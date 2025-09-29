Nel corso delle ultime ore, un nuovo leak sembrerebbe confermare l’esistenza di un secondo modello “aggiornato” di PlayStation 5 Pro (la versione più completa e potente dell’ultima console casalinga Sony) e una terza versione del controller DualSense, con importanti novità per le sue specifiche tecniche e le sue funzionalità: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 5 Pro si rinnova? Cosa sappiamo finora

Il portale polacco PPE avrebbe recentemente condiviso i primi dettagli provenienti dall’informatore Graczdari in merito al presunto secondo modello di PlayStation 5 Pro, classificato attualmente con il codice seriale CFI-7121. Le differenze con il primo modello uscito l’anno scorso sul mercato riguarderebbero in particolar modo la gestione dell’efficienza energetica: la versione rinnovata avrebbe infatti un consumo energetico inferiore del 3%, anche se si tratta di un valore decisamente poco significativo e “impattante”.

Quanto alla memoria interna, invece, non ci sarebbero evidenti cambiamenti, al contrario del modello di PlayStation 5 Slim Digital recentemente annunciato con appena 825 GB: si parla infatti di un SSD da 2 TB, lo stesso visto sulla prima versione di PlayStation 5 Pro.

Lo stesso leak di cui sopra includerebbe inoltre la possibile presenza del DualSense V3, ovvero la terza iterazione del controller, per l’occasione incluso anche all’interno della seconda versione di PlayStation 5 Pro, oltre che venduto separatamente. Tra le caratteristiche più importanti della nuova versione figura in particolare la possibilità di rimuovere la batteria, una funzionalità del tutto unica e mai vista di recente su altri controller e periferiche delle compagnie concorrenti come Microsoft o Nintendo: questo permetterebbe, per esempio, di sostituire senza problemi la batteria del controller nel momento in cui questa si scarica.

Il nuovo controller dovrebbe inoltre migliorare (se non rimuovere totalmente) il fastidioso drift delle leve analogiche, che affliggeva spesso e volentieri numerose unità del DualSense precedentemente messe in commercio, causando non pochi problemi durante le sessioni di gioco.

Il lancio del secondo modello di PlayStation 5 Pro e del DualSense V3 sarebbero verosimilmente previsti per il mese di novembre, anche se al momento i dettagli precisi scarseggiano. Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice stessa. Rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti ufficiali a tal proposito direttamente da Sony, che arriveranno probabilmente entro le prossime settimane.