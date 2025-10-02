Il 29 settembre del 1995, la prima PlayStation uscì ufficialmente in Europa e negli Stati Uniti, registrando un clamoroso successo in termini di vendite, sia a livello di console che dei singoli videogiochi. Da quel giorno sono ormai passati ben 30 anni, e per festeggiare questo importante traguardo PlayStation ha deciso di portare avanti diverse iniziative legate al merchandising: scopriamole insieme nel dettaglio.

30 anni di PlayStation: libro da 245 sterline e scarpe Rebook a tema

La prima iniziativa riguarda in particolare il lancio di uno speciale libro fotografico da collezione composto da ben 400 pagine, che stando a quanto dichiarato dal portale ufficiale PlayStation Blog percorrerà istante dopo istante i momenti salienti della storia di PlayStation e delle sue icone più famose come Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, Jak & Daxter e tante altre ancora: a fare la differenza in questo caso saranno numerosi artwork, concept art e dietro le quinte inediti delle varie saghe. Il libro sarà venduto ad un prezzo di 245 sterline nella sua variante Deluxe e a 95 sterline nella sua variante standard.

Si tratta di un prodotto realizzato in collaborazione con la casa editrice Read-Only Memory, già conosciuta in precedenza per alcuni approfondimenti e speciali del mondo dei videogiochi, spaziando dalle console di SEGA fino alla lore della celebre saga Nintendo di The Legend of Zelda.

Il libro da collezione sarà a tiratura limitata, pari a 1994 copie, numero che rappresenta un chiaro riferimento all’anno di lancio in Giappone della prima PlayStation. Per chi fosse interessato ad acquistarlo, ci sarà un po’ da attendere: il libro fotografico sarà infatti disponibile sui mercati di tutto il mondo nel corso della primavera 2026, ma è già possibile prenotarlo dal sito ufficiale di Read-Only Memory.

Oltre a questo libro da collezione, Sony ha recentemente annunciato sui propri account social una speciale collaborazione con Rebook, noto marchio sportivo, per dare vita a tre nuovi modelli di sneakers a tema PlayStation. I nuovi modelli prenderanno decisamente ispirazione dallo stile anni ’90, perfettamente in linea con il periodo di lancio della prima PlayStation, con lo storico logo colorato della prima console Sony in corrispondenza della parte laterale delle scarpe.

Al contrario del libro, però, non conosciamo attualmente il prezzo di lancio delle varie sneakers di Rebook a tema PlayStation, che arriveranno all’interno di un packaging speciale che strizza decisamente l’occhio a quello della prima console di Sony. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Sony, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.