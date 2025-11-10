Garmin sembra pronta a introdurre una nuova chicca hardware ai suoi popolari sportwatch nonché una delle novità più attese dai suoi utenti: una corona rotante “intelligente” capace di offrire un controllo preciso e fluido, senza sacrificare la robustezza che da sempre caratterizza gli smartwatch del brand. Le prime indiscrezioni parlano di un sistema completamente nuovo, basato su sensori magnetici anziché su meccanismi meccanici tradizionali, ideato per essere utilizzato in qualsiasi condizione.

Un nuovo modo di interagire con i Garmin

L’indiscrezione ci arriva da fonti vicine allo sviluppo hardware dell’azienda secondo cui Garmin starebbe lavorando a una corona rotante funzionale, in grado di riconoscere i movimenti dell’utente per permettere azioni come scorrere i menu, ingrandire mappe o regolare parametri durante l’attività sportiva.

Si tratterebbe di una prima assoluta per il marchio, che finora ha sempre preferito un approccio più “fisico” basato sui classici cinque pulsanti laterali con cui chiunque possegga un modello dell’azienda è familiare.

Come accennato, non dovrebbe essere un semplice pulsante girevole, ma in un vero sistema di rilevamento della rotazione integrato nella scocca. L’implementazione, se confermata, segnerebbe un passo avanti importante per Garmin, che potrebbe così affiancare un metodo di input alternativo al touchscreen, particolarmente utile in ambienti estremi o durante l’attività fisica, quando lo schermo può risultare meno reattivo o si stanno indossando dei guanti, se si pratica trekking o alpinismo.

La vera innovazione starebbe nel modo in cui Garmin intende realizzare questa corona. Invece di utilizzare componenti meccanici soggetti a usura, il sistema sarebbe basato su un sensore ad effetto Hall, in grado di percepire il movimento di un piccolo magnete interno senza alcun contatto fisico con le parti elettroniche.

Questo approccio dovrebbe garantire una maggiore durabilità nel tempo e, soprattutto, una migliore resistenza all’acqua, al fango, al sudore e alla pressione, elementi che rappresentano un punto critico per chi utilizza gli orologi Garmin in contesti outdoor o sportivi intensi.

Per proteggere i componenti interni, la corona sarebbe separata dall’elettronica da una barriera laterale sigillata, una soluzione ispirata agli orologi subacquei di fascia alta, ma reinterpretata in chiave digitale.

Un’immagine concettuale condivisa online (che trovate sopra), basata su materiali legati a progetti hardware in corso, mostra un design con due pulsanti piatti sul lato sinistro e una corona rotante a destra, segnando una chiara deviazione dallo schema classico Garmin.

Questo nuovo layout suggerisce che l’azienda stia sperimentando una diversa ergonomia dei comandi, pensata per combinare funzionalità e stile. La corona potrebbe sostituire alcune delle funzioni del touchscreen, rivelandosi utile anche per interagire con mappe topografiche, regolare lo zoom o navigare nei menu durante il training o in condizioni di freddo estremo.

Come saprete, Garmin ha costruito la propria reputazione su dispositivi robusti e affidabili, più orientati alla performance che all’estetica. Tuttavia, con il crescente successo di modelli ibridi tra smartwatch e sportwatch dotati di controlli più raffinati, come quelli di Apple, Suunto, Google e Zepp Health, anche l’azienda americana sembra pronta ad abbracciare un’evoluzione del suo linguaggio di design.

Questo approccio si inserirebbe appieno nel piano dell’azienda di rendere i propri sportwatch anche un po’ più smart come testimoniato dagli sforzi anche in ambito software.

Se la sperimentazione dovesse confermarsi efficace, è plausibile che la funzione debba debuttare su un modello di fascia alta, magari appartenente alle linee Venu o Vivoactive, più orientate al lifestyle, per poi espandersi gradualmente anche agli orologi più tecnici e destinati a tracciare attività fisica intensa e professionale.

Stando alla fonte, al momento, Garmin non ha rilasciato commenti ufficiali sul progetto. Tuttavia, la combinazione di sensori magnetici, scocca sigillata e controlli ibridi lascia intendere che il marchio non si sia adagiato sugli allori dei propri innegabili successi nel settore ma stia continuando a lavorare per offrire funzioni e dotazioni hardware che siano adatte sia agli sportivi che agli utenti casual.