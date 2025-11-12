Durante lo State of Play Japan, Sony ha sorpreso i fan con un annuncio decisamente inaspettato: un monitor da gaming ufficiale a marchio PlayStation, pensato non solo per le console PS5 e PS5 Pro, ma anche per l’utilizzo su PC e Mac. Si tratta di un display da 27 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel), supporto HDR e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, anche se, come precisato dall’azienda, la frequenza sarà limitata a 120 Hz quando collegato a una console PS5.

Sony presenta un monitor pensato per l’ecosistema PlayStation (e non solo)

Secondo quanto dichiarato da Hideaki Nishino, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, questo monitor è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco desktop ottimale con una PS5; il design infatti non si limita a garantire alte prestazioni visive, Sony ha integrato anche un gancio di ricarica retrattile per il controller DualSense, che si estende dal retro del monitor e permette di ricaricare il pad direttamente quando non è in uso. Un dettaglio apparentemente semplice, ma che esprime bene la volontà del produttore di unificare estetica, funzionalità e comodità d’uso in un unico accessorio.

Il nuovo monitor offre inoltre il supporto completo al Variable Refresh Rate (VRR), con compatibilità HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, oltre a un sistema di Auto HDR Tone Mapping capace di ottimizzare automaticamente i parametri HDR quando collegato a una PS5 o PS5 Pro; in altre parole, l’utente non dovrà preoccuparsi di regolare manualmente luminosità, contrasto o saturazione, il monitor farà tutto da sé per offrire immagini vivide e coerenti con i contenuti in riproduzione.

Entrando più nel dettaglio, Sony ha confermato che il pannello è di tipo IPS QHD, con una copertura cromatica ideale per il gaming e un’ottima resa dei colori anche fuori asse; la dotazione di porte è altrettanto interessante:

due ingressi HDMI 2.1 (fino a 240 Hz, VRR, FRL)

una DisplayPort 1.4 (con supporto DSC e fino a 240 Hz)

due porte USB-A e una USB-C, utilizzabili anche per connettere adattatori PlayStation Link o altri dispositivi compatibili

jack audio da 3,5 mm e altoparlanti stereo integrati

compatibilità con montaggio VESA per chi desidera installarlo su supporti o bracci regolabili

Un set di connessioni completo, che rende il monitor adatto non solo al mondo PlayStation, ma anche a chi cerca un display versatile per il proprio PC da gaming o laptop.

Il debutto di questo monitor arriva pochi mesi dopo la presentazione dei Pulse Elevate, i nuovi altoparlanti desktop portatili per PS5, PC e PlayStation Portal, previsti per il 2026. Tutto lascia pensare che Sony stia spingendo sempre più verso un ecosistema integrato, capace di estendere l’esperienza PlayStation anche oltre la console stessa. Non a caso, negli ultimi mesi l’azienda ha introdotto anche il multi-pairing per i controller DualSense, permettendo di passare rapidamente da PS5 a PC e viceversa senza dover ripetere ogni volta l’associazione.

Il monitor da 27 pollici a marchio PlayStation sarà disponibile negli Stati Uniti e in Giappone, ma non è ancora chiaro se e quando arriverà anche in Europa; Sony non ha rilasciato dettagli sul prezzo, che rimane per ora avvolto nel mistero, ma è plausibile aspettarsi una cifra in linea con le soluzioni premium del mercato viste le specifiche e la presenza di funzioni esclusive.

In definitiva, Sony sembra intenzionata a trasformare la scrivania dei videogiocatori in un vero e proprio PlayStation hub, dove console, accessori e PC convivono in un ecosistema sempre più coeso e riconoscibile.