SanDisk amplia la propria offerta di memorie esterne e annuncia quello che secondo l’azienda è di fatto il flash drive da 1 TB più compatto al mondo, ma non solo. Si tratta di SanDisk Extreme Fit USB-C, un modello che amplia un’offerta già molto vasta con diversi modelli ad alte prestazioni.

Non si tratta solo di dimensioni, ma anche di design e funzionalità oltre che di flessibilità d’uso e versatilità visto che il siamo di fronte a un drive USB-C che espande l’uso a diverse tipologie di dispositivo, compresi MacBook Air, MacBook Pro e iPad che ovviamente supportano lo standard universale USB.

SanDisk Extreme Fit USB-C: il più compatto con capacità da 1 terabyte

Partiamo dalla caratteristica principale, ovvero le dimensioni. SanDisk Extreme Fit USB-C misura 18,5 x 15,7 x 13,6 millimetri con un peso di appena 3 grammi, adatto quindi anche a rimanere connesso ai dispositivi senza andare a interferire sulla portabilità. Il drive SanDisk sposa l’interfaccia USB 3.2 Gen1 con connettore reversibile USB-C, un’opzione che garantisce un transfer-rate di picco pari a 400 MB/s nelle letture sequenziali.

Disponibile in tagli da 64 GB fino a 1 TB, il SanDisk Extreme Fit USB-C permette di trasferire velocemente immagini, video e documenti, anche se, almeno stando alle specifiche tecniche, pare che l’unità non supporti il formato ProRes degli iPhone a 4K 120 fps.

Detto questo, la proposta SanDisk è compatibile con sistemi operativi Windows (a partire da Windows 10), macOS (12 o superiore) e come detto i dispositivi iPad (ma da iPadOS 15 in poi). Non c’è molto altro da aggiungere visto che questa proposta mira come detto a essere la più compatta sul mercato, anche se bisogna segnalare che SanDisk offre in dotazione un file manager proprietario; si tratta di Memory Zone, compatibile a sua volta con Windows e Mac.

Al pari degli altri modelli della gamma Extreme Fit USB-C, ricordiamo con capacità da 64, 128, 256 e 512 gigabyte, anche l’ultimo arrivato è coperto da 5 anni di garanzia.

Scheda tecnica SanDisk Extreme Fit USB-C

Formato: Flash drive USB

Interfaccia: USB 3.2 Gen 1

Standard: USB-C

Capacità: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Prestazioni: fino a 400 MB/s in lettura

Dimensioni: 18,5 x 15,7 x 13,6 millimetri

Peso: 3 grammi

Software: Memory Zone

Garanzia: 5 anni

Compatibilità: Windows (10/11), macOS (12 o superiore), iPadOS (15 o superiore)

Disponibilità e prezzo del SanDisk Extreme Fit USB-C 1 TB

Il SanDisk Extreme Fit USB-C 1 TB è da subito disponibile a un prezzo di listino pari a 117,99 dollari; attualmente è in offerta sul sito ufficiale SanDisk, ma verificando in Italia la disponibilità al momento è nulla. Si presume che la nuova proposta giunga sul mercato a breve, anche perché è già presente su Amazon come il resto dei modelli.