orange Flame, Forest Green e Ocean Blue) aggiungendo 19,90 euro al totale.

Polar ha voluto accontentare i propri utenti, lanciando questo dispositivo richiesto a gran voce che va a sfidare le smartband senza schermo di WHOOP ma, a differenza delle soluzioni proposte dal brand statunitense, non “nasconde” (almeno per il momento) dietro un abbonamento alcune funzionalità. Solo il tempo ci dirà se questa mossa potrà (o meno) essere azzeccata e soprattutto se WHOOP proverà a rispondere.