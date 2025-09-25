Lo State of Play di settembre 2025 è stato un concentrato di novità: in 40 minuti PlayStation ha mostrato trailer inediti, gameplay esclusivi e ha svelato date di uscita molto attese.

Se vi siete persi l’evento PlayStation o volete un riassunto, siete capitati nel posto giusto: andiamo a scoprire insieme tutti gli annunci e i trailer del PlayStation State of Play di settembre 2025.

Tutte le novità e gli annunci dello State of Play PlayStation di settembre 2025

In un settore videoludico affollato che si muove a ritmo frenetico con appassionati sempre più esigenti, Sony ha alzato il sipario su alcuni tra i titoli più attesi del momento tra cui la campagna di Battlefield 6, il primo assaggio del tanto anticipato Marvel’s Wolverine, passando per remaster storiche e nuove IP, l’evento ha offerto un’ampia panoramica su quello che i giocatori potranno aspettarsi nei prossimi mesi.

Procediamo con ordine, o cliccate sull’indice sul titolo che più vi interessa, e vediamo tutte le novità e i trailer dello State of Play di settembre.

Battlefield 6

Il titolo ha aperto l’evento con la tanto attesa campagna single player di Battlefield 6. In questa edizione i giocatori vestiranno i panni della squadra Dagger 1-3, un’unità d’élite dei Marine Raiders impegnata a contrastare Pax Armata, una compagnia militare privata pronta a sfruttare la debolezza della NATO.

La narrativa si sviluppa su scala globale, con la possibilità di passare da un membro all’altro e impartire ordini tattici al resto della squadra.

Chronoscript: The Endless End

DeskWorks Inc., in collaborazione con Shueisha Games, ha presentato un titolo d’azione e avventura in 2D che trasporta i giocatori in un mondo fatto di parole.

Lo stile visivo e le meccaniche originali promettono di replicare la creatività di RPG Time!, arricchendola con nuove dinamiche interattive.

Code Vein II

Confermata la data di uscita: il 30 gennaio 2026 su PS5. Il nuovo capitolo mescola vampiri e umani in un futuro oscuro, con combattimenti serrati e alleati fidati pronti a sostenere il protagonista contro avversari spietati.

Crimson Desert

Pearl Abyss ha rivelato che il suo ambizioso open world arriverà su PlayStation 5 il 19 marzo 2026. Il trailer mostrato si è concentrato sulla trama e sugli eventi che accompagneranno l’avventura nel vasto continente di Pywel.

Deus Ex Remastered

Aspyr ed Eidos-Montréal riportano in vita il celebre simulatore cyberpunk. La remastered per PS5, in arrivo il 5 febbraio 2026, modernizza comandi e grafica prendendo spunto da Human Revolution e Mankind Divided, con illuminazione avanzata e personaggi rielaborati.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Il classico per PS2 torna in versione aggiornata con Unreal Engine 5. La nuova edizione uscirà il 19 marzo 2026, portando con sé migliorie grafiche e tecniche che valorizzano le fondamenta della serie.

Controller DualSense Edizione Limitata God of War

Per celebrare i 20 anni della saga, Sony ha presentato un controller in edizione limitata ispirato a Kratos. Il design richiama la carnagione cenerea e l’iconico tatuaggio rosso del Fantasma di Sparta. Sarà disponibile da ottobre, con preordini aperti dal 3 ottobre.

Gran Turismo 7

Kazunori Yamauchi ha annunciato un traguardo storico: la saga ha superato le 100 milioni di copie vendute. Per l’occasione, GT7 riceverà a dicembre lo Spec III Update, il più grande aggiornamento mai realizzato per il titolo, con nuovi circuiti, otto auto inedite e tante funzioni extra.

Halloween

IllFonic trasforma l’iconica saga horror in un’esperienza interattiva per PS5. Il gioco, previsto per l’8 settembre 2026, offrirà sia una modalità storia single player sia un multiplayer asimmetrico dove impersonare Michael Myers o gli abitanti di Haddonfield.

Last Epoch

Il GDR d’azione approda su PS5 insieme alla sua prima grande espansione, Last Epoch: Oryboss. Sarà giocabile in solitaria o in cooperativa fino a tre giocatori, con un sistema di ricompense profondo e tutti i contenuti stagionali già pubblicati.

Let It Die: Inferno

Il roguelite PvPvE debutterà il 3 dicembre 2025. I giocatori vestiranno i panni di un Raider immortale chiamato a esplorare l’Inferno, sfidando altri utenti e creature mostruose con armi uniche e abilità speciali.

Marvel’s Wolverine

Insomniac Games ha finalmente mostrato il primo gameplay del titolo dedicato al mutante artigliato, in arrivo nell’autunno 2026. L’obiettivo è restituire l’essenza di Wolverine con combattimenti rapidi, violenti e spettacolari, all’interno di una trama originale e avvincente.

Microsoft Flight Simulator 2024

Il simulatore di volo arriverà anche su PS5, con missioni generate dinamicamente, sfide competitive e un vasto mondo da esplorare. La data precisa di lancio sarà comunicata prossimamente.

Nioh 3

Koei Tecmo ha svelato nuovi dettagli sul terzo capitolo della saga. Nioh 3 arriverà su PS5 il 6 febbraio 2026, con un sistema di combattimento evoluto e nuovi personaggi pronti a calarsi in un Giappone fantasy.

Saros

Housemarque ha mostrato un nuovo approfondimento su ambientazioni e meccaniche di Saros, titolo ambientato sul pianeta alieno Carcosa. L’uscita è prevista nel 2026, ma lo studio promette già ora un’esperienza ricca di dettagli e combattimenti intensi.

Sonic Racing: CrossWorlds

Il racing game accoglie Mega Man e Proto Man come personaggi giocabili, insieme a un tracciato ispirato al castello del Dr. Wily. Il pacchetto DLC sarà disponibile a inizio 2026 ed è incluso nella Digital Deluxe Edition.

The Seven Deadly Sins: Origin

Il GDR open world tratto dall’omonimo manga e anime giapponese arriverà su PS5 il 28 gennaio 2026. Il gameplay mostrerà nuove meccaniche e modalità cooperative.

Zero Parades – For Dead Spies

ZA/UM, lo studio di Disco Elysium, ha presentato il suo nuovo RPG narrativo. I giocatori vestiranno i panni di Hershel, un agente che vive in un mondo fatto di tradimenti e diffidenza, dove il fallimento sembra inevitabile.

PlayStation Plus

Per celebrare il TLOU Day, The Last of Us Parte II entra nel catalogo dal 26 settembre. Entro fine anno arriverà anche Alan Wake II tra i giochi mensili, mentre nella sezione classici di Premium saranno disponibili Tekken 3, Soulcalibur III e Tomb Raider Anniversary.

Lo State of Play di settembre 2025 ha dimostrato ancora una volta la volontà di PlayStation di alternare grandi ritorni e nuove esperienze. Con un calendario fitto di uscite tra fine 2025 e il 2026, gli appassionati avranno molto da aspettarsi su PS5.

Questi dunque tutti gli annunci e i trailer mostrati durante lo State of Play di settembre 2025 di PlayStation. Quali delle novità qui sopra state aspettando con maggiore trepidazione? Fatecelo sapere.