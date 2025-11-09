Ayaneo ha svelato ufficialmente Next 2, la sua nuova console portatile basata su sistema operativo Windows che punta a ridefinire il concetto di gaming on the go. Il dispositivo integra il potentissimo processore AMD Ryzen AI Max+ 395, una APU di fascia alta che coniuga prestazioni da PC desktop e AI avanzata, garantendo al contempo un chip grafico integrato che non dovrebbe deludere grazie anche al supporto per le tecnologie AMD di ultima generazione. Ma vediamo meglio il tutto, sempre basandoci su quanto ha condiviso con noi l’azienda.

Ayaneo Next 2: potente e attento alle esigenze dei gamer

Come anticipato sopra, il cuore di Ayaneo Next 2 è l’APU di ultima generazione AMD Ryzen AI Max+ 395, un chip dotato di 16 core e 32 thread basato su architettura Zen 5, abbinato a una GPU integrata Radeon 8060S, basata a sua volta su architettura RDNA 3.5. Secondo le prime informazioni, il livello prestazionale di questo binomio si avvicinerebbe a quello di una GeForce RTX 4060 laptop, collocando la Next 2 tra le console Windows più potenti in circolazione, insieme alle proposte di GPD e OneXPlayer basate sulla piattaforma AMD Strix Halo.

Per gestire al meglio una configurazione così potente, Ayaneo ha ideato un sistema di raffreddamento avanzato a doppia ventola, progettato per mantenere temperature stabili anche durante le sessioni di gioco più impegnative. L’azienda non ha ancora comunicato i dettagli sul display, ma parla di un pannello premium, secondo alcune indiscrezioni un IPS da 8,4 pollici con risoluzione 2.560×1.600 pixel (ignote le altre specifiche).

Sul fronte dell’ergonomia, Ayaneo ha puntato su un design più arrotondato rispetto ai modelli precedenti, ispirandosi chiaramente al layout dei controller Xbox. La disposizione dei comandi include i classici tasti ABXY, levette analogiche offset, un D-pad a otto direzioni e due touchpad circolari posti sotto gli stick. A bordo troviamo inoltre quattro pulsanti posteriori personalizzabili e grilletti a doppia modalità, capaci di passare dal funzionamento analogico a quello “hair trigger”.

Un altro elemento distintivo della console sono i joystick TMR (Tunneling Magnetoresistance), scelti per la loro maggiore precisione e la ridotta tendenza al drift, un problema che spesso affligge le console portatili tradizionali. Andando avanti nelle specifiche, dobbiamo anticiparvi che Ayaneo non ha ancora svelato la capacità della batteria, limitandosi a definirla “extra large”; mancano per ora anche informazioni ufficiali su quantitativo di RAM e storage, ma le prime stime parlano di 32 GB di memoria e 1 TB di SSD come configurazione di base.

Disponibilità, prezzo e dettagli ancora in sospeso

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, non ci sono ancora date, regioni o costi confermati. Tuttavia, analizzando la dotazione hardware, si presume che la Ayaneo Next 2 dovrebbe posizionarsi intorno ai 1.500 dollari, una cifra non indifferente che la collocherebbe nella fascia premium del mercato delle console Windows.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Ayaneo però, molti dettagli tecnici della Next 2 devono ancora essere confermati; l’azienda in sostanza si è limitata a presentare il design e la nuova piattaforma hardware, sottolineando le prestazioni AI e la compatibilità totale con Windows 11. Il pannello è descritto come high-end display, ma non è stata rivelata la tecnologia precisa, la luminosità o il refresh rate.

Anche l’autonomia resta un punto aperto in quanto Ayaneo parla di una batteria ad alta capacità, senza fornire dati in mAh o durata stimata. RAM, archiviazione e prezzo finale non sono ancora ufficiali, e l’azienda non ha annunciato una finestra di lancio, limitandosi a indicare che ulteriori informazioni arriveranno presto, così come un giudizio completo (almeno sulla carta).

Caratteristiche tecniche Ayaneo Next 2 (non definitive)