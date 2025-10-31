Whoop, una delle aziende pioniere della rivoluzione delle smart band dedicate al benessere a tutto tondo, sarebbe pronta a entrare in una nuova fase del monitoraggio della salute e di tutti i parametri che ne conseguono.

Secondo le segnalazioni degli utenti su Reddit, Whoop Advanced Labs, la piattaforma dedicata all’analisi biometrica avanzata integrata nel sistema Whoop, sarebbe pronta ad arrivare anche fuori dagli Stati Uniti. Diversi membri della community, tra cui anche noi della redazione, in Europa, Medio Oriente e Asia hanno riferito di aver ricevuto un’email da parte dell’azienda che annuncia l’imminente espansione internazionale, a partire da una prima fase gratuita prevista entro la fine del 2025.

Whoop Advanced Labs prepara la propria espansione internazionale

Come potete notare dalle seguenti schermate, la comunicazione descrive un rollout in due fasi. La prima introdurrà una funzione gratuita che permetterà agli iscritti di caricare i propri risultati di laboratorio direttamente nell’app Whoop, integrandoli con i dati di recupero, sforzo e sonno già monitorati dal dispositivo.

In pratica, sarà possibile aggiungere esami come i livelli di colesterolo, ormoni o altri parametri ematochimici, così da centralizzare i dati clinici personali in un unico spazio. Questa integrazione consentirà agli utenti di osservare per la prima volta la relazione tra i propri indicatori fisiologici e le metriche quotidiane rilevate dal bracciale Whoop.

Secondo alcune testimonianze, questa prima fase potrebbe prendere il via già a novembre 2025, inizialmente in modalità gratuita per favorire la raccolta e l’allineamento dei dati prima del lancio completo del servizio.

Test clinici integrati e analisi AI

Il secondo step, previsto per il 2026, introdurrà la versione completa e a pagamento di Whoop Advanced Labs, che negli Stati Uniti ha un costo di partenza di 199 dollari. In questa modalità gli utenti potranno prenotare un test del sangue completo da 65 biomarcatori direttamente tramite l’app Whoop.

I risultati verranno poi analizzati da un team di medici e integrati nell’app attraverso l’AI Coach, il sistema di intelligenza artificiale che fornisce suggerimenti personalizzati per migliorare performance, recupero e benessere generale. L’obiettivo è combinare la misurazione continua offerta dal dispositivo con analisi cliniche approfondite, creando un ecosistema di dati che unisce monitoraggio in tempo reale e medicina preventiva.

Advanced Labs era stato annunciato per la prima volta insieme al lancio dei dispositivi Whoop 5.0 e Whoop MG a maggio 2025, per poi debuttare ufficialmente negli Stati Uniti a settembre con una lista d’attesa di oltre 350.000 persone.

Con questa mossa, Whoop si posiziona in diretta competizione con realtà come Oura, che ha introdotto i suoi Health Panels, e Ultrahuman, con la piattaforma Blood Vision; piattafoeme che remano verso la stessa direzione ovvero l’integrazione dei dati clinici e biometrici all’interno delle proprie app, che già contengono un gran numero di metriche, per fornire un quadro completo e personalizzato della salute dell’utente.

La corsa verso una sinergia tra wearable e diagnostica medica sta dunque accelerando. L’arrivo di Whoop Advanced Labs in nuovi mercati conferma che la frontiera della tecnologia indossabile non è più solo il monitoraggio dell’attività fisica, ma l’unione tra analisi scientifica e benessere quotidiano.