Il momento giusto per passare a un nuovo MacBook è finalmente arrivato, e non con un modello qualsiasi. Apple MacBook Air 13″ con chip M4 scende a un prezzo che si avvicina al minimo storico su Amazon, proponendo un’occasione quasi irripetibile. Parliamo della configurazione più equilibrata e a prova di futuro, quella con 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, un vero e proprio best buy per chi cerca prestazioni, portabilità e un’autonomia eccezionale. Un’opportunità da cogliere al volo, considerando lo sconto di quasi il 30% sul prezzo di listino ufficiale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un affare a questo prezzo.

Apple MacBook Air M4: potenza, efficienza e un display spettacolare

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è il rivoluzionario chip M4, una vera e propria svolta in termini di prestazioni e efficienza energetica, progettato per sfruttare al massimo le potenzialità di Apple Intelligence. La potenza di calcolo è abbinata a una dotazione hardware di altissimo livello, che rende questo portatile una macchina versatile e incredibilmente reattiva in ogni contesto, dal lavoro alla creatività, passando per l’intrattenimento. La configurazione in offerta è particolarmente bilanciata e pronta a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: Apple M4 con una CPU a 10-core e una GPU a 10-core , in grado di gestire con disinvoltura editing video, fotoritocco e sessioni di lavoro complesse.

con una e una , in grado di gestire con disinvoltura editing video, fotoritocco e sessioni di lavoro complesse. Memoria: 16GB di memoria unificata , il quantitativo ideale per un multitasking fluido e per gestire applicazioni professionali senza il minimo rallentamento, garantendo longevità al dispositivo.

, il quantitativo ideale per un multitasking fluido e per gestire applicazioni professionali senza il minimo rallentamento, garantendo longevità al dispositivo. Archiviazione: 256GB di SSD ultra-veloce, che assicura avvii istantanei del sistema operativo, delle app e un accesso rapidissimo ai file.

ultra-veloce, che assicura avvii istantanei del sistema operativo, delle app e un accesso rapidissimo ai file. Display: Uno splendido schermo Liquid Retina da 13,6 pollici con una risoluzione di 2560×1664 pixel e una luminosità di picco di 500 nit , che garantisce colori brillanti, neri profondi e dettagli incredibilmente nitidi.

Uno splendido schermo con una risoluzione di 2560×1664 pixel e una luminosità di picco di , che garantisce colori brillanti, neri profondi e dettagli incredibilmente nitidi. Autonomia: Fino a 18 ore di utilizzo continuativo , un valore di riferimento che permette di lasciare tranquillamente il caricabatterie a casa per un’intera giornata lavorativa o di studio.

Fino a , un valore di riferimento che permette di lasciare tranquillamente il caricabatterie a casa per un’intera giornata lavorativa o di studio. Design e Altro: Il design iconico, sottile e leggero, qui proposto nella raffinata colorazione Galassia. A completare la dotazione troviamo una fotocamera frontale migliorata da 12MP per videochiamate di alta qualità, un sistema audio stereo immersivo, il pratico e sicuro Touch ID e connettività di ultima generazione con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Questa configurazione, con ben 16GB di RAM, è particolarmente indicata per chi non si accontenta delle prestazioni base e necessita di una macchina pronta a durare nel tempo, capace di gestire senza problemi anche i futuri aggiornamenti di macOS.

Per ulteriori dettagli: Recensione YouTube Apple MacBook Air M4

L’offerta su Amazon: un prezzo imperdibile

L’occasione proposta da Amazon è una di quelle da non lasciarsi sfuggire per chiunque stia valutando l’acquisto di un nuovo portatile Apple. Il prezzo di listino di Apple MacBook Air 13″ M4 in questa configurazione è di 1.249€. Grazie a questa promozione, è possibile acquistarlo a soli 879€, un prezzo che lo posiziona come un vero e proprio affare.

Si tratta di un risparmio netto di 370€, corrispondente a uno sconto di quasi il 30%. Il prezzo precedente sullo stesso store era di 1.149€, un dettaglio che rende l’offerta attuale ancora più vantaggiosa e significativa. L’offerta è valida per la colorazione Galassia e, come di consueto per i prodotti venduti e spediti da Amazon, include la spedizione rapida e gratuita per gli abbonati al servizio Prime e tutte le garanzie post-vendita che contraddistinguono lo store. È importante sottolineare che offerte di questo calibro tendono a esaurirsi rapidamente, quindi la disponibilità potrebbe essere limitata sia nel tempo che nelle scorte.

