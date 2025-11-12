MSI amplia la propria linea di dispositivi handheld con la nuova MSI Claw 7 AI+, una console pensata per offrire prestazioni di alto livello in un formato compatto e facilmente trasportabile. Dopo il debutto della Claw 8 AI+, l’azienda taiwanese continua a investire nel segmento del gaming mobile, proponendo una soluzione che promette un buon equilibrio tra potenza, autonomia e comfort d’uso.

Il nuovo modello, disponibile in Italia a 899 euro, punta su una piattaforma hardware di ultima generazione e un design curato per chi non vuole rinunciare ai propri titoli preferiti, anche in mobilità.

MSI Claw 7 AI+: Intel Core Ultra e display a 120Hz per il gaming portatile

La MSI Claw 7 AI+ riprende parte delle caratteristiche della sorella maggiore Claw 8 AI+, ma si distingue per una maggiore propensione alla portabilità. Il cuore del dispositivo è un processore Intel Core Ultra 7, affiancato dalla GPU integrata Intel Arc, una combinazione che permette di gestire con fluidità anche i giochi più impegnativi, pur mantenendo un form-factor compatto.

Il display da 7 pollici Full-HD con refresh rate a 120 hertz garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per titoli d’azione e FPS, mentre il sistema di raffreddamento avanzato contribuisce a mantenere temperature contenute anche durante le sessioni più lunghe. MSI ha inoltre lavorato sull’ergonomia del dispositivo, riducendo il peso complessivo e migliorando la presa, così da assicurare un comfort prolungato e un’esperienza utente completa.

Non solo prestazioni ed ergonomia per questa MSI Claw 7 AI+, un dispositivo che guarda anche alla versatilità offrendo supporto Thunderbolt 4 aggiuntivo che amplia le possibilità d’uso; grazie a questa caratteristica infatti, è possibile collegare la Claw 7 AI+ a un monitor esterno, a una docking station o a una GPU esterna per sfruttare un setup di grado desktop.

Anche l’autonomia dichiarata dal produttore è migliorata rispetto ai modelli precedenti, questo grazie a ottimizzazioni hardware e software mirate a ridurre i consumi energetici; a bordo inoltre troviamo una batteria da 54,5 WHr che secondo l’azienda permette oltre 19 ore di autonomia.

Ricordiamo che la nuova arrivata in casa MSI amplia un catalogo più ampio che vede a listino modelli top come la più nota Claw 8 AI+, destinata a chi punta alle prestazioni senza compromessi. Questa versione, basata sempre su CPU Intel Core Ultra 7, integra il sistema di dissipazione Cooler Boost HyperFlow, doppie porte Thunderbolt 4 e funzionalità Copilot+, offrendo un’esperienza d’uso vicina a quella di un mini PC da gioco.

Anche Claw 7 AI+ rientra nell’ecosistema dei PC Copilot+, inoltre entrambi modelli condividono l’integrazione con MSI App Player, che permette di gestire nella stessa libreria titoli Windows e Android, ampliando così la versatilità del dispositivo. Per chi invece punta a contenere il budget, segnaliamo infine che MSI propone anche la Claw A1M, una soluzione entry-level con schermo FHD a 120 Hz, processori Intel Core Ultra 5 o 7 e 16 GB di RAM LPDDR5, il tutto a partire da soli 399 euro.

Specifiche tecniche MSI Claw 7 AI+

CPU: Intel Core Ultra 7 258V 8 core (4+4), 12 MB Cache, 4,8 GHz NPU 47 da TOPS

GPU: Integrata Intel Arc 140V GPU

Display touch 7″ FHD (1920x1080P) refresh a 120 Hz, copertura 100%s sRGB

Memoria: 32 GB LPDDR5x 8.533 MT/s

Storage: SSD PCIe Gen4 512 GB Slot: 1x M.2 2230 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)

Controlli: Pulsanti RGB ABXY Stick analogici RGB L & R Hall D-pad Tigger analogici L & R Hall Effect Bumper L & R Pulsanti View e Menu Pulsante MSI Center M Pulsante Impostazioni Pulsante Macro (M1/M2)

Lettore di impronte

Rete: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3

Audio: 1x Combo Jack Mic-in/Cuffie-out 2x altoparlanti da 2 watt

Batteria a 6 celle da 54.5 WHr Autonomia dichiarata: oltre 19 ore

Alimentatore da 65 watt

Porte: 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort/ Power Delivery 3.0) 1x Micro SD Card Reader

Dimensioi: 290 x 117 x 21,2 mm

Peso: 675 grammi

Garanzia: 2 anni

Sistema operativo: WIndows 11 Home

Dove acquistare la nuova console MSI Claw 7 AI+

La MSI Claw 7 AI+ è già disponbile presso i rivenditori e maggiori partner dell’azienda; per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale MSI, mentre segnaliamo che il dispositivo dovrebbe arrivare presto anche su Amazon, dove tra l’altro sono disponibili anche le altre varianti.